Gondolkodj előre, és ültess okosan: íme 5+1 egynyári növény a meseszép virágoskertért

Ahogy a jó idő megmutatta magát, egyre többen merészkednek ki kertjeikbe és tervezgetik, milyen virágokkal borítják be ablakaikat, teraszaikat, udvaraikat. Mielőtt nekiesünk az ültetésnek, érdemes néhány fontos szempontot végiggondolni és megtervezni, mi kerül majd a virágoskertünkbe. Ha egész nyáron virágokat szeretnénk a kertben látni, jobb, ha egyszerű, de szárazságtűrő egynyári virágokat választunk. Hogy melyek ezek? Hogyan gondozzuk őket? Ennek jártunk most utána.

Mielőtt nekiesnénk a kertnek, érdemes megtervezni, hova és mit ültethetünk. Felmérni mennyi napfény jut a kertünkbe, inkább árnyékkedvelő vagy napimádó virágokat, növényeket érdemesebb ültetni. Ha ezzel megvagyunk, jöhetnek az eszközök, szerszámok, mivel egy virágos kertet egész évben gondozni kell. A kert gondozásához pedig elengedhetetlen egy kisebb szerszámosláda.

Egy kézifúró, egy sövényvágó olló, egy metszőolló és néhány kertészeszköz biztosan megkönnyíti majd a kertünk újragondolását. A növényeink ápolásához és öntözéséhez pedig kézenfekvő, hogy szükségünk lesz egy kisebb vagy nagyobb locsolókannára, egy permetező flakonra, cserépre az átültetéshez és minőségi virágföldre, ezekre az eszközökre pár ezer forintot költve is lehet burjánzó minikertünk.

A tervezés és a szerszámok beszerzése mellett az is fontos, hogy gondolkodjunk előre. Ha egész évben virágban pompázó kertet szeretnénk látni, érdemes olyan fajtákat ültetni, melyek a legnagyobb melegben is képesek életben maradni. Ha visszatekintünk az elmúlt évek nyaraira, akkor emlékezhetünk, hogy kánikulából nem volt hiány. És hogy ennek mentén milyen virágot érdemes most ültetni? Válasszuk az alábbi, kánikulát is jól tűrő fajok közül:

1. Az egyik legaranyosabb napimádó: a bársonyvirág, más néven büdöske

A bársonyvirág vagy büdöske az őszirózsafélék családjába tartozó őszirózsaformák egyik nemzetsége mintegy húsz fajjal. Népi nevei borsola, bársonyvirág, büdös rózsa – ez utóbbi erős szagára utal. Bársonyvirág elnevezését finom tapintású virágai után kapta. Kevesen tudják róla, de virágszirmaival gyógyteákat, salátákat, köreteket ízesíthetünk. A sáfrányt is helyettesíthetjük vele, és van citrom zamatú változata is. Összevágott szirmait rizshez, liszthez keverve és levesekbe is ajánlják.

2. Virágzó, hullámzó tenger: kék sudárzsálya

A kék Sudárzsálya (Perovskia atriplicifolia) illatos, levendulaszínű virágaival, ezüstös szürke leveleivel nagyszerű kerti növény, kb 1 méter magasra nő, talajtakarónak, térelválasztónak és szoliterként is kiváló választás. Szárazságtűrő, sőt szárazságkedvelő, a jó vízelvezetésű, napfényes helyen lesz a legszebb.

3. Lángoló szépség: tűzvirág

A pompás titónia, másnéven tűzvirág egy Mexikóból származó növény, így nem meglepő, hogy imádja a napot. Mivel a növények egészen nagyra nőnek, így kimagasló és figyelemreméltó pontja lehet kertünknek a narancssárga vagy piros virágaival. A virágokat sok rovar használja nektárforrásként, beleértve a lepkéket is. A levelek a jelölés ellenére deltoid vagy lándzsa alakúak, esetenként karéjosak.

4. A kertek üde, visszafogott színfoltja: cseppecskevirág

A margarétára hasonló virág egyszerűsége szemet gyönyörködtet. Színe lila, bordó, sárga vagy fehér is lehet. A szirmok színe befelé haladva általában sötétedik. Magassága 25-40 cm. Csak napfényen virágzik, így ennek megfelelően ültessük. Nem igényel sok vizet, de sose hagyjuk teljesen kiszáradni a földjét. Az elnyílt virágokat mindig csípjük le!

5. Mini napocskák a kertben: tömpevirág

Nagyon cuki apró sárga virágokat hozó, terülő, dús növény, ennél fogva ideális választás függőkosarakba és balkonládákba. Júniustól akár a fagyokig is virágzik. A sok napsütést szereti, illetve laza szerkezetű földet. Rövidebb ideig elviseli a szárazságot, de rendszeresen öntözve szebben fejlődik.

+1 Ha igazán nagy virágokra vágysz: záporvirág

Alacsonynak mondható, 10-30 centis magassága ellenére nagyméretű virágaival díszít ez a bájos növény. Színváltozatai a sárgától a narancsig, fehértől a rózsaszínen át a bordóig terjednek. A virágok közepük felé általában sötétednek. Sok fényt és meleget kíván, vízigénye közepes, de elvisel egy-egy szárazabb időszakot is.

Címlapkép: Getty Images