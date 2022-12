Figyelem, csak óvatosan az autózással: ezeken a tájakon havazás és ónos eső várható

Pénteken és szombaton általában erős, a hegyvidéki tájakon viharos lesz a szél, előfordulhat havas eső, keleten havazás, majd vasárnap gyengén felhős, napos idő várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. A csapadékfajták széles tárházát vonultatja fel az érkező mediterrán ciklon, néhol még zivatarra is van esély.

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken felhős, borongós időben sokfelé kell számítani esőre, záporokra, de átmeneti szünetek is lesznek a csapadékhullásban, délen, délkeleten időnként a felhőzet is felszakadozhat. A délkeleti és a déli tájakon egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet. Több tájegységünkön is élénk lehet a változó irányú szél. Kora délután 3 és 14 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, délen, délkeleten lehet legenyhébb az idő. Péntek éjjel újabb csapadékmező érkezik, az esőt nyugat felől egyre többfelé váltja fel havazás, havas eső, de átmenetileg ismét előfordulhat ónos eső.

Szombat délután már csak keleten fordulhat elő gyenge havas eső, hószállingózás, északnyugat felől egyre többfelé felszakadozik a felhőzet. Megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. Hajnalban -4, +4, napközben -1, +5 fokra készülhetünk.

Vasárnap sok napsütés, száraz idő várható, csak kisebb körzetekben lehet több felhő. Veszít erejéből a szél. Kora reggel -8, -2, a vastagabb hóval borított északi tájakon -14, -9, délután -4, +3 fokot mérhetünk.

Hétfőn és kedden naposabb és valamivel felhősebb tájakkal is találkozhatunk, de említésre méltó csapadék nem várható. A keleti országrész kivételével többfelé élénk, északnyugaton erős lehet a délkeleti szél. Fagyosak lesznek az éjszakák, napközben hétfőn -3, +4, kedden 0, +5 fok valószínű.

