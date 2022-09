Ronggyá ázott a vidéki iskola és a városi főzőkonyha: hazaküldték inkább a diákokat

Teljesen szétázott a gödöllői Török Ignác Gimnázium a hétfő reggeli esőben, a villanyvezetékekből és a lámpatestekből is folyt a víz, az iskolában nincs fűtés és a beömlő víz miatt felpúposodott a padló is – derül ki a városi önkormányzat hivatalos Facebook-oldaláról, amit nemrég a Telex osztott meg. A poszt szerint az iskolai konyha is beázott, eláztak az ételek és több irodaeszköz is tönkrement, így a konyha a helyreállításig nem tud működni. A gimnázium igazgatója az összes diákot hazaküldte. A kár több milliós lehet.

