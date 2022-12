Elárulta a titkot a profi kertész: erre figyelj, ha fenyőfát vásárolsz, hogy túlélje a karácsonyt

Vidéken is egyre nagyobb a divatja van a földlabdás fenyőfának, aminek tagadhatatlanul az a legnagyobb előnye, hogy a karácsony elmúltával sem kell kidobni, hanem évtizedeken át kertünk dísze maradhat. Sokan azt hiszik, hogy a következő évben újra ki lehet majd ásni, karácsony táján pedig megint be lehet vinni a szobába, de ez koránt sincs így. A fenyőfa nem leander, és bár sokat kibír, ha egyszer kiültettük, nem ajánlatos megint megbolygatni a gyökérzetét, nem tolerálja az újbóli átültetést. Hogyan gondozzuk, mire figyeljünk a vásárlásakor? Erről is kérdezte a HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnököt, aki elmondta nekünk a fontosabb tudnivalókat.

Az elmúlt években egyre többen választanak vágott fenyő helyett földlabdást karácsonyfának. Legtöbbször olyan vásárlók döntenek a gyökeres kiszerelés mellett, akiknek van kertjük, így ünnep után el tudják ültetni, és tovább tudják gondozni. Szinte minden fenyőféléből lehet már találni ebből a típusból. Alapvetően a legnépszerűbbek az ezüst, luc és nordmann fenyők. Kósa Dániel kertészmérnök szerint ezek közül bármelyik jó választás lehet, abban az esetben, ha jól gondozzuk az ünnepig.

Az ezüstfenyők, ahogyan a nevükben is benne van, ezüstös kékes színű tűlevelekkel díszítenek, melyek nagyon szúrósak. A luc sima zöld tűlevelei a hagyományos karácsonyfa kinézetet idézi, valamint jellegzetes illata extraként hozzájárulhat a hangulathoz. A nordmann fenyők minden bizonnyal a legformásabb fenyők közé sorolhatók a dús koronájukkal, amellyel ellensúlyozhatják az illat hiányát.

Mint álltalában igaz, a földlabdásoknál nem a földlabda mérete számít, hanem az, hogy az mennyire van átszőve gyökerekkel. A kertészetekben ezt úgy tudatják velünk, hogy hányszor iskolázott az adott földlabdás növény. Egy iskolázási év 3-5 naptári évet jelent:

A konténeres karácsonyfa álltalában földlabdás fenyőfa, ami be van ültetve egy cserépbe. Ne feledjük el soha, hogy itt a fő szempont a dekoráció és nem a növény begyökereztetése! Ezért figyeljünk oda, hogy ha mozgatni szeretnénk a karácsonyfánkat, akkor mindig a konténerét fogjuk meg

- tanácsolta a szakember.

A gyökeres fenyő gondozási oldalról több figyelmet igényel, mint egy vágott fenyő:

Mivel alapvetően azért választunk konténeres karácsonyfát, hogy utána el it tudjuk ültetni, így életben kell tartanunk az ünnepek alatt. Első dolog, amit muszáj betartanunk, hogy öntözzük! Hőmérséklettől függően egy-két naponta adjunk neki vizet, a talaj mindig legyen nedves alatta! Ezt az után is folytatni kell, mikor már a szobát díszíti, tehát célszerű beszerezni egy nagy cserépalátétet, hogy a felesleges víz ne a szőnyegünkön landoljon a konténerből!

- közölte Kósa Dániel.

Miután megvettük, és hazavittük a fenyőnket, hol és hogyan is tároljuk?

Ahogy a kertészmérnök a HelloVidéknek tanácsolta, amíg nem jön el a karácsony addig kint a hidegben a legjobb tárolni a fát:

Nyugodtan hagyjuk kinn a szabadban, és az előbbiek szerint pótoljuk a vízveszteséget. Ha össze van kötve, akkor ildomos eloldani, hogy ágai meglógjanak, és szépen visszaálljanak. Amikor közeledik a karácsony, és visszük be a házba, tegyük a leghűvösebb helyre, ugyanis evvel nagy mértékben megnöveljük a túlélés esélyét. A másik okos döntés, ha ilyen karácsonyfát szeretnénk, az az, hogy mikor elmúlik karácsony, rögtön kivisszük a szobából, és el is ültetjük. Tehát nem várjuk meg a hagyományokhoz híven a vízkeresztet, amikor leszedjük róla a díszeket. Ezt megelőzően, viszont kell egy kis kutatómunkát végeznünk, hogy az a fenyő, ami nekünk a szobánk, majd a kertünk éke lesz, az hol is szeret lenni, milyen talajt kedvel, mennyi öntözésre van szüksége

- tanácsolta a szakember.

ilyen árakra készüljön idén az, aki vágott fenyőt venne?

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közlése szerint 2022-ben csaknem 10 százalékkal drágulhatnak a karácsonyfák tavalyhoz képest, a kereslet háromnegyedét fedezi a belföldi termelés. Az áremelkedést részben az import drágulása okozza, ez pedig az árfolyamhatással és a szállítási költségek jelentős emelkedésével magyarázható, a magyar termelőknek pedig kedvez az idei helyzet, hiszen végre jobb áron értékesíthetnek. Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke a Haon érdeklődésére elmondta, hogy idén az olcsóbb, kisebb fákat kereshetik a vevők, ezeknek az ára ugyanis nem változik jelentősen, és feltehetően a legtöbb kertészetben az 1-1,5 méteres lucfenyők ugyanannyiba kerülnek majd, mint 2021-ben. Egyébként míg a tavalyi esztendőben a nordmann fenyő volt a sláger, többek közt azért, mert a lucfenyőhöz képest mindössze 1-2 ezer forinttal került többe méterenkénti átlagára, idén ez a trend egy kicsit megállhat.

Az import fenyőknél 30 százalékos drágulással számolhatunk

Vélhetően 7-10 ezer forint körül fog alakulni a fenyők átlagára, ami függ a mérettől, a beszerzéstől, valamint a munkaköltségektől is – írta az Agrárszektor is. Emellett a szállítmányozás, a munkabér, az euró árfolyama is hatással van a faárakra, főleg az import áruéra. Az árakat tekintve konkrétabban elmondható, hogy a lucfenyőnél átlagosan 4-6 ezer forintos méterárral kell számolni, az ezüstfenyő esetében 6-9 ezer, a nordmann pedig a szokott módon a legdrágább lesz, ott méterenként akár 5-11 ezer forintot is fizethetünk az eladónak.

Mennyit hagyunk az árusoknál a gyökeres fenyőnél?

A fenyofa.hu-n közölt adatok alapján ilyen fenyőárakra számíthatunk, ha idén gyökeresben gondolkodunk:

Földlabdás normand fenyő:

1.5 méteresig: 4.850 Ft/db

1.5- 2 m: 6.650 Ft/db

2- 2.5 m közöttiek: 7.450 Ft/db

Földlabdás ezüstfenyő

1.2 méteresig: 3.200 Ft/db

1.2- 1.5 m: 3.700 Ft/db

1.5- 2.0 m: 4.450 Ft/db

Földlabdás lucfenyő1.5 méteresig:

1 méteresig: 2.350 Ft/db

1-1.25 m: 2.550 Ft/db

1.25-1.5m: 2.700 Ft/db

1.5-2 m: 3.650 Ft/db

2-2.7 m: 4.250 Ft/db

