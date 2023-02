Berúgta a tél kertkaput: 10 centi hó hullott ezen a vidéken, a reptéren is nagy a zűrzavar

Szépen gyűlik a hó a keleti tájakon, ahol sok helyen 2-6 centis hótakaró borítja be a tájat. A legfrissebb jelentés szerint Debrecenben hullott ezidáig a legtöbb hó, melynek vastagsága a 10 centimétert is eléri, valamint Nyírtelekről is érkezett egy 9 centis észlelés az Időképhez.

A lehullott hó egyelőre mindenhol megmarad, mivel jelenleg fagypont körül alakul a hőmérséklet. A havazást okozó intenzív csapadékzóna azonban hamarosan elhagyja a térséget. A hajnali órákban az északkeleti tájakon átmeneti jelleggel gyenge ónos eső kis eséllyel előfordulhat. A hóval borított tájakon, a hóréteg állapotától függően hófúvás is lehetséges. Fotó: Dubóczky Krisztina Az intenzív havazás hatására csúszóssá váltak az utak, emiatt pedig az átlagosnál több baleset is történt. Voltak súlyosabb incidensek is, Debrecenben például hókotróval karambolozott egy személyautó egy forgalmas csomópontban. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. A téli időjárás a légi közlekedésbe is beleszólt: az erős hátszél miatt nem tudott leszállni a debreceni repülőtéren a müncheni járat, amelynek ezért vissza kellett fordulnia Németországba. Nagy Krisztina, a Debrecen International Airport sajtóreferense a haon.hu-nak megerősítette a történteket, a hoppon maradt utasokkal folynak az egyeztetések. Ők leghamarabb szombaton kelhetnek útra, illetve a a hétfői járatot ajánlják fel a jegyük beváltására. Hogy a gépen lévő utasok sorsa mi lesz, arról még nincsenek információk.