Most vennél grilleszközöket, kerti bútort? Mutatjuk, mennyire lesz zsebbenyúlós

Közel 100 nyári gyerekjátékot, kerti bútort és grillezőt tavalyi, vagy annál is kedvezőbb áron lehet kapni az Auchan hiperekben. Egy medencés grillparti már alig több mint 40 ezer forintból kihozható az áruházlánc széles választékából, amiben több mint 200 kerti bútor és 140-féle grillezéshez szükséges eszköz megtalálható. Ahogy közleményükben írták, a szezonnyitó árakhoz képest több száz termék 20%-kal olcsóbb lett.

A hazai áruházak az élelmiszereken kívül számos nem élelmiszer termékkategóriát is forgalmaznak, gondoljunk csak a nyár és a strandszezon kellékeire. Ezek a termékek ráadásul azon ritka kivételek közé tartoznak, amelyeknek számottevően nem emelkedett az ára az elmúlt egy évben. Több mint 200 kerti bútor és 140 grillező (faszenes vagy gázgrillek, kiegészítők, szalonnasütők) közül a mostani szezonnyitáskor közel 100 termék ugyanannyiért vagy még olcsóbban is elvihető, mint tavaly. Úgy tűnik tehát, az élelmiszerek területén érezhető inflációs hatások és jelentős áremelkedés nem érinti az otthoni nyaraláshoz szükséges termékkört, ami éppen a szezon kezdetén az elmúlt hónapokhoz képest is 20%-kal olcsóbbak lettek.

A kifejezetten széles választék persze az árakat tekintve is szórást mutat, de a legolcsóbb felszerelés – ami egy felfújható medencéből, egy grillezőből, négy kerti székből és egy asztalból áll – már alig több mint 40 ezer forintból kijön, ezzel már egy kellemes nyár esti kerti sütögetésnek is neki lehet állni. Érdemes megemlíteni, hogy a faszén is jelenleg 663 forintos kilónkénti áron kapható

- írta az áruház közleményében.

A gyerekes családok a párszáz forintos strandjátékoktól kezdve tízezer forint körül már pancsolóval vagy felfújható medencével, illetve 24 ezer forintért kerti hintaággyal kedveskedhetnek a kicsiknek például a közelgő gyereknapon. Kerti masszázs- és fémvázas medencéből, valamint medencekiegészítőkből (szűrők, szivattyúk, vízforgatók, karbantartási eszközök, medencetakarók stb.) is széles választékot kínálnak.

Az árak 12 990-től 699 990 forintig terjednek. A legolcsóbb puhafalú medence 17 ezer forint körül, a fémvázas medence 40 ezerért vihető, a drágább masszázsmedencék, kerti jakuzzik 180 ezer forinttól indulnak. A kedvező árak mellett számos környezetbarát megoldás is kivitelezhető a kínálatából. Ilyen például a medence vizének szolár fűtése, ami napenergiát használ és nem kell hozzá elektromos áram, ez pedig a mai energiaárak mellett nem utolsó szempont. Ehhez szolár szőnyeget, illetve szolár takarót javasolnak, mindkettő kapható az áruházláncnál. Emellett a legtöbb masszázsmedence fűtése több nappal előre beprogramozható, amivel szintén energiát spórolhatunk meg, illetve ütemezhetjük a medence vizének felmelegedését is. Újdonságnak számít a kupola formájú medencesátor, ami nem csak tisztán tartja a medencét és véd az eső, a tűző nap vagy a szél ellen, hanem szükség esetén biztosítja a víz gyorsabb felmelegedését, illetve csökkenti az éjszakai hővesztést is

- hívta fel a figyelmet az áruház.

Kiterjedt piackutatást végeztünk ennél a termékkörnél. Az adatokból az látszik, hogy 2021-ben 30%-kal növekedett a medence és tartozékainak értékesítése a megelőző évhez képest. A kerti bútor forgalma közel 15%-kal nőtt. A kertészkedéshez szükséges kézi szerszámok értékesítése is körülbelül 30%-kal emelkedett, a kerti gépeké 10%-kal. A tavalyi év azonban megtorpanást hozott ezen a területen, hiszen akik az otthonmaradásra készülve a pandémia alatt alaposan beruháztak a kertjükbe vagy a nyaralójukba, azok nyilván egy-két éven belül nem terveznek újabb nagy kiadást ezen a téren. Ez azt vonta maga után, hogy ennek a termékkategóriának az árai infláció alatti értékben emelkednek, akár még olcsóbbak is lehetnek a korábbiaknál, aminek a jelenlegi vásárlók örülhetnek. Érdemes tehát most frissíteni a kerti eszközállományt vagy beruházni az otthoni nyaralásba

– mondta Vágóné Varga Gabriella, az Auchan választék- és beszerzési igazgatója.

Címlapkép: Getty Images

