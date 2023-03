Újra kiadták a figyelmeztetést: őrületes szélviharokkal támad ma is a tél + térképen a riasztások

HelloVidék 2023.03.28. 12:01 Megosztom

Jókora pusztítást okozott a tegnapi szélvihar, de az ítéletidő ma is folytatódik.Több megyére is figyelmeztetést adtak ki az erős szél miatt, ezért továbbra is óvatosan közlekedjenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, lehetőség szerint ne parkoljanak fák alatt és figyeljék a Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit, riasztásait – kértek meg mindenkit nyomatékosan a katasztrófavédelem emberei.

Ahogy a HelloVidék is megírta, jókora pusztítást okozott a tegnapi szélvihar, de az ítéletidő ma is folytatódik. Ma a délelőtti óráktól ismét viharossá fokozódik az északnyugati szél, a Dunántúlon és Pest, Bács térségében síkvidéken jellemzően 70 km/h körüli lökések várhatók, de a magasabban fekvő területeken 80 km/h feletti széllökések is előfordulhatnak - írta a Kiderül. Az esti óráktól fokozatosan veszít erejéből a szél. Napközben a záporok mellett helyenként zivatar is előfordulhat, legnagyobb valószínűséggel a Tiszántúlon és Borsod környékén. Az intenzív gócokat jégdara, hódara, valamint viharos (> 70 km/h) széllökések is kísérhetik. A folytatásról Az Időkép előrejelzése szerint szerda hajnalban szinte mindenhol fagyni fog, a derült, fagyzugos, szélvédett északi és északkeleti tájakon nem kizárt a -10, -8 fok. Napközben nyugaton megnövekszik a felhőzet, számottevő csapadék ugyanakkor nem várható, hosszabb szűrt napos időszakokra keleten számíthatunk. A többfelé élénk nyugati-délnyugati szélben 8-13 fokra van kilátás. Csütörtökön a felhős időben helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Többfelé élénk, délnyugaton erős lesz a déli-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 9 és 20 fok között alakulhat, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb csúcsértékeket. Péntekre virradóan többfelé eshet, majd napközben csak kisebb záporok alakulhatnak ki, és sok helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap. A szeles időben 16 és 21 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton többfelé számíthatunk szeles időre esővel, záporokkal, néhol zivatarral. Napközben 13-19 fokra van kilátás. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!