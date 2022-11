Autósok, figyelem: kiadták a figyelmeztetést, brutális köd teríti le az országot

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, sokfelé várható sűrű köd, ami a déli és a tiszántúli tájakon már reggeltől, később dél-délkeleti irányból máshol is fokozatosan teret veszít, megszűnik.

Mint írták, a Dunántúl nyugati felén, illetve az Északi-középhegység térségében, az Alföld északi részén csak nagyon lassan javulnak majd a látási viszonyok. Itt a köd fokozatos megemelkedése, rétegfelhőzetté alakulása valószínű. Az esti, késő esti óráktól a derült tájakon több helyen ismét sűrű köd várható.

Hétfőn az éjszaka sokfelé képződő, terjeszkedő köd és rétegfelhőzet egy része napközben is megmaradhat, máshol több-kevesebb napsütés is lehet, ugyanakkor a nap második felében nyugat felől egy vastagabb felhősáv is érkezhet. Szitálás előfordulhat, a délutáni, esti óráktól néhol kisebb eső is várható. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön élénkülhet meg időnként a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, párás területeken 7 és 10, a kevésbé felhős részeken 11 és 15 fok között valószínű.

