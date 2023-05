Őrület, mi mindenre jó ez a sárga por: ingyen terem a kertünkben, mégsem ismerjük

A legtöbb kertben megtalálható a fenyőfa, amely jóval többre képes annál, minthogy dísznövényként pusztán a kertünket ékesítse. Érdemes közelebbről is megismerkedni ezzel a szúrós, ám rengeteg módon felhasználható fafélével. Most megmutatjuk, mi mindenre jó a fenyők virágpora, a fenyőpollen..

Fenyő: az erdők, kertek csodanövénye

Észak-Amerikában és Európa fenyvesekkel bővelkedő országaiban a fenyőfák fiatal hajtásai már régóta a gyógyhatású készítmények alapanyagai. Az erdei fenyőből nyert fenyőbalzsam két részre választható: illóolajra és szárazanyagra, azaz fenyőgyantára. Külsőleg a gyógyászat az erdei fenyő illóolaját ízületi gyulladás, reumás problémák kezelésére balzsamokban, kenőcsökben használja. A fenyőgyantát gyógytapaszok alkotórészeként alkalmazzák, illetve az ekcéma, pikkelysömör kezelésére alkalmas termékeket is készítenek az erdei fenyő fájának száraz lepárlásával nyert fenyőkátrányból. A fenyő illóolaja segít a légzőszervi megbetegedések, asztmás tünetek enyhítésében. Erősítő és frissítő hatással is bír.

Fenyőpollen, a jótékony virágpor

A fenyőpollen a fenyőfák pollenje. A világon több mint 170 különböző fenyőfaj található és mindegyik termel virágport, de nem a fenyőtobozban, amit a legtöbb ember feltételez. Kisebb hím fenyőhajtások bocsátják ki ezt a sárga port, és igyekeznek beporozni a nőivarú tobozokat, amelyek gyakran előfordulnak ugyanazon a fán. Ezt a virágport is lehet betakarítani vagy gyűjteni zavartalan területeken, ahol magas a fenyőfák koncentrációja.

Fontos, hogy bármilyen kezelést kis mennyiségű fenyőpollen felhasználásával kezdjünk, és figyeljünk szervezetünk reakciójára, mielőtt növeljük a bevitelét, ugyanis egyeseknél a többi virágporhoz hasonlóan allergiás rekaciókat válthat ki! Mint minden egészségügyi gyógymódnál, itt is kulcsfontosságú a mértékletesség.

Az A-vitaminnal, béta-karotinnal és folsavval teli fenyőpollen számos aminosavat és ásványt tartalmaz, melyek gyönyörű, ragyogó bőrt teremtenek.

Késlelteti az öregedést: ez a porszerű pollen számos antioxidánst tartalmaz, megkötik a szabad gyököket, és lassítják az öregedési folyamatot azáltal, hogy korlátozzák a ráncok és öregségi foltok megjelenését.

ez a porszerű pollen számos antioxidánst tartalmaz, megkötik a szabad gyököket, és lassítják az öregedési folyamatot azáltal, hogy korlátozzák a ráncok és öregségi foltok megjelenését. Növeli a szexuális vágyat: aminosavakkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal, valamint antioxidánsokkal és hormonokkal van tele. A japán és kínai gyógyászatban többek közt serkentőként is alkalmazzák.

aminosavakkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal, valamint antioxidánsokkal és hormonokkal van tele. A japán és kínai gyógyászatban többek közt serkentőként is alkalmazzák. Terhes nőknek is jó: A fenyőpollen fogyasztását gyakran ajánlják állapotos nőknek, de tesztoszterontartalma miatt férfiak is fogyasztják. Vitaminokban, aminosavakban és ásványi anyagokban gazdag.

A fenyőpollen fogyasztását gyakran ajánlják állapotos nőknek, de tesztoszterontartalma miatt férfiak is fogyasztják. Vitaminokban, aminosavakban és ásványi anyagokban gazdag. Segíti az immunrendszert: A fenyőpollenben található antioxidánsok hatástalanítják a szervezetben felgyűlt méreganyagokat.

A fenyőpollenben található antioxidánsok hatástalanítják a szervezetben felgyűlt méreganyagokat. Gyulladáscsökkentő: ismert gyulladáscsökkentő hatása van, közvetlenül fogyasztható, a gyomorpanaszoktól a fejfájáson és az ízületi gyulladáson át a krónikus fájdalmakig hatásos fájdalomcsillapító szer.

Május közepén gyűjthetjük be ezt a sárga port a fenyőről, ilyenkor érintésre is hullik a rengeteg pollen, amit kár lenne veszni hagyni, a fent felsorolt, számos jótékony hatása miatt. Ha összegyűjtöttük, keverhetjük joghurtba, de már nem forró teába téve is fogyaszthatjuk, vagy akár egy kanál mézzel összekeverve.

A gyűjtéshez papírzacskóba rázzuk a virágport, majd szitáljuk át valamilyen zárható üvegedénybe. Mutatjuk:

Címlapkép: Getty Images