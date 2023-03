Így alakítja át a Netflix a magyar kerteket, balkonokat: tömegek veszik ezeket a növényeket

HelloVidék 2023.03.06. 17:00

A magas kamatok, az infláció miatt most meggondolandó milyen felújításba kezdünk bele, de talán a kertrendezés még mindig az olcsóbb felújítási munkák köszött szerepel. A járványhelyzet óta felértékelődött minden talpalatnyi hely az udvaron, ennek mentén sokan igyekeznek is okosan kihasználni kertjük adottságait. Ahogy a lakásterendek, úgy a kerttrendek is változnak, és meglepő lehet, de sokszor nem csak a környezeti hatások, de akár egy Netflixes sorozat is képes erre. Melyek az idei kertek világát alakító nagy témák? Mely növények a legdivatosabbak? Milyen trendek hóditanak 2023-ban a kertekben? Ennek jártunk most utána.

Egyre fontosabbak a környezetbarát kertek Akár tetszik, akár nem, az éghajlatváltozás nagyon sok kerti mozgásunkat és választásunkat formálja jelenleg. Az elmúlt néhány évet szélsőséges időjárás jellemezte, nem csak haznánkban. A szárazságtól az áradásokig, szinte mindenre volt példa, ráadásul az átlaghőmérséklet-emelkedéssel is meg kellett barátkoznunk. Ennek mentén tehát a kertünk létrehozása, telepítése és gondozása során hozott döntéseinket az határozza meg, hogy fenntarthatóbbak legyünk. Legyen szó akár kevesebb vízfelhasználásról, akár etikusan és helyi forrásból származó anyagok kiválasztásáról. Szívós növények ültetése A House and garden magazin cikke szerint ezt követően továbbra is népszerű lesz a szárazságtűrő, mediterrán típusú növények ültetése a kertekben, de egy lépéssel továbblépve a hangsúlyt a sokféle körülményt elviselő, ellenálló növények kiválasztására helyezzük majd. Ültetési színtrendek A kerttervezők, mint például Tommaso del Buono és Helen Elks-Smith a sötétebb színek divatját jósolják a kertekben, apró színfoltokkal fűszerezve. A szilvaszerű vagy sötét szárú és lombozatú növények, mint például fátyolvirág, a fekete bodza, a koreai angyalgyökér vagy a bronz édeskömény, hátteret adnak a pöttyös, rétiszerű virágoknak, például a verbéna és a gyömbérgyökér élénkebb színeinek, vagy az olyan virágoknak, mint a keleti mák, a koreai menta, a méhbalzsam. A Netflix a kert trendekre is hatással van A Sunset magazin szerint a Bridgerton sorozatnak köszönhető, hogy az olyan nosztalgikus növények, mint a rózsa, az orgona, a hortenzia és a mályvarózsa visszatértek a kertekbe. Ezek a lilás, rózsaszínes, fehéres színben pompázó virágok minden kertbe romantukus hangulatot csempésznek, ráadásul a fehér kerítések, a kavicsos vagy téglából készült utak mellé pompás kiegészítők lehetnek. Együtt a vadakkal, madarakkal, beporzókkal A kerttervezők innovatív módszereket keresnek a vadon élő állatok élőhelyeinek kertekbe való beépítésére ügyes tereprendezés és szerkezeti vagy szobrászati ​​elemek révén. A fa méhoszlopok és a beépített rovarházakkal ellátott kiskertek mind népszerűbbek lesznek. A kertben található összes rovar számára menedék lehet egy ilyen épített, vagy vásárolt ház. Hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak a méheknek van fontos szerepe a beporzásban. Kertek a lelki egészségért Az elmúlt öt évben változást tapasztaltunk abban, ahogyan az emberek gondolkodnak a kertjükről. Kertjeinket nem csak szórakozásra és szabadtéri szocializációra használjuk, hanem a mentális egészség és jólét érdekében is foglalkozunk velük. A szabadban való tartózkodás, a természettel való kapcsolat és a kertészkedés fizikai előnyei mind olyan dolgok, amelyeket sokkal jobban értékelünk a járvány utáni világban, és ez befolyásolja az általunk választott kerti stílusokat. Egy növényekkel teli menedék nagyobb valószínűséggel csábít minket a szabadba, mint egy sivár udvar. Címlapkép: Getty Images