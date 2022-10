Ősszel se mondj le a virágos kertről: mutatjuk, hogy pompázhat színes növényektől az udvar

Az időjárás egyre hűvösebb lesz, a napos órák száma is csökken, a kertünk lelassul, átalakul a hidegebb hónapok közeledtével. Mielőtt viszont lemondanál arról, hogy ősszel is virágos kerted legyen, érdemes kicsit kutakodni a témában. Éppen ezért, most összegyűjtöttük azokat a növényeket, amelyek ebben az időszakban borulnak virágba.

Mikor érdemes őszi virágokat vásárolni és ültetni?

Nem érdemes halogatni az őszi virágvásárlást és ültetést hiszen, ha túl későn tesszük ezt, akkor lerövidítjük azt az időt, ami alatt élvezhetjük a növények virágzását. Augusztus vége és a szeptember eleje tökéletes időpont az őszi palánták, bokrok elültetéséhez. Felmerülhet a kérdés ezek után, hogy: milyen növényeket ültethetünk és melyek kaphatók ilyenkor a kertészetekben, boltokban?

Íme néhány virág, ami az őszi kert éke lehet:

Krizantém: az ősz utolsó virágai, de számos, korábban (akár májusban is) nyíló változatuk is ismert. Fajtái között egynyáriak, évelők és félcserjék egyaránt előfordulnak. A túlzott meleget nem kedveli, a 30 °C feletti hőmérséklet már károsíthatja. Az őszi fajták jellemzően októberben virágoznak, de takarással ez novemberig kitolható. Az őszi krizantémok úgynevezett „rövid nappalos” növények, azaz virágzásukhoz napi 13–14 óra sötétre van szükség.

Őszirózsa: nemzetségükbe mintegy kétszáz faj sorolható, hatalmas szín- és méretválaszték jellemzi őket. Többségük jól tűri a szárazságot, főként a napos helyeket kedvelik. Ha túlzottan árnyékos, nyirkos helyre ültetjük, sajnos könnyen megtelepszik rajtuk a lisztharmat Erkélyen is remekül megél, a nyár második felében kezd el virágozni.

Árvácska: a fagyokig nyílik, tavasszal ad igazi színes virágszőnyeget. A hűvös, csapadékos éghajlatú országokban tavasztól őszig virít, Magyarországon az aszályos, száraz meleg nyáron hamar elviszi. Ahhoz, hogy a téli fagyokat ténylegesen átvészelje, késő ősszel (időjárástól függően októberben, novemberben) ajánlatos lassan rothadó (pl. fenyő) lombokkal, valamint földdel takarni a töveket.

Pompás varjúháj: nagyon kedvelt termesztett növény, mivel jól tűri a szárazságot és emiatt talajtakaróként használható. Természetes előfordulási helyei eredetileg Oroszország délkeleti vidéke, Kína északi és keleti részei, valamint a Koreai-félsziget voltak. Csillag alakú rózsaszín virágai 15 centiméter átmérőjű, lapos virágzatba tömörülnek.

Őszi napfényvirág: eredetileg Észak-Amerikából származik, augusztustól október végéig találkozhatunk virágzó fajtájával. A fészekvirágzatok jellegzetes alakúak. A gömb alakú, a kissé lefelé álló sugárvirágok csúcsuk felé kiszélesedők, sárga, barnássárga vagy barnásvörös színűek. Egyes fajtái vágott virágként is használhatóak.

Használj cserepet, konténert!

Néhány tanácsot fogadj meg, mielőtt bevásárolsz a hagymákból. Vedd figyelembe, hogy a beültetni kívánt területre mennyi fény jut. A hagymás növényekre általánosságban igaz, hogy inkább a napos területeket kedvelik. Tovább fontos szabály, hogy az optimális ültetési mélység a hagyma két-háromszorosa. Ez viszont növényenként eltérhet, így mindenképp olvassuk el a vásárolt hagyma csomagolásán leírt tanácsokat is!

Ha még biztosabbra akarunk menni, akkor az őszi időszakban cserepekbe is veteményezünk, mivel könnyen áthelyezhetjük a növényeinket, védhetjük őket a hirtelen jött hideg időtől. De egyszerűen tudjuk őket mozgatni a napfényesebb-árnyékosabb helyek között is. Locsolásuk, tápoldatozásuk is könnyebb, főleg, ha jól levegőző, jó vízelvezető, alul nyitott cserepet választunk.

Van még egy megoldás is az őszi veteményezéshez: sokan évről-évre próbálkoznak azzal, hogy őszi virágokat neveljenek, de gyakran előfordul, hogy a palánták nem kedvelik azt a talajt, amibe ültetik őket. Mivel a föld minősége és összetétele országrészenként változik, érdemes tisztában lenni, hogy kertünk talaja milyen növényeknek kedvezhet. Ha viszont nem akarunk ezzel kísérletezni vagy meguntuk a folyamatos próbálkozást, akkor érdemes a kertben összeütni néhány ültetőládát vagy magaságyat.

Vannak, akik tévesen úgy gondolják, hogy az ültetőládákat csak nagy kertekbe érdemes megépíteni. Ez nem így van, hiszen pont az az egyik előnyük, hogy akkorát építünk belőlük, amekkorát szeretnénk és persze, ami elfér a kiskertünkben vagy épp a teraszunkon. De nem csak ezért érdemes barkácsolni néhány magaságyat. Ahogy már említettük, ha kertünk talaja rossz minőségű, ajánlott ültetőládákkal kísérletezni. Ezekbe a boxokba, mi magunk keverhetjük ki a növényeknek a földet. Sőt, vásárolhatunk kifejezetten a növény igényeire szabott virágföldet, paláknak való földet is. A növények gondozása is könnyebb lehet, ha egy ládában cseperednek fel. Nem kell a földig hajolgatni gyomlálás közben, ezzel kímélhetjük a hátunkat és az ízületeinket is. Éppen ezért érdemes idősebb rokonaink kertjében is magaságyat építeni, hogy ne mondjanak le kedvelt időtöltésükről, a kertészkedésről sem. De ezzel védjük az ő egészségüket is.

Címlapkép: Getty Images