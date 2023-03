Végzetes hibát véthetsz, ha ezt nem tudod: soha ne ültesd egymás mellé ezeket a zöldségeket

A legtöbb embernek eszébe sem jut a kertészkedés és az ültetés során, hogy bizony egyáltalán nem mindegy, hogy melyik növényt hova, és mi mellé ültetjük. Több olyan növénypárosítás is van, amivel csak károkat okozhatunk a kertben, egyes növények ugyanis kifejezetten rossz hatással vannak egymásra, és könnyen akár egymás, akár csak a másik pusztulását okozhatják. Az Agrárszektor összegyűjtötte, melyek azok a növények, amelyek semmi esetre se kerüljenek egymás mellé a kertben.

1. Paprika és fejes káposzta

A káposztafélék családjába tartozó fajok gátolhatják a burgonyafélék családjába tartozók - mint amilyen a paprika is - növekedését, előbbiek ugyanis olyan anyagot termelnek, amely mérgező lehet az utóbbiak számára. Miket ültessünk tehát melléjük? A hagyma, a paradicsom és a padlizsán kitűnő társai lehetnek a paprikának, míg a menta, az uborka és a saláta, jó szomszédai a káposztának, írja az Agrárszektor.

2. Kukorica és paradicsom

A kukoricát és a paradicsomot azért nem érdemes egymás mellé ültetni a kertben, mert mindkét növény fogékony ugyanarra a gombás fertőzésre, így ha az egyiken megjelenik a betegség, gyorsan és egyszerűen átterjedhet a másikra. Emellett a kukorica nagyon sok tápanyagot igényel, amit elvehet akár a paradicsom elől is. Sőt, a harmadik ok, amiért kerülni kell, hogy ez a két növény közel kerüljön egymáshoz, hogy a kukorica támfalként szolgálhat a paradicsom számára, amely, ha felkúszik rá, egy erős szélben könnyen megsérülhet. Miket ültessünk tehát melléjük? Úgy kaphatunk zamatosabb ízű paradicsomokat, ha bazsalikomot vagy metélőhagymát ültetünk mellé, de tehetünk a közelébe sárgarépát is, ugyanakkor a kaprot mindenképp kerüljük! A kukorica mellé pedig ültessünk inkább babot vagy sütőtököt.

3. Burgonya és cukkini

A burgonya és a cukkini egyaránt érzékeny ugyanarra a betegségre, így ha egymás mellé kerülnének a kertben, azzal elősegítenénk a fertőzés terjedését a növények között. Emellett kisebb terméshozammal és gyengébb minőséggel is számolhatnánk, ráadásul a két növénynek eltérő a növekedési igénye, így könnyen lehet, hogy versenyeznének a tápanyagokért a kertben. Miket ültessünk tehát melléjük? A cukkini mellé érdemes kukoricát, dinnyét vagy babot ültetni, míg a krumplinak jó társa lehet a torma, a bab, a bazsalikom és a kakukkfű is.

4. Sárgarépa és paszternák

A sárgarépa és a paszternák is hasonló termesztési feltételeket igényelnek, ugyanakkor akadnak olyan tényezők is, amelyek miatt érdemesebb inkább távol tartani őket egymástól a kertben. A sárgarépa például a könnyű, homokos talajt szereti, míg a paszternák a nehezebb, agyagos talajt. Ezenkívül a sárgarépa sekély gyökerű növény, a paszternák azonban hosszú, mély gyökérrendszerrel rendelkezik. Ezek az eltérő tulajdonságok hamar versengéshez vezethetnek a két növény között, amely végül a terméshozamok csökkenését eredményezheti. Miket ültessünk tehát melléjük? A kártevők elriasztása miatt a sárgarépa mellé érdemes rozmaringot, zsályát vagy metélőhagymát ültetni, a paszternák pedig nagyon jól érzi magát a paradicsom, a paprika, a hagyma és a fokhagyma közelében.

5. Édeskömény és padlizsán

Az édeskömény és a padlizsán hajlamos arra, hogy ha közel kerülnek egymáshoz a kertben, akkor versengenek a tápanyagokért, amivel könnyen a terméshozamok csökkenését okozhatják. Emellett az édeskömény olyan kártevőket és betegségeket képes magához "vonzani", amelyek befolyásolhatják a padlizsán növekedését. Miket ültessünk tehát melléjük? A padlizsánnak nitrogénben gazdag talajra van szüksége, ezért érdemes babot ültetni mellé, ami képes elűzni a padlizsánt kedvelő kártevőket is. Az édesköménynek ugyanakkor kevés társnövénye van, ajánlott külön helyen, távol a többi zöldségtől és fűszernövénytől termeszteni.

6. Babfélék és vöröshagyma

A babfélék és a vöröshagyma is nagyon tápanyagigényes növények, ezért ha egymás mellé ültetjük őket, hamar versengés lehet a vége, ami könnyen lehet, hogy egyes növények pusztulását okozhatja. Emellett mindkét növény érzékeny ugyanazokra a kártevőkre, betegségekre, ezért is jobb, ha minél távolabb helyezzük őket egymástól a kertben. Miket ültessünk tehát melléjük? A vöröshagyma jól érzi magát a paprika, a sárgarépa és a salátafélék mellett, míg a babfélék nagyszerű társai az olyan gyorsan növekvő növényeknek, mint például a kukorica és a burgonya.

7. Zöldborsó és fokhagyma

A borsónak és a fokhagymának teljesen más talaj-és tápanyagigénye van, ezenkívül a fokhagyma erős illata megzavarhatja a borsó növekedését azáltal, hogy a hasznos rovarokat és madarakat távol tartja tőle. Miket ültessünk tehát melléjük? A fokhagyma természetes kártevőriasztóként is használható a kertben, ezért érdemes például paradicsom, padlizsán és kapor mellé ültetni, míg a borsó jó társa lehet a babnak, a kukoricának és az uborkának is.

8. Sárgarépa és kapor

A sárgarépának és a kapornak ugyanazok a kártevői, így ha egymás mellé ültetjük őket, ezek a károsítók, illetve fertőzések könnyen átvándorolhatnak és terjedhetnek egymásra. Emellett, mivel a kapor egy igen magas növény, beárnyékolja a sárgarépát, amivel gátolhatja annak növekedését, és kisebb terméshozamot eredményezhet. Miket ültessünk tehát melléjük? A kapor mellé ültessünk körömvirágot, ami segít elűzni a kártevőket, de a brokkolival is jó társai lehetnek egymásnak.

