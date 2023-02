Fillérekből te is termesztheted: még kert sem kell hozzá, hogy saját gyömbéred legyen

Ilyenkor, kora tavasszal érdemes belevágni! Ha mindent jól csinálunk, rövid időn belül saját termesztésű friss gyömbérrel és/vagy kurkumával gazdagíthatjuk ételeinket. Pofon egyszerű, videón mutatjuk a lényeget!

Nem is mindig gondolunk bele, hogy az a zöldség-gyümölcs, amit a boltokban drága pénzét megveszünk, kis időráfordítással otthon is tovább szaporítható. Amíg pár ezer forintból megúsztuk a nagybevásárlást, nem is igen foglalkoztunk ilyen spórolási technikákkal. Minek is bíbelődjön az ember az otthoni termesztéssel, ha fillérekért megkapja a sarki üzletben?! Az elmúlt egy évben az infláció rendesen átrendezte a bevásárlási szokásainkat. Nem is csoda, hiszen a KSH adatai szerint is, nem egy alapvető élelmiszerünk akár 70-80%-kal is drágult. Mostanra százszor jobban meggondoljuk, mire is adunk ki a pénzt, és mi az, amit könnyedén, akár mi magunk is otthon elkészíthetünk.

A gyömbér és a kurkuma – ha fűszerként, szárítva vesszük, nem egy drága tétel – csomagja ma is pár száz forintból megvan. Magát a friss növény azonban már nem ennyire olcsó, viszont sokkal többrétűen használhatjuk: zöldségekhez, húsokhoz, sőt még egzotikus ízvilágú chatninak is kiváló. Remek immunerősítő, így teába – frissen reszelve, mézzel megbolondítva, nyáron hűsítő szörpnek vagy lekvárnak is elkészíthető, de erről korábban itt írt a HelloVidék.

A kilós léding gyömbér ára tényleg nem számít annyira olcsónak: 270 - 300 Ft darabja (2 699,00 – 3000 Ft/kg) között mozog az online nagyáruházak virtuális polcain az ára.

Arról viszont ez idáig kevésbé hallhattunk, hogy a gyömbért (ahogy a kurkumát is) termeszteni is lehet, és még palántát sem kell beszereznünk hozzá!

Ha viszont nincs kedvünk a palántázással bíbelődni,

cserepes növényként 2.590 Ft- 3000 Ft-os áron beszerezhetjük, aztán azt is kiültethetjük!

Így szaporítunk otthon gyömbért és/vagy kurkumát!

Vannak fűszernövények, amelyek otthoni körülmények között, konténerben nevelve is jól fejlődnek. Az igazság az, hogy annyira egyszerű a gondozása, hogy a gyömbér különleges, egyedi ízét kedvelő minden hobbikertészt csak arra biztatunk, bátran tegyen egy próbát! Ha mindent jól csinálunk, rövid időn belül saját termesztésű friss gyömbérrel gazdagíthatjuk ételeinket.

Ilyenkor, kora tavasszal érdemes belevágni!

A boltban vásárolt egészséges gyökérgyömbért (szakszerű nevén rizómát) vagy friss kurkumát elég két három hétre sötét helyre tenni, ennyi idő alatt elkezdenek szépen kihajtani. Amikor megjelennek a kis rügyek, vágjuk le, egy kis gumórésszel együtt, és már kezdődhet is az ültetés! Ehhez virágföldet használunk, egy kis homokkal keverve, majd a növényeket pár centiméterre elhelyezzük, és betakargatjuk. Ha kész, alaposan meglocsolgatjuk, majd aztán már elég lesz hetente kétszer öntözni. Ilyen egyszerű, aztán már csak várnunk kell, hogy kifejlődjenek!

Amire viszont érdemes figyelni, hogy friss, telt rizómákat válasszunk!

Simán ki is lehet ültetni a kertbe!

Fagymentes időszakban, ha megerősödött a növényünk, akár a szabad földbe is kiültethetjük a gyömbért. Olyan helyet válasszunk nekik, ahol elég napfény éri, (de nem közvetlen napfény) és ahol védve van a széltől. A rizómákat széjjel lehet vágni vagy törni úgy, hogy mindegyik részen legyen egy pár csíraszem, de akár egészében is el lehet ültetni. A gyömbér gyökeret 5-10 cm mélyre kell tenni, a csíraszemekkel felfelé. A gyömbér a védett helyeket, a félárnyékot, a meleget, a nedvességet és a tápanyagban gazdag talajt szereti.

Amennyiben jó, gazdag talajban termesztjük a gyömbért, nincs szüksége további tápanyagra. Ha évente egyszer friss komposztot adunk hozzá, az épp elég. Ha viszont nem jó a talajunk, vagy egy cserépben termesztjük, rendszeresen kell táplálni. Akkor is szükség van extra tápanyagra, ha olyan helyen élünk, ahol nyáron nagy esők vannak, mert a víz kimossa a tápanyagot a földből. Használjunk valamilyen lassan oldódó szerves trágyát tavasszal. Ez után pár hetente használhatunk valamilyen folyékony tápanyagot, pl. tengeri alga kivonatot.

Mikor ássuk ki a gyömbért?

Amennyiben a kertünkben termesztjük a gyömbért, már négy hónapos korában elkezdhetjük szedegetni őket. Óvatosan ássunk ki egyet-egyet a csoport széléről (jóllehet a zöld gyömbérnek nincs olyan erőteljes íze, mint az értnek.) Miután a levelek elszáradtak, bármikor kiáshatjuk őket. Általában 8-10 hónap kell a teljes éréshez. Ilyenkor ki lehet ásni a teljes növényt. Szedjük széjjel a rizómákat, válasszunk ki egy párat, amelyiken szép csíraszemek vannak, és ültessük vissza (azonnal vissza lehet ültetni őket), a többit pedig használjuk fel.

Attól függően, hogy hol lakunk lehet, hogy nem marad életben télen. A hideg idő közeledtével vigyük fedett helyre. Amikor a levelek leszáradtak, tartsuk száraz és hűvös helyen, (különben a gyökerei elrothadnak), és egy kis szerencsével a következő évben újra kihajt.

A kezdeti lépésekhez íme, egy kis segítség!

Címlapkép: Getty Images