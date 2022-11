Az őszi kertek slágergyümölcse lehetne, mégis alig ismerik: isteni lekvárnak is

Kevesen ismerik, még kevesebben fogyasztják, pedig a késő ősz egyik legédesebb és legvitamindúsabb termése a naspolya. Éghajlatunkon szinte a legutolsó gyümölcs, amit még a tél beállta előtt, kint a kertben szüretelhetünk. Az HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgetett erről az éretten puha állagú, isteni gyümölcsről.

A naspolya Magyarországon egy aránylag nehezen beszerezhető, kései gyümölcs, mégis, aki egyszer ilyen fát ültet, az garantáltan nem bánja meg! Termésével, bár most van a szezonja, a boltok polcain csak ritkán találkozhatunk. Az elmúlt pár évtizedben szinte teljesen kiszorult, naspolya-termelőkről sem igen hallani, pedig barnás, éretten omlós termése semmihez sem hasonlítható ízvilágú. Amennyiben vásárolni kívánunk belőle, érdeklődjünk inkább a piacokon, termelői fórumokon, közösségi média csoportokban! 1 kg naspolya ára most 500-800 forint/kg körül mozog, vagyis egyáltalán nem drága gyümölcs, csak beszerezni nehéz. Másrészt isteni lekvár is főzhető belőle, de erről majd később!

Milyen fa is ez a naspolya, mikor és hogyan ültessük?

Melegigényes növény, őshazája Közép-Ázsiában, a Kaukázus déli lejtőin van. A Balkán-félsziget országaiban vadon terem. Rendszertanilag a lágymagvú almástermésűek közé tartozik, vagyis az almának, a körtének és a birsnek a rokona, a magjai mégis kemények és nehezen csíráznak. Annak ellenére, hogy már az első magyar gyümölcsfaiskolai árjegyzékben (amit Bodor Pál 1812-ben, Kolozsvárott jelentetett meg) az egyéb gyümölcsnemek kategóriájában a "naspolyát" is felsorolja, mind a mai napig indokolatlanul mellőzött maradt. Pedig számos népies neve is ismert, köztük a leggyakoribb a lasponya és a miszpolya.

A naspolya alapvetően kis méretű fa, bokorrá is nevelhető. Főleg a napos, félárnyékos fagymentes helyeket szereti.

– mesélte róla Kósa Dániel, aki még hozzátette, hogy a fa metszésében inkább hajtásválogatás a jellemző, ugyanis a virágai a hajtásvégeken vannak. Aki fának szeretné nevelni, azoknak a kerttulajdonosoknak épp ezért jó választás lehet a kombinált koronaforma is.

Aki naspolyát akar a kertjében ültetni, oltványt vásároljon. Lehet ültetni magról kelt vagy sarjból fejlődött csemetét is, ezek azonban jóval kisebb gyümölcsöket hoznak. A kertész azt tanácsolja, mielőtt elültetjük, nagy gödröt kell készíteni, amibe szerves anyagot, trágyát is feltétlenül szórjunk. Több hazai árudában is vásárolható. A “hollandi óriást" és a “szentesi rózsát" például. Utóbbi magyar fajta, és a különlegessége, hogy félárnyékos helyen is megterem, és valóban impozáns a virágzata. A naspolya virágai egyébként öntermékenyek. Ez nagy előny, mert ily módon a naspolya társ nélkül is ültethető. Egy kifejlett, egészséges naspolyabokor egyébként 40-50 kg gyümölcsöt is képes teremni.

Ahogy már az előbbiekben említettem, a virágrügyek a hajtásvégeken ülnek, amelyekből május közepén nyíló fehér virágok lesznek. Ezek a virágok kifejezetten mutatósak, így a naspolya díszfa és díszbokor kategóriában is megállja a helyét. A naspolya különleges abból a szempontból is, hogy a talaj tekintetében egyáltalán nem igényes. Gyökérzete sekélyen terjed, ezért nincs szüksége mélyrétegű talajra. Bárhol megterem, de a napfényes, meleg déli oldalt kedveli, oda érdemes ültetni. Növényvédelmet sem túlzottan igényel.

– tette hozzá még a szakember.

Termését tekintve utóérő gyümölcs, tehát frissen leszedve nem fogyasztható

Szedhetjük októbertől, bár ekkor tárolásra van szükség, nagyjából 1-2 hónap alatt megpuhul. A másik lehetőség, hogy a fán hagyjuk a termést, majd amikor megcsípi a dér, szüreteljük. Ebben az esetben édesebb lesz a gyümölcs, viszont a madarak is nagy vetélytársaink lesznek. Nagyobb mennyiség tárolására legjobb egy hűvös hely, garázs vagy pince. Szedés után legjobb, ha szellős kosárban, ládában tartjuk a termést, de nem szabad kibélelni a tárolóeszközt papírral, mert az beszívja a naspolya nedvességét így a gyümölcsök megfonnyadnak.

Gyümölcse nagyon sok vitamint, ásványi anyagot, antioxidánst, illetve pektint tartalmaz. Friss fogyasztásra, illetve feldolgozásra is alkalmas. Emésztésserkentő és gyulladáscsökkentő hatása van. Ezeken felül immunrendszerünket valamint csontjainkat erősíthetjük, lassítja a szénhidrátok felszívódását, így a koleszterinszintet szabályozza.

Az egyik legolcsóbb lekvár-alapanyag

Főzhetünk belőle önmagában is lekvárt, krémes állaga miatt az érett naspolyával szinte alig van dolog, egyrészt rendkívül édes, alig (vagy egyáltalán nem) kell bele cukor, másrészt, ha beérik, alapból krémes állagú, passzírozni sem nehéz. De készíthetünk belőle vegyesen, almával, csipkebogyó húsával, vagy más vad gyümölcsökkel együtt is lekvárt. Íme, az alaprecept:

Hozzávalók:

2 kg érett naspolya

30 kg kristálycukor

A leszüretelt érett naspolyákat mossuk át jó alaposan, majd rakjuk fel egy nagyobb lábosban főni. Adjunk hozzá nagyjából fél liter vizet. Egy fakanál segítségével nyomkodjuk szét a gyümölcsöket, és sűrűn kevergetve főzzük 15 percig, amíg szét nem főnek. Ezt követően az egész masszát nyomkodjuk át egy nagyobb lyukú szűrőn, ami a gyümölcs héját és a magokat felfogja. Az így kapott gyümölcspéphez öntsük hozzá a cukrot, és tegyük vissza a tűzre. Kevergetve főzzük sűrűre, és forraljuk legalább 10 percig. Végezetül töltsük kis üvegekbe, melyeket egyből lezárunk, és végül 24 órára száraz dunsztba teszünk.

