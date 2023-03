Ezt rontja el sok kerttulajdonos: 3+1 tuti és olcsó módszer, ami bevethető a gazok ellen

Ha kinézünk az ablakot, nehéz elhinni, hogy pár nap és rövid ujjú pólóban kertészkedhetünk. Az éjszakai mínuszok, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, holnaptól megszűnnek, így már most készülhetünk arra, hogy a sziklakertben, a kerítés és a ház oldalában is beindulnak a kéretlen gazok. De hogyan álljunk neki, mivel irtsuk ki őket?

Kézenfekvő megoldás lehet az, hogy bemegyünk a gazdaboltba, és leemelünk a polcról egy gyomirtót. Ezek a vegyszerek azonban olyan kémiai anyagok, amelyek a növények működésére hatnak, ebből adódóan nemcsak a gazok pusztítják el, de a zöldségeket, a virágokat és a gyümölcsöket is. Ha bevetjük őket, számolnunk kell azzal is, hogy a kertünkben szaladgáló kutyát és macskát is akarva-akaratlanul súlyosan megmérgezhetjük. Bánjunk tehát óvatosan ezekkel a vegyszerekkel!

Ha a vegyszeres gyomirtásban bízunk, a termékeken lévő címkét ajánlott minden esetben elolvasni, számtalan olyan információt tartalmazhat ugyanis, amely elengedhetetlen a biztonságos gyomirtáshoz.

Vegyszerek helyett érdemes a természetes módszereket is kipróbálni!

A legtermészetesebb gyomirtást mindenki ismeri, úgy hívják: kézi gyomlálás és kapálás. Bár sokunknak sem elég ideje, sem kedve nincs a rendszeres kerti kapirgáláshoz, ezért is jó megoldás lehet a kerti gyomok ellen a mulcsozás is – erről a HelloVidék korábban itt írt. Mulcsként pedig sok minden szolgálhat. A kertészeti áruházakban kapható mulcs készen is – például fakéreg, fenyőkéreg -, de például szalma vagy a lenyírt fű is alkalmas lehet erre a célra.

További természetes megoldások lehetnek:

1. Perzselés vagy a forró levegős gyomirtó-készülék

Régi időkben egyszerűen felperszelték a területet, amit gyomtanítani szerettek volna, ezt azonban így rendkívül tűzveszélyes és tilos is. A gyomperzselés azonban működőkése eljárás, amit manapság termikus gyomirtásnak is hívnak – erről az Agrárszektor is írt. Először az USA-ban regisztrálták 1852-ben. Kezdetben kerozint égettek, de a módszer nehéz kezelhetősége miatt gyorsan feledésbe merült. A második világháborút követően az eszköz megváltozott, amikor már propán-bután gázt használtak. Az érdeklődés azonban nem volt túl nagy mindaddig, amíg a kilencvenes évek organikus mozgalma újra fel nem fedezte. A lángképzés nyersanyaga az egyik legtisztább szénhidrogén, a propángáz. A módszer lényege, hogy

a növényi sejtek 50-70°C közötti felmelegítésével a sejtfehérjék kicsapódnak, a sejtek felrepednek, a növények elhervadnak, petyhüdtté válnak, majd a kezelést követő napokban elszáradnak.

Kisebb lángszóróval a kiskertünkben mi is gyomtaníthatunk így, de mindig figyeljünk arra, mit perzselünk le! Véletlenül se hagyjuk magára a területet, míg meg nem győződtünk arról, hogy nem kaphat lángra bármi is!

Ennél azonban sokkal biztonságosabb módszer, ha veszünk egy forrólevegős gyomírtó készüléket. A speciális kézi szerszám 650 fokos, forró légsugarával elpusztítja a gyomok gyökerének sejtszerkezetét, ideális a gaz eltávolítására a beállón, a kerítés vagy a házfal mellett, a járdán és a szegélyek mellett, a kerti lépcsőn, sőt a kaviccsal felszórt lapostetőn is. Ráadásul árban is megfizethető: a Praktikerben 13.990 Ft / darab.

2. Forró víz

A még épphogy kibújt gyomok ellen a forró víz is kiváló módszert jelent, öntsd le vele őket, vagy még jobb, ha a krumpli, a tészta vagy a rizs megmaradt főzővizével teszed ugyanezt. Vigyázz azonban, hogy hasznos növényeket ne károsíts mindezzel.

3. 20%-os ecet

Bevált módszer, hogy szinte tisztán, kevés vízzel hígítva, a 20%-os ecetet beleöntjük egy kézi permetezőbe, majd befújjuk vele a kiirtani kívánt gyomot. A türelem rózsát terem, garantáltan kiég!

3+1. Készíts fillérekből saját, házi gyomirtót

Szintén hatékony, de talán kevésbé természetes módszer, ha ecetet, egy kevés sót és öko minősítésű mosogatószert keversz össze egy kevés vízzel, majd ezt permetezed a gyomokra. Alkalmazz 70-80%-ban ecetet, 10-20%-ban vizet, 15%-ban sót és 5%-ban mosogatószert, de vigyázz, csak olyan helyen használd, ahol más növényekben nem tehet kárt.

Végezetül ajánljuk még ezt a videót, amiben a szakember remekül elmagyarázza, miként lehet természetesen, nagy területen is vegyszermentesen gyomirtani!

A lényeg, ne azonnal, pár napon belül akarjatok eredményt:

Címlapkép: Getty Images