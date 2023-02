Miért költenél vagyonokat ezekre a zöldségekre? Otthon fillérekből is megteremnek

Számos zöldség igazi vitaminbombának számít, ráadásul a legtöbbet közülük mi magunk is termeszthetjük otthon. Ha esetleg nem kertes házban lakunk, ne csüggedjünk, hiszen vannak zöldségek, melyeket edényekben, konténerekben is könnyedén termeszthetünk.

Így hát nemcsak a növények ízét, frissességét élvezhetjük, hanem magát a termesztési folyamatot is. Ráadásul pénzt is spórolhatunk vele, ami a mostani helyzetben kiemelten fontos lehet. Az Agrárszektor most összegyűjtötte, melyek azok a zöldséget, melyeket akár bent, a lakásunkban vagy az erkélyünkön is termeszthetünk.

Most pedig nézzük, melyek azok a vitaminban gazdag zöldségek, amiket bent is megtermelhetünk magunknak és a családunknak :

1. Spenót

2. Saláta

3. Zöldhagyma

4. Retek

5. Hagyma

6. Articsóka

7. Spárga

8. Paprika

9. Mángold

10. Cékla

11. Paradicsom

12. Sóska

13. Padlizsán

Ha kíváncsi vagy miért érdemes őket termeszteni, és megtudnál még több érdekes részletet a témáról, akkor az Agrárszektor cikkében ezekről tovább olvashatsz, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images