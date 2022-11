Eső, köd, fagy, havazás? Most kiderül, milyen idővel kezdjük az adventet

HelloVidék 2022.11.27. 18:30 Megosztom

Hétfőn is sokfelé indul párás, ködös idővel a nap, és napközben is többfelé maradhat szürke az idő. Helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső, hajnalban, reggel néhol ónos szitálás is kialakulhat. A Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik a délkeleti szelet. Napközben 2-8 fokra van kilátás.

Kedden sokfelé süthet ki hosszabb-rövidebb időszakokra a nap, de nyugaton és délnyugaton felhősebb maradhat az idő. Számottevő csapadék nem valószínű, csupán hajnalban, reggel szitálás, esetleg ónos szitálás fordulhat elő a ködösebb tájakon. A keleties szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Hajnalra a derült tájakon -5 fok köré hűlhet a levegő, napközben pedig 3-9 fokot mérhetünk, írja az Időkép. Szerdán északkeleten számíthatunk napos időszakokra, máshol sok felhő lehet az égen, de számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban többfelé fagyhat, kora délután pedig 2 és 9 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Csütörtökön a Dunántúl nagyobb részén és az Alföld déli felén csapadékosabbra fordulhat az idő. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!