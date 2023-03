Ezt a legtöbben rosszul tudják: de mikor vigyük ki a növényeket a kertbe, teraszra?

Lassan beköszönt a jó idő, mi pedig elgondolkozunk, mikor és hogyan vigyük vissza a teleltetésből szobanövényeinket a teraszra, balkonra vagy a kiskertbe. Bár a napsugarak már melegítenek, de lyenkor még csalóka a tavasz, hiszen az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, bármikor visszatérhet a tél, ha csak napokra is. Ezért érdemes kétszer is meggondolni a tavaszi növénykihelyezést. Mutatjuk, mire kell nagyon odafigyelnünk, nehogy baj legyen, és dédelgetett virágaink túléljék a kiültetést, majd pedig szépen növekedjenek a szabadban is.

A megnövekedett szobanövényforgalom során olyanokat is többet vásároltunk, amelyeket tavasszal szokás szerint kirakhatunk vagy ültethetünk a teraszra, balkonra, míg télen a szobában pihentek. De mikor lehet kivinni őket a teraszra, mire figyeljünk oda most, hogy lassan beköszönt a naptári tavasz. Először is, gondoljunk arra, hogy nekik is alkalmazkodniuk kell a változáshoz, erre pedig kiválóan alkalmasak a télikertek, itt ugyanis hozzászoktathatjuk növényeinket a fokozatos "kilakoltatáshoz".

Télikert: avagy kicsit bent, kicsit kint

A télikertben szigorúan ügyelnünk kell a higiéniára. Havonta egyszer tisztogassuk meg a növényeket ugyanúgy, mint a bevitelük előtt. Január végétől a kártevőkre is figyeljünk, mivel a pajzstetvek már ez idő tájt megjelenhetnek, február elejétől pedig takácsatkák, karmazsintetvek és levéltetvek is csatlakozhatnak hozzájuk. A télikertben biztosítsuk a megfelelő átteleltetési hőmérsékletet. Itt is fontos lehet a fagyfigyelő telepítése, mivel ha túl magasra emelkedik a hőmérséklet, fagymentes szellőzésről kell gondoskodnunk. A nagy, üveges télikertek február elejétől különösen melegek lehetnek. Teleltetéskor azonban óvnunk kell a növényeket a nagyobb hőmérséklet-ingadozásoktól. Arra is vigyázzunk, nehogy idő előtt vigyük ki őket.

Ezeket fontoljuk meg, mielőtt kitesszük a teraszra a növényt

Amint a növényeknek szükséges minimális hőmérséklet tartósan fennáll, ki lehet őket vinni téli helyükről. Az erős levelű mediterrán növényeket, mint amilyen az olajfa, babér, vagy leander, már április elején ki lehet vinni, ha már nem várható tartós fagy. Ennek ellenére, a hőmérőt még folyamatosan kell figyelni, mert a dézsás növényeket jobban veszélyezteti a fagy, mint az ágyásokban lévőket. Ez azért van, mert a gyökerek hamarabb károsodhatnak. De ha a hőmérséklet csak pár fokkal esik nulla fok alá, általában elég a növényeket filccel, vagy takaróval védeni.

Nem mindegy, milyenek voltak az adott növény teleltetési körülményei, hiszen azok nagyban meghatározzák, milyen hőmérsékleti igénye van az adott virágnak. Még mielőtt kivinnénk a szabadba növényeinket, néhány nappal a kihelyezés előtt érdemes tápoldatoznunk őket, majd elkezdeni a fokozatos visszaszoktatást a kinti léthez. Vagyis apránként növeljük a vízadagját, és egyre több napfénynek tegyük ki, helyezzük oda, ahol rendszeresen éri a napsütés.

Mindez azért nagyon fontos, hogy a környezeti viszonyok hirtelen változása ne okozzon sokkhatást a növénynek. Nem árt az sem, ha egy tisztító zuhanyt megejtünk ilyenkor a növényen.

A Földközi-tenger környékéről származó leander fagyérzékeny növény, de a 2-3 Celsius fokot még károsodás nélkül elviseli. Amint úgy látjuk, hogy tartósabban kitavaszodik az idő, ajánlatos minél előbb a szabadba állítani a hosszú, fényszegény hónapok alatt elgyötört leandereinket.

A mediterrán származású fás növények (pl. leánderfélék, olajfa, babér) teleltetésére a 4-8 °C körüli hőmérséklet és a természetes világosság ideális. Ezeket már akkor ki lehet helyezni, amikor a szabadban is hasonló a hőmérséklet. Jó, ha ház falához húzzuk ezeket a növényeket, hogy a fal sugárzó hőjét felfoghassák. A hazai eredetű fás virágok általában fagytűrőek, legalábbis a begyökeresedett példányok, azok szabadban is telelhetnek. Az első éves példányoknál hasznos lehet takarásos védelmük, vagy a fagymentes helyen történő tárolásuk. A pozsgás növények is alacsony hőmérséklet igényűek. Ez utóbbiak kihelyezéséhez tartósan 5-10 °C szükséges, ilyen viszonyok már márciusban is valószínűek.

A szobai virágok népes csoportjába is különböző hőmérsékleti igényű növények tartoznak, ez dönti el, mikor helyezhetőek ki a szabadba. Mérsékelten meleg, 10-15°C körüli hőmérséklet már elegendő a teleltetett muskátlinak, a meghajtatott, virágzó tavaszi hagymás virágoknak (jácint, krókusz), a ciklámennek vagy a primuláknak.

