Unod már a muskátlit meg a büdöskét? Fillérekért lehet különleges virágoskerted

A kertészkedés hamar szenvedéllyé válhat, főleg azok körében, akik még csak most próbálgatják szárnyaikat, akik még sosem végeztek hasonló munkákat kertjükben. Persze vannak, akik első nekifutásra tanácstalanná válnak, hiszen több millió növénye közül kell megtalálniuk azokat, amik számukra tetszenek, illetve illenek a kertjükbe, képesek őket gondozni, életben tartani. Éppen ezért most megnéztük, hogy lehet a legegyszerűbb módon meseszép virágoskertünk akkor, ha abszolút amatőrként vágunk bele.

A legjobb megoldás az, ha kicsiben kezdjük az első évet, és ne aggódunk a hibák miatt . Ahogy telik az idő, úgy minden évben vagy akár hónapról-hónapra újragondolhatjuk a kertünket, hiszen egyre jártasabbak, ügyesebbek leszünk a kertészkedésben. Mivel egy kert kialakítása több időt vesz igénybe, így változhat az elképzelésünk, az igényeink is munka közben, de szerencsére így fogjuk megtalálni a stílust, amit követni szeretnénk, a növényeket, virágokat, amiket szívesen ültetnénk. Na, de hol is kellene kezdeni? A The Spruce cikke alapján most kiderül:

Első lépések

Amikor először kezdünk bele a kertészkedésbe, a jó talaj megteremtésére kell összpontosítani – elvégre ez lesz a növekedés alapja mindennek, amit hozzáadunk a kerthez. Kezdjük a talajvizsgálattal azon a területen, amelyet a virágok, növények számára választottunk.

A megfelelő hely kiválasztása a sikeres virágoskert másik kulcsa . A legtöbb virág teljes vagy részleges napsütésben virágzik, ezért fontos, hogy olyan helyet válasszunk, amely bőséges megvilágítással büszkélkedhet, hogy fellendítse a virágzást. Ezenkívül érdemes olyan helyet kiválasztania, amely távol van az udvaron végzett egyéb tevékenységektől – nincs rosszabb annál, mint ha a nehezen nevelgetett virágainkat letapossák egy kerti grillezés során.

Egynyári virágok kiválasztása: A kert legszebb virágai közül sok egynyári , vagyis minden évben el kell ültetni őket. Ezek közé tartoznak például az árvácska, a petúnia, és a körömvirág.

A kert legszebb virágai közül sok egynyári , vagyis minden évben el kell ültetni őket. Ezek közé tartoznak például az árvácska, a petúnia, és a körömvirág. Évelő növények kiválasztása: Az évelő növények és virágok az idő előrehaladtával egyre szebbé teszik a kertet, mert minden évben virágoznak. Emellett mindig vannak új évelők, amelyeket ki lehet próbálni, és új technikákat tanulhatunk meg, így a fejlődés lehetőségei valóban végtelenek a házi kertész számára.

Érdemes pázsittal is próbálkozni

Nehéz visszaemlékezni arra az időre, amikor a díszfüvek nem tartoztak minden háztáji kertbe. Egyetlen növényt sem lehetne könnyebben termeszteni, mint a pázsitot. Sok díszfűfajtának kevés vagy egyáltalán nem kell gondoskodás az alkalmi öntözés mellett, így még a legkezdőbb termesztők számára is kiváló választás. A díszfüvek háttérként szolgálhatnak virágaink számára, dekoratív védőfalként szolgálhatnak a kertben, sőt egész évben színt vihetnek a kertbe.

Ne feledkezzünk meg a fákról, cserjékről sem

A legtöbb virágoskert csupán virágokból áll. A fák, a cserjék és a szőlőültetvények viszont mind szükséges kiegészítők lehetnek a kertünkben. Ezen kívül számos rendelkezésre álló fajta önmagában is virágzik, vagy lombjaival színt és textúrát ad az udvarunknak. A megfelelő cserjeválasztással (például hortenzia vagy somfa) is magához vonzhatja a madarakat és a pillangókat, ami viszont elősegíti a virágok beporzását, javítva a kert általános egészségi állapotát.

Meseszép virágoskert fillérekből

Attól mert most kezdünk neki a kertépítésnek, virágos kert kialakításának, nem kell lemondanunk a különleges fajtákról. Vannak könnyen gondozható, de különleges megjelenéssel rendelkező fajták, amik kertünk ékességei lehetnek, így érdemes kísérletezni az ültetésükkel. Egy próbát mindenképp megérnek, hiszen nem kell vagyonokat költenünk azért, hogy vásároljunk belőlük néhány csomagnyit, hiszen egy kis terület betelepítéséhez nincs is szükség csak egy-két tasak virágmagra.

Dohánygyökér : A változékony dohánygyökér (Lewisia cotyledon) rózsaszínű virága májustól augusztusig nyílik. Meghálálja a jó áteresztőképességű, mészmentes talajt a kert egy napos-félárnyékos helyén. A növény erős fagyok esetén is átvészeli a telet. Az egyenes növekedésű, örökzöld évelő növény 30 cm-es magasságával mindig tökéletesen mutat.



Árát nézve egy csomag mag ára 1200-1400 Ft között mozog, de vehetünk a nagyobb áruházakban már kifejledt növényt is1500-1600 forintért is.

