Ezt a legtöbb kutyatartó rosszul csinálja: így utazhatnak velünk idén télen kedvenceink

A magyar háztartások közel harmadában van kutya, a gazdik 65 százaléka családtagként tekint négylábú kedvencére, sőt 16 százalékuk szerint a kutya egy „szőrös gyerek”. Karácsony közeledtével különösen megdöbbentő tény, hogy 10-ből 1 magyar kutyatartó számára kedvence rendkívül, akár mindenkinél fontosabb az életében. Nem meglepő ezek után, hogy az ünnepek alatti utazások során is, legtöbbször magukkal viszik háziállataikat a magyarok Éppen ezért cikkünkben, Hornyák-Schmidt Zsófiát, a kutyabarathelyek.hu alapítóját kérdezte a HelloVidék arról, mennyire népszerű itthon kisállattal utazni. Illetve, mit kell tudni a kisállatokat fogadó szálláshelyekről és feltételeikről.

Hazánkban minden harmadik háztartás kutyás. A gazdik nagy része családtagként tekint kedvencére – ugyanúgy megkap minden ellátást, kap karácsonyi ajándékot, mint a többi családtag, és természetesen az utazások, nyaralások, kirándulások alatt sem maradhat otthon! Óriási tehát az igény az ellenőrzött kutyabarát szálláshelyek iránt, ugyanígy a vendéglátóhelyek iránt is – hisz ha kedvencünk is velünk tart, természetes, hogy kutyabarát helyeket részesítünk előnyben utazásunk alatt

- kezdte a portál szakembere, majd hozzátette, hogy bizony vannak fontos szempontok a gazdiknál szállásválasztás terén.

Természetesen a legfontosabb szempont, hogy kutyájukat is magukkal vihessék az adott szálláshelyre – és ott szeretettel fogadják az egész családot, beleértve a kiskedvencet is. Ezen túl egészen különböző szempontok kerülhetnek elő: milyen díja van a kutya elszállásolásának, magukkal vihetik-e kutyájukat a szállás éttermébe. Nem mindegy, milyen méretű kutyát enged be a szálláshely, illetve egy szobában hány kutyával lehet megszállni, felmehet-e esetleg a kutya az ágyra – ezeket mind szabályozhatja a szálláshely

- tette hozzá Hornyák-Schmidt Zsófia.

Persze kitért arra is, hogy aktuálisan fontos szempont az év végén az is, hogy az adott szálláshelyen, illetve annak környékén számítani kell-e tűzijátékozásra: sok kutya retteg a vele járó hang- és fényhatásoktól, így ebben az időszakban különösen sokan keresnek eldugott, békés, csendes helyen található kutyabarát szállást.

Partnerünk, a minősített kutyabarát Dráva Hotel Thermal Resort**** visszajelzése szerint például inkább a két ünnep közötti időszakra jellemzőek a kutyás foglalások, valószínűleg kifejezetten a tűzijáték elkerülése végett – ilyenkor sokan inkább otthonukban „vészelik át” félős kutyájukkal a durrogtatásokat

- mesélte a portál alapító tagja.

Külön kitért arra is, hogy felhívja a figyelmet arra, hazánkban is folyamatosan nő azon szállások száma, akik nyitnak a kutyával érkező vendégek felé. A legkisebb vendégháztól, kempingtől egészen a nagy szállodákig már ezres nagyságrendről beszélhetünk, ha kutyabarát szállásokról van szó. A kutyabarát szolgáltatások milyensége azonban egészen változó: van, ahol kimerül annyiban, hogy magunkkal vihetjük kedvencünket, míg máshol akár külön kutya-játszóteret, kutyamedencét, vagy agility pályát is találunk. Viszont vannak kritériumok, melynek a gazdik és állataik meg kell, hogy feleljenek ilyen szállás választása esetén.