Ha kiteszünk egy virágot, azt is mérlegelnünk kell, milyenek az elhelyezési lehetőségeink, vagyis mennyire szélvédett a kiszemelt hely, mennyire napos, árnyékolt, fedett. A felsorolt feltételek 3-5 °C eltérést is okozhatnak ugyanis.

Az orchideák általában meghálálják, ha egy nagyobb fa árnyékos tövébe költöztetjük őket, de számos virágzó vagy akár nagyobb szoliter növény is jól érzi magát odakint, nem is beszélve a mediterrán származású fajtákról, amiket mind kitehetünk. Amire ilyenkor mindenképp érdemes figyelnünk, hogy a beltéri kaspók alja nem lyukas, így egy nagyobb esőzés után könnyen kárt tehet a cserepekben megálló pangóvíz. Az állandó odafigyelés ellenére, ha zivatarosabb időt jósolnak, a növényeket érdemes lehet védettebb helyre vinni. Az erősebb széllökésekkel is vigyáznunk kell. A nagyobb lombozatú kedvenceink könnyen felborulnak, de e nélkül is kárt tehet bennük az erős szél vagy huzat, így észnél kell lenni

- tájékoztatott az Oázis Kertészet munkatársa.

A trópusi növényeket csak akkor vigyük ki téli helyükről, ha a hőmérséklet már nem esik 10°C alá. Erkélyládák szépségeit, mint pl. muskátlit, fuksziát, vagy angyaltrombitát , ennél is továbbmájus közepéig védeni kell a változékony időjárástól. Nyári helyük előkészítését viszont már megkezdhetjük ilyenkor.

A beteg, elhalt, vagy gyenge hajtásokat már el lehet távolítani. A metszés időpontja is kedvező most. A növények elvékonyodtak, de ha metszéssel formába hozzuk őket, erőteljes hajtásnak indulnak. Azt is ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e rajtuk kártevők, például levéltetvek. Ezek leggyakrabban a levelek fonákján találhatóak.

Vizsgáljuk meg a növényeinket, ha kell, ültessük át

Az érintett területet vissza lehet metszeni, vagy le lehet mosni enyhe szappanos vízzel. Kártevőtől függően, különböző biológiai megoldások léteznek, melyeket lehetőség szerint előnyben kell részesíteni a vegyi növényvédőszerekkel szemben.

Ilyenkor érdemes a növények átültetését is elvégezni. Az új cserép átmérője nagyjából 3 centiméterrel legyen nagyobb, mint a régi cserép volt. Az átültetést nem szükséges minden évben elvégezni. és az is megoldás lehet, amennyiben a növény méreteit ezt lehetővé teszik, hogy kiemeljük a növényt a cserépből, és az elhasznált virágföldet frissre, magasabb tápanyagtartalmúra cseréljük.

Citrusféléket a teraszra, balkonra

A megvásárolt fákat legjobb déli fekvésű, gyorsan melegedő teraszra állítani a szabad levegőre. Fontos, hogy ne érje a csemetéket tűző napfény, mert azt nem szeretik. Fontos az is, hogy az esőtől, széltől, huzattól védett helyen álljanak a gyümölcsfák. A leginkább megfelelő hely számukra egy árnyékos sarok vagy egy fal töve.

A trópusi eredetű kalamondin az egyik legkedveltebb dísznövény mostanában, a szobában átteleltethető, de az erkélyen vagy a teraszon is tartható nyáron. Bár kissé fanyar, C-vitaminban gazdag gyümölcse a kumkvathoz hasonlóan akár héjastól is fogyasztható. A kalamondin bokor vagy kisebb fa, amely 3–6 méter magasra is megnő. A levélnyél szárnyszerű függelékei, illetve a fehér vagy lilás virágok jellemzőek rá. Gyümölcse kis, kerek mandarinra hasonlít, átmérője általában 25–35 mm, de néha 45 mm is lehet. A gyümölcs vékony, könnyen hámozható héja bőrszerű vagy szivacsos, húsa puha, szaftos gerezdekre osztott. Nyáron citrusféléknek való, speciális tápoldattal lehet serkenteni a növekedését. Ára 23000 forintnál kezdődik.

Muskátlit és a legolcsóbb futó vincát 990 forinttól lehet kapni a kertészetünkben. Nagyon mennek a murvafürt, a tölcsérvirág, a leanderfélék, és igazi különlegességként a citrusféléket is sokan vásárolják, ajándékba is viszik a mutatós kis fácskákat. Ez utóbbiaknak, a leandereknek és a citrusoknak, persze jóval magasabb az árkategóriájuk a muskátlifélékhez képest, és több gondoskodást is igényelnek, hiszen teleltetni kell őket, viszont tavasszal és nyáron mesésen mutatnak a teraszon vagy a balkonon. Egy mostanában nagyon népszerű, kis citrusféle, a törpenarancs, a kalamondin nagyon fogy. Ebből a 25 centiméteres cserépben lévő, 50 centiméteres fácska most akciósan 20900 forint nálunk. Viszont meg lehet enni a gyümölcsét, nagyon finom, édeskés, olyan az íze, mint a mandarinnak, ráadásul héjastól fogyasztható

- tudtuk meg Saligáné Tani Ibolya üzletvezető-helyettestől.

Ezeket a szabályokat mindenképp tartsuk be

Soha ne tegyük ki őket erős napra!

Ügyeljünk, hogy akár mindennapos öntözést is igényelhetnek!

Hetente egyszer az öntözővízhez adjunk egy kevés tápoldatot is!

Kisebb esőzések jót tesznek a növénynek, de viharok előtt vigyük őket védett helyre!

- fogalmazott a szakértő.

