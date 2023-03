Elképesztő videó terjed a neten: éjszaka így szakadt a hó Debrecenben

Nem semmi látvány lehetett a március végi havazás! A Tiktokra felkerült egy videó is arról, míg mi aludtunk, miként rajzolta át a hirtelen jött tél Debrecen utcáit.

Bár március végén járunk, a mostani időjárási helyzet mégis lehetővé tette, hogy tegnap estére a keleti-északkeleti területeken havazásba, havas esőbe váltson át a csapadék. Északkeleten ráadásul sokfelé hordta is a szél a havat, a legerősebb lökések már itt is elérték a 70-80 km/órát. De a Dunántúlon és a középső országrészben is süvített a szél.

Több mint ötszáz esetnél avatkoztak be a tűzoltók a hétfői vihar miatt: leginkább az útra, épületekre dőlt fák, sérült tetőszerkezetek és közművek miatt riasztották a tűzoltókat az ország több megyéjében - de erről itt írt a HelloVidék.

