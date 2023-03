Nem sajnálják a pénzt a magyarok: erre költ most a legtöbb tehetős vidéki

Erős szezont zártak az elmúlt három évben a kerti bútorok: a JYSK áruházlánc adatai szerint 2022-ben és 2021-ben is 10 százalék feletti forgalomnövekedést értek el ezek a termékek. 2020-ban pedig a járvány hatására kiugróan sokan láttak neki a kertük vagy teraszuk berendezéséhez, éves szinten 20 százalékkal magasabb forgalmat generáltak ezek a termékek. Az áruház idén szintén erős szezonra számít, a legnépszerűbb termékek között ott vannak a műanyagból szőtt, polyrattan termékek, de egyre többen keresik az eukaliptusz-, teak- vagy akácfából készült bútorokat, és elérhetőek már óceáni műanyagból készült verziók is.

Tudatosan szereznek be bútorokat a magyarok: új bútort a legnagyobb részük praktikus okokból vásárol, 71 százalék akkor, ha a régi tönkrement, 31 százalék pedig, ha költözik. Kevesen vannak, akik új verzió után néznek, ha megunták a régit (16 százalék) vagy, ha már nem trendi a meglévő (11 százalék). Kerti bútort pedig 18 százalék vásárolt legutoljára 2 éven belül

– derült ki a JYSK reprezentatív kutatásából, amely a magyarok lakberendezési szokásait mérte fel.

A kutatás szerint a bútorvásárlást – így a kerti bútorok beszerzését is - leginkább meghatározó tényező az ár, a megkérdezettek közel fele, 44 százalék ezt jelölte meg a legfontosabb szempontnak. A kényelem végzett 17 százalékkal a második, a praktikusság pedig 15 százalékkal a harmadik helyen. A dizájn mindössze 8 százaléknak a legfontosabb, a fenntarthatósági szempontok pedig 2 százaléknál szerepelnek az első helyen. A többség, 82 százalék egyébként nagy bútoráruházakban szokott vásárolni.

Megugrott a kereslet

A koronavírus-járvány hatására pedig egyre többen foglalkoztak a kertek, erkélyek rendbe rakásával, berendezésével, így a kerti bútorok iránti kereslet is jelentősen megnőtt a járvány előtti szintekhez képest. 2020-ban az áruháznál a nyár közepétől berobbant a kerti bútor vásárlás és összeségében a szezon végére 20 százalékkal nőtt a kerti bútor árbevétel. A magas bázis miatt 2021-ben a szezon végére 12 százalékkal emelkedtek az eladások, 2022-ben pedig 10 százalékos forgalomnövekedést könyvelhetett el a vállalat.

Az elmúlt három év legnépszerűbb termékei ebben a kategóriában a kerti ülőbútorok voltak, a kerti székek, kertiülőgarnitúrák, és a kisebb helyeket, így a balkonokon, erkélyeken is jól használható kávézó-, bisztró szettek. A különböző nyári kiegészítők közül a JYSK-nél pedig leginkább a kaspókat, virágládákat keresték a vásárlók. Az áruház várakozásai szerint idén népszerűek lehetnek még a függő ágyak, függő székek, hintaágyak, illetve azok a napozóágyak, amelyek külön-külön, vagy összetolva is használhatóak.

Élen a polyrattan, de egyre népszerűbb a fa

Az eladásokból a legnagyobb részt az úgynevezett petán kerti bútorok képviselték, ezek műanyagból „szőtt” rattan stílusú termékek, is amelyeknek a váza acél, alumínium vagy polipropilén. A népszerűségük egyik oka, hogy ezek a bútorok a legkevesebb karbantartást igénylik, ellenállnak az időjárásnak, így akár egész évben a szabadban hagyhatóak. A kínálatban elérhetőek már újrahasznosított alumíniumból és óceáni műanyagból készült verziók is.

Továbbra is népszerűek a fából – például eukaliptuszból vagy akácból - készült kerti bútorok, de egyre több bútor érhető el teak fából is, ezek a keményfa-termékek megkapták az FSC-minősítést is. A fabútorok a természetes anyaguk miatt egyébként időről időre némi karbantartást igényelnek, csiszolást és olajozást, ezekkel megelőzhető a fa korai elhasználódása, és a bútor hosszútávon is megőrzi szépségét.

Címlapkép: Getty Images