: A változékony dohánygyökér (Lewisia cotyledon) rózsaszínű virága májustól augusztusig nyílik. Meghálálja a jó áteresztőképességű, mészmentes talajt a kert egy napos-félárnyékos helyén. A növény erős fagyok esetén is átvészeli a telet. Az egyenes növekedésű, örökzöld évelő növény 30 cm-es magasságával mindig tökéletesen mutat. Árát nézve egy csomag mag ára 1200-1400 Ft között mozog, de vehetünk a nagyobb áruházakban már kifejledt növényt is1500-1600 forintért is. Díszpipacs : Évelő díszpipacs a Papaveraceae nagy családjába tartoznak, amelyek a világ minden táján elterjedtek. A keleti pipacsok felismerhetők a hatalmas virágokról, és virágszirmai alján lévő fekete foltokról. Erős 50-60 cm-es szárakon hozza a virágokat szemet gyönyörködtető minden kertben. Virágok átmérője akár 15 cm is lehet. Napos helyet szereti, télálló növény.



Árát tekintve vehetünk díszpipacs magot 300-500 forint között is, de akár 1200-2000 forint között is. Szóval fillérekből kijöhet néhány csomag ebből a virágból is.

: Évelő díszpipacs a Papaveraceae nagy családjába tartoznak, amelyek a világ minden táján elterjedtek. A keleti pipacsok felismerhetők a hatalmas virágokról, és virágszirmai alján lévő fekete foltokról. Erős 50-60 cm-es szárakon hozza a virágokat szemet gyönyörködtető minden kertben. Virágok átmérője akár 15 cm is lehet. Napos helyet szereti, télálló növény. Árát tekintve vehetünk díszpipacs magot 300-500 forint között is, de akár 1200-2000 forint között is. Szóval fillérekből kijöhet néhány csomag ebből a virágból is. Dália : Gumós, lágyszárú növény. A nagyobb termetű fajták majd' két méter magasra nőnek; sokszor gyermekfej nagyságú virágaikat a felálló hajtások végén hozzák, a törpe növésű változatok virágai kisebbek, de sokszor számosabbak. Melegkedvelő növény, az árnyékot nem kedveli, tehát célszerű a fáktól távol, lehetőleg délre néző oldalra ültetni. Júniusban már virágzik, és egészen a fagyok beálltáig, november elejéig díszlik. Vízigényes, ezért gyakran kell locsolni – főleg kiültetés után. A fagyoktól levelei megfeketednek, virágai lehullanak – ilyenkor gumójukat (a krumplit) fel kell szedni, és tavaszig vermelni kell, mert fagyérzékeny.



A dália ára 300-1500 forint között mozog általában, attól függ, hogy mekkora méretűt szeretnénk belőle. Így ezek a magok sem számítanak drága mulatságnak.

: Gumós, lágyszárú növény. A nagyobb termetű fajták majd' két méter magasra nőnek; sokszor gyermekfej nagyságú virágaikat a felálló hajtások végén hozzák, a törpe növésű változatok virágai kisebbek, de sokszor számosabbak. Melegkedvelő növény, az árnyékot nem kedveli, tehát célszerű a fáktól távol, lehetőleg délre néző oldalra ültetni. Júniusban már virágzik, és egészen a fagyok beálltáig, november elejéig díszlik. Vízigényes, ezért gyakran kell locsolni – főleg kiültetés után. A fagyoktól levelei megfeketednek, virágai lehullanak – ilyenkor gumójukat (a krumplit) fel kell szedni, és tavaszig vermelni kell, mert fagyérzékeny. A dália ára 300-1500 forint között mozog általában, attól függ, hogy mekkora méretűt szeretnénk belőle. Így ezek a magok sem számítanak drága mulatságnak. Denevérvirág : Származása Ázsia. Gyors növekedésű1,5 méter magas rizómás növény. Virágait 2-3 kifejlett levél után hozz, egy tő 6-12 virágot. Fekete ernyős virágzat, tövénél 4 nagy fekete gallérral, virágok közül vékony szálak lógnak hosszan lefelé. Árnyékos párás helyet igényel.



Ez a különleges virágmag 1300-1900 forint között mozog, kicsit magasabb áron, mint a többi, de ilyet se lát minden kertben az ember. Érdemes egy-két csomagot venni és elültetni, hiszen garantáltan magára vonzza majd a szemeket.

: Származása Ázsia. Gyors növekedésű1,5 méter magas rizómás növény. Virágait 2-3 kifejlett levél után hozz, egy tő 6-12 virágot. Fekete ernyős virágzat, tövénél 4 nagy fekete gallérral, virágok közül vékony szálak lógnak hosszan lefelé. Árnyékos párás helyet igényel. Ez a különleges virágmag 1300-1900 forint között mozog, kicsit magasabb áron, mint a többi, de ilyet se lát minden kertben az ember. Érdemes egy-két csomagot venni és elültetni, hiszen garantáltan magára vonzza majd a szemeket. +1 Liliomok: Ezek közül is a tigrisliliom és az ázsiai liliom számít különlegesnek. Fajtájukat tekintve a barnásvörös, fehéren szőrös szárának tövén, járulékos gyökereket, keskeny, hosszúkás szórt szórt állású leveli közül a felsőbbek hónaljában kis sarjhagymákat fejleszt. Oldalra néző, bókoló virágainak keskeny visszapöndörödő, lepellevelei több színben is pompázhatnak. A tigrisliliom narancsos színű és lilásfekete pöttyözése van. Míg az ázsiai liliom fekete színben vonzza a tekinteteket. Napos vagy félárnyékos fekvést, üde, mészmentes jól vízgazdálkodású talajt igényel. Évelő ágyakba, örökzöldek elé ültessük. Könnyen termeszthető faj.



A liliomok hatalmas fejükkel, különleges színükkel minden tekintetet magukra vonzznak, éppen ezért érdemes beszerezni belőlük is egy-egy csomaggal. Áruk a denevérvirághoz hasonló, 1200-1400 forint között mozog, de nem is kell belőlük több csomagnyi.

Címlapkép: Getty Images