Brutális havazás Magyarországon? Már csak ezen a térképen láthatjuk

Úgy tűnik, valóban a legendássá vált 1987-es volt az utolsó, nagy országos havazás, hasonlóra nem igazán számíthatunk a jövőben - írja az infostrart.

Ahogy a portál írja, folyamatosan csökkenő trendet mutat Magyarországon a hóeséses napok száma és a hó mennyisége is. Valamint, ahogy azt sokszor tapasztaljuk is, a leesett hó is egyre kevesebb ideig marad meg az utcákon és a földeken.

Egy korábbi kutatásban - melyet a HCL Technologies Starschema Kft. (Starschema) adattudósai végeztek el az 1901 és 2022 közötti – OMSZ-es – csapadékinformációkat felhasználva-, öt magyar nagyvárosban, Budapesten, Szegeden, Pécsett, Szombathelyen és Debrecenben elhelyezett mérőállomások összesített (aggregált) adatait dolgozták fel a szakemberek.

Az eredmények szerint, az elmúlt két évtizedben a vizsgált városokban összesen 40 és 450 mm között alakult az évente leesett hó mennyisége, míg korábban gyakran előfordultak a 600–800 mm-es havazások is. A legkevesebb hó eddig 1989-ben esett, akkor együttvéve 44,2 mm-et regisztráltak az említett mérőállomásokon.

Forrás: OMSZ

Az elmúlt 120 év csapadékadataiban az utolsó nagy kiugrást az emlékezetes 1987 januári havazás produkálta. Ekkor az öt nagyváros összesített értékei alapján január 9. és 15. között több hullámban közel 230 mm hó esett, amely a nagy hideg következtében tartósan meg is maradt. Az akkor leesett csapadék nagy mennyiségét jól érzékelteti, hogy 2021-ben az öt mérőállomáson összesen 243 mm havat regisztráltak, míg 2022 egészében kevesebb hó esett, mint 1987. január 10-én és 11-én együttvéve. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján 2023 januárjában összesen 32 mm hó esett (a validált februári értékek még nem állnak rendelkezésre).

Címlapkép: Getty Images