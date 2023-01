Elárulta a titkot a szakértő: ezt tegyük télen a kerttel, hogy hamar legyen termésünk

Amikor ilyen enyhe a január, ha épp nem esik az eső, és nem merülünk el nyakig a sárban, akkor bizony érdemes szorgoskodni odakinn a kertben is. Zöldell a fű, a minap szegfűgombát is láttunk a réten, meghökkentő vagy sem, de lassan nyílik a hóvirág. De mit lehet ilyentájt még télen kint ültetni? – Erről kérdeztük a szakembereket.

A jó kertész még a legzordabb téli hónapokban sem tétlenkedik, akad bőven tennivalója: ezt-azt lemetszeni, megjavítani, karbantartani, összesöpörni, és amit kell, még időben pótolni – de erről a HelloVidék a januári feladatlistában külön is cikkezett. Gyakorta elkövetjük azt a hibát, hogy a téli hónapokban inkább bezárkózunk és alig tartózkodunk kint, pedig ilyenkor is nagy szükségük van a friss levegőre. Tudtad például, hogy a gyermekek idegrendszere is jobban fejlődik, ha rendszeresen kivisszük őket játszani a szabadba? Egyszóval, ha másért nem is, saját egészségünk érdekében az új év első hónapjában is érdemes a kertben tenni-venni. Amikor ilyen enyhe a január, ha nem esik az eső, nem merülünk el nyakig a sárban, akkor bizony érdemes szorgoskodni odakinn is. Zöldell a fű a réten, a minap szegfűgombát is láttunk a réten, meghökkentő vagy sem, de nem egy kertben nyílnak a kora tavaszi virágok és szépen alakul a saláta is. De mit lehet ilyen tájban kint ültetni? – Erről kérdeztük a szakembereket.

Az áruházakban még bőven lehet kapni a tavasszal virágzó hagymákból. Ezeket, ha nem fagy a talaj, bátran el lehet ültetni ilyenkor januárban is

- közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnök, aki viszont azt is hozzátette, hogy az áruházakban, mivel a hagymák bent az üzlethelyiségekben melegebb környezetben vannak, nem olyan kikelési százalékkal rendelkeznek, mint az időben megvásárolt és elültetett társaik. Ezt azért mindenképpen érdemes figyelembe vennünk!

Abban az esetben, ha nem fagyos a föld, akkor bármilyen, nem fagyérzékeny növényt el lehet ültetni. Így, ha valaki lemaradt az tél előtt az évelőágyás kialakításáról, vagy valahová még szeretne rózsatövet ültetni, akkor azt is nyugodtan megteheti

- tanácsolta a kertész.

Ha nincs fagypont alatt a hőmérséklet akkor nem szabad megfeledkezni az elültetett növényekről, ugyanis ilyenkor biztosítanunk kell a víz pótlását főleg az örökzöldeknél

– tette hozzá még a szakember.

Lassan a palántázás ideje is eljön

Ha még nem tettük meg, ilyenkor érdemes még átnézni a vetőmag katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni - a vetésforgónak megfelelően - az idei vetőmagszükségletünket. Készítsünk ültetési tervet. Rendeljük meg most minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervezünk ültetni. Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk.

A gondos hobbikertész azonban már rég megtervezte, melyik zöldségből mennyit és milyen fajtát szeretne a konyhakertjébe. A magok többségét már be is szerezte, viszont vannak olyan kertben termő kultúrák, amiket ilyenkor is ki lehet ültetni. Ha a téli időszakra szeretnénk valamilyen zöldséget, akkor azt már az ősz beálltával érdemes volt veteményezni. Ilyen például a petrezselyem, spenót, metélőhagyma, jégsaláta, és a káposzta – tette hozzá a szakember.

Mindenképpen érdemes valamilyen takarásra gondolnunk, azoknál a növényeknél, amik nem bírják a hidegeket

- figyelmeztetett a kertész.

Ahogy Kósa Dániel fogalmazott, ha kora tavasszal szeretnénk friss zöldséget a kertből, akkor azt a téli hónapokban kell ültetni, bár az enyhe idő miatt valószínű megindul bennük a csírázás.

A télen vetett zöldségek általában egy havi előnyben lesznek a tavasszal vetett társaikkal szemben. Ebbe a körbe sorolják az őszi fokhagymát, vöröshagymát, telelő lóbabot, leveles kelt, és a fejes salátát.

Január vége felé vessük el például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethessük a palántákat a kertbe. A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a különféle növények duggatását, vetését.

Így neveljünk a lakásban palántát!

Ha palántanevelésre adnánk a fejünket, kétféle módon tehetjük meg: egyrészt úgy, hogy egyenként, sejttálcába ültetjük el a magokat. Itt nagyon kell ügyelni arra, hogy a sejttálcákban nem szabad túltömöríteni a földet, ugyanis levegőtlen lesz a közeg, így nem fog szépen kicsírázni a növényünk. Illetve nagyon fontos, hogy a tálcákat meleg és páradús helyre tegyük. Érdemes radiátor vagy ablak elé kihelyezni, fóliával vagy üveglappal letakarni – tanácsolta Kósa Dániel .

