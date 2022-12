Undorító, veszélyes bogarak fészkelnek a magyar karácsonyfákban: így szabadulhatsz meg tőlük

Nincs ünnep karácsonyfa nélkül - vélekedünk napjainkban sőt, el sem tudjuk képzelni milyen lehet a karácsony, fenyőfa-állítás nélkül. Pedig ez is csak úgy beépült a hagyományaink közé, mint sok más ünnephez tartozó szokás. Viszont arra nem sokan számítanak, hogy vásárlás után érhetnek minket meglepetések. Milyen "ajándékot" tartogathat az ünnepi fa? Ennek jártunk most utána.

Meglepetés a karácsonyfában

Semmi sem fogható ahhoz, amikor az ember megérzi a friss, fenyőfaillatot a lakásban. Persze, mielőtt nekilátunk a dekoráláshoz, legtöbbször pár napot még áll a karácsonyfa „becsomagolva”, ahogy elhoztuk az áruházból vagy fenyőárustól. Teljesen mindegy, hogy az erkélyen, garázsban, teraszon vészeli át ezt az időt a fa, míg a szobába kerül, van néhány lépés, amit érdemes végigzongorázni, nehogy kellemetlen meglepetés érjen minket karácsony estéjén!

Hogy mire gondolunk meglepetés alatt? Mivel a kivágott fák raktárakban, udvarokon, kertészetekben pihennek a kivágás után, így a növényen élő kártevők, rágcsálók és bogarak nem biztos, hogy azonnal eliszkoltak az ágak, kérgek közül. Amikor megvásároljuk a karácsonyfának szánt növényt, legtöbbször elvarázsolódva nézegetjük, csodálgatjuk, és megfeledkezünk arról, hogy a tűlevelek között akár kellemetlen vendégek is megbújhatnak.

A fenyőben megbújó állatok a következők lehetnek:

pókok

atkák

levéltetvek

pajzstetvek

szúbogarak

darazsak

Ha nem díszítés közben akarunk meglepődni és nem akarjuk kidobni a feldíszített fát, érdemes néhány dolgot még az udvaron elvégezni, mielőtt a fa, bekerül a lakásba:

Miután megvásároltuk a fenyőt, hagyjuk kint a teraszon, udvaron, kertben legalább 24 órára. Ezzel barátságos módon megadtuk a lehetőséget a fán fészkelő kártevőknek, hogy elhagyják eddigi szálláshelyüket.

Ha azt vesszük észre, hogy néhány bogár jelen van, érdemes megrázogatni a fát. Ha ezzel sem tudtunk megszabadulni a bogaraktól, akkor fújjuk be valamilyen rovarírtó permettel. Fontos, ha ilyen terméket használunk, még egy napot legalább kint kell hagyni a fát a szabad levegőn, hogy minden illatanyag, ami esetleg irritációt okozna, elillanjon.

Sokan esküdnek arra is, hogy érdemes átporszívózni a fát. Elsőre furcsán hangzik, de nem kell félni, a fa ilyenkor erősen tarjta még leveleit, nem tudunk kárt tenni benne. Ha odaférünk az ágakhoz, tövekhez, ezt is ki lehet próbálni.

Ha semmi nem használ még mindig megpróbálkozhatunk házi készítésű szerekkel kezelni a fát, de fontos itt is hangsúlyozni, ha ilyesmivel permetezzük át a fát, legalább egy napot hagyjuk a szabad levegőn, hogy az illatanyagok elpárologjanak.

Persze nem csak a fenyőfa okozhat meglepetéseket

Azok, akik kazánnal, kandallóval, kályhával fűtenek, sokszor találják szembe magukat azzal a problémával, hogy bizony kártevők költöznek a farakásokba. Ez nem csak azért jelent problémát, mert esetleg a fában is kárt tesznek, hanem azért is, mert a fával együtt a házba is bekerülhetnek, így ott is elkezdhetik a pusztítást. Szerencsére van néhány módszer,ami csak néhány percet vesz igénybe, és amit érdemes mindig alkalmazni, ha megvásároltunk a téli tüzelőt. Lássuk, mit tehetünk!

Tűzifát tároljuk a lakóépülettől távol: A fatuskókat soha nem szabad a ház vagy más épületek mellett vagy közelében tárolni, mert a kártevők könnyen átfúrhatják magukat a lakásba is. Így tehát, ha a fát közvetlenül a ház közelébe helyezzük el, azzal egyenesen beinvitáljuk a rágcsálókat, rovarokat az otthonunkba. Érdemes ezért legalább 4-5 méter távolságot tartani a farakás és az épületek között.

Érdemes alátéteket kihelyezni: Ahogy már fentebb említettük, a farakásokat nem érdemes közvetlenül a földre halmozni. Betontömbök, téglák tökéletesen használhatók arra a célra, hogy megakadályozzuk, hogy a fa közvetlenül érintkezzen a talajjal. Azzal, hogy a fa nem érintkezik a földdel, nem csak a kártevők nem fognak hozzáférni, de lesz elegendő tér a szellőzéshez is, így nem fog nedvesedni, rohadásnak indulni a fa.

Kerüljük az élő fákat: Ne halmozzuk fel a rakást élő fák közelében vagy alatt, mert az azon élő rovarok, kártevők, bogarak, befészkelhetnek a tüzelőbe is.

Soha ne tárolj tűzifát a házban, kazánházban: A tűzifát nem szabad tárolni sem lakásban, sem alagsorban, de még a garázsban sem. Ezek a rakások vonzó menedékek lehetnek a rágcsálók, bogarak számára, így a darabok között megbújva senki nem szeretne velük szembetalálkozni. Éppen emiatt, a tökéletes tárolás erre a kert.

Folyamatos ellenőrzés: Érdemes a rakást átrendezni, folyamatosan újrapakolni, ezzel nem csak átfésüljük a terepet és ellenőrizhetjük, hogy jelen vannak-e kártevők, de mindig forgatva könnyebben szárad a nedves fa. Hiszen midig másik darab kerül felülre, más oldalával pakoljuk be újra a rakásba.

