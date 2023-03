Elárulta a szakértő: ezt tegyük, ha ellepik a kertünket tavasszal a kártevők

Nyakunkon a tavasz, és akinek kertje van, kezdődhet a munka, hiszen rengeteg már most a tennivaló. Egyúttal a melegebb idő bekövetkeztével a kártevők is megjelennek, és előszeretettel telepednek meg a veteményesünkben. Éppen ezért nem árt résen lennünk, és felkészülnünk az elkövetkezendő időszakra. Hogy miket tehetünk a nemkívánatos betolakodók ellen, azt az Agrárszektor gyűjtötte össze.

A szappan ereje

Ha levéltetvek támadják meg a növényeinket, akkor vegyünk fel kesztyűt, vagy fogjunk egy rongyot, és távolítsuk el a kártevőket. Ezután szappanos oldattal permetezzük le a leveleket. Az oldatot úgy készíthetjük el, hogy 1 liter vízben 20 g szappant feloldunk. Miután kihűlt a keverék, egy szórófejes flakonból spricceljük is a „bajos” területekre. Plusz tipp: levéltetvek ellen még a csalán, a kamilla a paradicsomlevél és a fokhagymalé forrázata is aranyat érhet! Ebben az esetben a kihűlt keverékkel ugyanúgy permetezhetünk. Készíthetünk belőle neem-olajas oldatot is. Nem kell hozzá más, csak egy evőkanál reszelt szappant és fél evőkanál neem olaj, amit egy liter langyos vízhez kell keverni. Jól keverjük össze, és permetezzük a növényekre, hogy elűzzük vele a kártevőket és rovarokat - írja a balconygardenweb.

A szódabikarbóna is jó szolgálatot tehet

A szódabikarbóna természetes takarítószerként nagyszerűen megállja a helyét, ami pedig még egy plusz érv a használata mellett az az, hogy a vizes oldata gombaölő és rovarűző hatással rendelkezik.

Kezünkkel a csigák ellen

Nemcsak a rovarok okozhatnak fejtörést, hanem a csigák is. A legjobb, ha esélyt sem adunk nekik arra, hogy elérjék a növényeinket. Ezt úgy tehetjük meg, hogy fizikai akadályt állítunk nekik, vannak már kifejezetten erre a célra készül védőhálók, de lemezkerítést is állíthatunk.

A 100%-ig természetes védekezés

Ha tényleg ki szeretnénk kimaxolni a természetességet, akkor ültessünk célzottan olyan növényeket a kertbe, amelyek a kártevők ellenségei, erős illatuk ugyanis elriasztja ezeket. Ilyen például a levendula, büdöske, körömvirág, a metélőhagyma, fokhagyma, vagy a vöröshagyma, emellett a fűszernövények közül a bazsalikom, a fehérüröm és a rozmaring. A zöldágyások szélére ültetett növények megakadályozzák a kártevők pusztítását és legfőképpen a legyek, tetvek, földibolhák és gyümölcsmolyok ellen hatásosak.

Címlapkép: Getty Images