A másik módszer a palántaneveléshez, hogy fogunk egy tálcát, azt megszórjuk földdel, aztán ráhintjük a magokat, majd letakarjuk földdel. Óvatosan megnyomkodjuk, majd bevizesítjük. Végezetül szintén ráhúzzuk a fóliát, és rárakjuk az üveglapot.

Mindként esetben figyeljünk arra, hogy ne sima vagy virágföldbe ültessük el a magokat, hanem szerezzünk be speciális palántaföldet, ez ugyanis a legideálisabb.

Ha sejttálcába, egyesével ültetünk magokat, amikor megpillantjuk az első kis leveleket, akkor vegyük le róla az üveglapot vagy a fóliát, hadd levegőzzön. Továbbra is fontos, hogy olyan helyiségben neveljük, ahol sok fény és ahol meleg van. Ha fényhiányos helyre tesszük, megnyúlnak, erőtlenek és vékonyak lesznek a palántáink.

Ha szétszórva, nem egyesével ültettük el a magokat, akkor, ha megjelennek az első levelek, szét kell ültetjük őket. Erre hagyományosan mind a mai napig sok háztartásban a tejfölös dobozokat használják. Jó ez, csak arra figyeljünk, hogy az aljukra fúrjunk lyukakat, amin keresztül eltávozhat a felesleges víz. A szétültetésnél nagyon ügyeljünk arra, hogy úgy szedjük ki, és válogassuk őket, hogy közbe ne sérüljenek gyökereik és vékony száraik - figyelmeztetett a kertészmérnök.

Ne lepődjünk meg, hogy a palántaföldért is többet kell fizetnünk!

2022-es évben az őrületes infláció a hobbikertészeket sem kímélte. Bizony, tavaly tavasz óta (akkor is kigyűjtöttük az online webáruházakban rendelhető palántaföldek árait) rendesen felkúsztak az árak. Van olyan webáruház, ahonnan majdnem kétszeres áron lehet ugyanazt a terméket megrendelni. Viszont van ahol még tavalyi áron is beszerezhető a palántaföld, úgyhogy lehet, aki élelmes, most - uborkaszezonban - vásárolja meg! (Zárójelben hozzuk a 2022-es márciusi árakat.)

Nézzük, online webshopokban mennyiért kínálják a palántaföldet:

BIORGMIX PALÁNTAFÖLD 20 L: 889 Ft/darab (2022 tavaszán: 499 Ft - Praktiker)

(2022 tavaszán: 499 Ft - Praktiker) Oázis Kertészet Palántaföld (20l) : 999 Ft/darab (2022 tavaszán is ugyanennyibe került)

(2022 tavaszán is ugyanennyibe került) Ivánné Bán Magdolna EV Palántaföld Hana (50 l): 2 095 Ft/darab (2022 tavaszán is ugyanennyibe került)

(2022 tavaszán is ugyanennyibe került) Garri virágföld bio palántákhoz és zöldségekhez 20 l: 1495 Ft/darab (2022 tavaszán 1199 Ft - OBI)

(2022 tavaszán 1199 Ft - OBI) FLORIMO palánta föld 20 liter: 1 400 Ft - 1800 Ft/darab (Online webshop)

(Online webshop) Jó Föld Magvető- és Palántaföld 50 Liter (pl 50): 4 674 Ft/darab (2022 tavaszán: 3100 Ft - Online Gazdaáruház)

Így készüljünk a kert ébredésére!

A Praktiker áruház is összeállított egy január-februári feladatlistát, mit is érdemes elvégezni ilyenkor a ház körül. Ajánlásuk szerint:

Ha szükséges, távolítsuk el a havat a fás növényekről, hogy elkerüljük az ágak törését.

Tegyük biztonságossá jégmentesítéssel a ház előtti járdát, beállókat.

Etessük a madarakat, akár házi készítésű etetővel. Készítsünk ültetési tervet, ennek megfelelően kezdjük meg a szükséges eszközök, magvak beszerzését.

Legfontosabb teendőink még:

gyümölcsfák, dísznövények, örökzöldek metszése,

a tél folyamán lehullott ágak eltávolítása,

fagymentes napokon fás szárú növények és rózsaültetés,

melegebb napokon lemosó permetezések megkezdése,

talajelőkészítés: forgatás,

kúszónövények támasztékainak beszerzése, kihelyezése,

konyhakerti növények (pl. paradicsom, paprika) magvetése cserépbe, csíráztató, palántanevelő tálcába,

fűtés nélküli fóliaházakba a gyökérzöldségek, káposztafélék, leveles zöldségek vetése.

Azt is tanácsolják, hogy nézzük át, milyen állapotban vannak a kerti szerszámaink. Ilyenkor érdemes kiválasztani és beszerezni a veteményezésre és vágás-metszésre szükséges eszközöket is (ásó, lapát, metszőolló, ágvágó, keretes fűrész, ágazófűrész, gereblye, lombseprű, kesztyű, permetező stb.).

Címlapkép: Getty Images