Viharzóna közelít hazánk felé, rengeteg esőt hozhat: durva, ami ránk vár a héten

MTI 2023.05.01. 18:30 Megosztom

A Kárpát-medence időjárását egyre inkább a mediterrán, valamint az Északi-tenger felett elterülő légörvény közös áramlási rendszere határozza meg, a keleti területek fölé még hétfőn és kedden is meleg levegő áramlik, azonban fokozatosan növekszik a felhőzet és a Dunántúlon kedden már csapadékosra is fordul az idő, emellett a hőmérséklet is visszaesik. A keleti, délkeleti szelet hétfőn élénk, kedden már nagyobb területen erős lökések kísérhetik

Az Északi-tenger felett, valamint Olaszország térségében alacsonynyomású rendszerek örvénylenek, a két ciklon között - Közép-Európa nyugati, valamint Nyugat-Európa keleti felén - felhős, csapadékos időjárás a jellemző, nagyobb mennyiségű esőről azonban csak Svájcból és Olaszország keleti partvidékékről érkezett jelentés. A Kelet-európai-síkság térségében is nagyrészt borult az idő, ott is egy ciklon okoz több helyen csapadékot. Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig Délnyugat felől fokozatosan növekszik, éjszaka előbb a Dunántúlon, kedden napközben egyre nagyobb területen megvastagszik a fátyolfelhőzet, ekkor a legtöbb, szűrt napsütés a Tiszántúlon valószínű. A Dunántúl északnyugati részén elvétve, napközben már több helyen fordulhat elő eső, zápor, emellett a Duna-Tisza közén is helyenként előfordulhat gyenge csapadék. A keleti, délkeleti szelet hétfőn élénk, kedden már nagyobb területen erős lökések kísérhetik, az északnyugati részeken az északira forduló szél élénkül meg kedden. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de az északi völgyekben és a nyírségi hidegre érzékeny helyeken néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 20 és 25 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb idő valószínű. Változékony lesz az időjárás május első hetében Napsütésre, de záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hajnali fagyok már nem várhatók, és helyenként bőven 20 Celsius-fok feletti csúcsértékek is lehetnek. Kedden és szerdán egy csapadékzóna éri el hazánkat, két nap alatt egyes országrészekben akár félhavi csapadékmennyiség is lehullhat. Délnyugat felől mediterrán ciklon érkezik, és egy hullámzó frontrendszer is megközelíti Magyarországot. Kedden délnyugat, nyugat felől megvastagszik a felhőzet, az ország nyugati felén-kétharmadán egyre több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti, keleti, majd a Dunántúlon az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten 4-7 fok is lehet. Délután 16-25 fok várható, délkeleten lesz a melegebb, a csapadékosabb nyugati vidékeken pedig a hűvösebb. Szerdán nagyrészt erősen felhős, borult idő várható, majd a nap második felétől a Dunántúlon már egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. Több helyen előfordul eső, zápor, néhol zivatar, az északi szél főként a Nyugat-Dunántúlon sokfelé megerősödhet. Hajnalra többnyire 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban csapadékos tájakon több fokkal hidegebb is lehet. Csütörtökön országszerte felszakadozik a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Helyenként előfordulhat eső, zápor és az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérsékleti minimum többnyire 5 és 11, a maximum 16, és 21 fok között ígérkezik. Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap és csak néhol fordulhat elő kisebb csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 5-11 fokról 18 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lehet az ég, több helyen kell csapadékra számítani. Időnként megélénkül az északi szél. Hajnalban 7-13, délután általában 19-24 fokot mérhetünk, de a csapadékos részeken hidegebb is lehet. Vasárnap nagyrészt erősen felhős, borult időre van kilátás, több helyen előfordulhat csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödhet az északi, északkeleti szél. A minimumhőmérséklet 7 és 13, a maximum általában 16 és 22 fok között valószínű, de nyugaton alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket is mérhetnek. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!