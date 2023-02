Kiadták figyelmeztetést: ítéletidő közeleg, viharos szél tombolhat több megyében

Reggel nyugat felől egy csapadékzóna érkezik és vonul át a nap folyamán az ország fölött, a keleti határvidéket várhatóan csak a késő délutáni órákban éri el. A jellemző halmazállapot északnyugaton végig eső lehet, míg keletebbre az enyhülés hatására általában a kezdeti havazást havas eső, majd eső váltja fel. Csupán a keleti, északkeleti határ közelében és a Mátra, Bükk magasabb csúcsain maradhat végig havazás a fő csapadékforma. Általában lepel-4 cm-es hóréteg alakulhat ki, azonban a Dunakanyar, a Budai-hegység és az Északi-középhegység magasabban fekvő részein, illetve az északkeleti tájakon (kiemelten Szabolcs, esetleg Hajdú megye keleti részén) 5-10 cm-es vastagságú hótakaró kialakulására is esély nyílik. Az enyhülés hatására (az északkeleti tájak és a magasabb csúcsok kivételével) gyorsan el is olvad a hótakaró - írta előrejelzésében az OMSZ.

Pénteken késő délután, illetve este az északnyugatira forduló szelet főként az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és esetleg a középső országrészben viharos lökések kísérhetik (ált. 60-80 km/h), de az északnyugati határvidék közelében, illetve a Dunántúli-középhegység, Börzsöny magasabban fekvő részein 90 km/h körüli, esetleg afölötti lökés sem kizárt. A késő esti órákban kissé veszít erejéből a légmozgás.

Pénteken késő délután, este az északi országrészben graupel (hódara) záporok várhatóak, nem kizárt, hogy egy-egy gócban az ég is bedörren.

Viharos széllökésekre figyelmeztet a Magyar Közút – Fakidőlések és ágleszakadások is nehezíthetik hétvégén a közlekedést

A meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben is szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 km/órás széllökésekre számíthatnak a közlekedők. A Magyar Közút arra figyelmeztet, hogy csak akkor induljanak el az autósok a következő napokban, ha nem tudják elhalasztani utazásukat, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

Az előrejelzések alapján szombaton az ország szinte teljes területén minimum 70 km/órás széllökések várhatóak, ráadásul Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében még ettől is nagyobb, 90 km/órát is meghaladó erősségű szélre számíthatnak a közlekedők. Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljes ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le.

A fentiek miatt a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen nemcsak az országos közutak menti, hanem azon túli területekről is kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik majd a közlekedést.