Elvárható, hogy egészséges, szobatiszta kutyával érkezzünk a szálláshelyre. Csak úgy induljunk útnak, ha kutyánk rendelkezik a megfelelő oltásokkal, chip azonosítóval, és ezeket oltási könyvvel vagy útlevéllel igazolni is tudjuk, hiszen ezeket a szálláshelyen ellenőrizhetik. A kutya legyen jól szocializált, és alapvetően a viselkedésével se legyen gond. A szálláshely közös használatú területein, mint például a folyosók, kutyánkat pórázon kell tartani, és ha kedvencünk habitusa, viselkedése indokolja, tegyünk rá szájkosarat is. Figyeljünk rá, hogy kutyánk ne zavarjon másokat, illetve ne tegyen kárt a berendezésben, növényzetben

- hívta fel a figyelmet Hornyák-Schmidt Zsófia.

Teljes jogú családtagok lettek kedvenceink

A magyar háztartások közel harmadában van kutya, a gazdik 65 százaléka családtagként tekint négylábú kedvencére, sőt 16 százalékuk szerint a kutya egy „szőrös gyerek”. Karácsony közeledtével különösen megdöbbentő tény, hogy 10-ből 1 magyar kutyatartó számára kedvence rendkívül, akár mindenkinél fontosabb az életében – derült ki a Cofidis Kutyaszemmel program által támogatott friss felmérésből, amit az ELTE TTK munkatársai végeznek. A szoros kötődés azonban nem csak az emberi kapcsolatok terén vet fel kérdéseket, de a kutya természetes igényeit sem minden esetben veszi figyelembe.

Megváltozott szerepkörök: a kutya mint teljes jogú családtag?

A felmérés szerint a magyarok többsége úgy véli, hogy az emberek elsősorban házőrzés miatt tartanak kutyát, ám 45 százalékuk szerint a négylábúakkal való együttélés oka érzelmi igény (ne legyenek magányosak vagy mert szeretik). A kutyatartók többsége (65%) valóban családtagként tekint kedvencére, sőt 16 százalékuk szerint a kutya egy „szőrös gyerek”2. Karácsony közeledtével különösen megdöbbentő tény, hogy 10-ből 1 magyar kutyatartó számára kedvence akár mindenkinél fontosabb az életében!

A kutya-ember kapcsolat sok hiányt pótol

A válaszadók szerint a kutyával való együttlétben a biztonságérzeten túl a legnagyobb örömöt a simogatás és az érintés adja (90%), továbbá az, hogy társaságot nyújt és csökkenti magányt (72%), valamint az, hogy gondoskodni lehet valakiről (69%).

A tudomány mai állása szerint az ember boldogságának kulcsa az értékes emberi kapcsolatok megléte. Azonban egyre kevesebb gyermek születik, így csökken a testvéri és tágabb rokoni kapcsolatok száma. A legszorosabb emberi kapcsolatháló hiányában a feltétel nélküli szeretet és a szeretve lenni érzése hiányt szenved. Előfordulhat, hogy a gondoskodás a kutyákra tevődik át, mert az elégíti ki a természetes emberi érzelmi igényeket

– magyarázza a jelenség hátterét a kutatást vezető dr. Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék munkatársa.

Elég, ha szeretjük?

A városi kutyatartás életforma lett, vannak azonban ellentmondások és kihívások. A kutya lett az a „szőrös gyerek”, aki nem költözik el otthonról. A szeretetteljes kapcsolaton túl azonban gyakori jelenség, hogy nincsenek egyértelmű határok, szabályok, a végeredmény pedig viselkedési problémás kutyák sora. A kialakult helyzet a gazdára, sőt a környezetére is negatívan hathat vissza. Nem mindegy tehát, hogyan szeretjük a kedvencünket, mert ez nem csupán a kutyásokat érintő kérdés

– világít rá az ellentmondásokra dr. Topál József viselkedéskutató, a Kutyával az Emberért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Címlapkép: Getty Images