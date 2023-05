Ingyen terem az erdőszélek csodafűszere: ennél zamatosabb nincs is, mégis alig ismerjük

A legtöbb gyógynövénnyel ellentétben a turbolya, más néven édespetrezselyem nemcsak csodatévő erejével, de ízével is lenyűgözte az emberiséget. Most bemutatjuk neked ezt a vadon termő, isteni fűszert!

Amióta egy erdei kiránduláson gyógynövényszakértő ismerősöm megmutatta nekem a turbolyát, azóta keresem és kutatom ezt az elvadult gyógynövényt, ami a francia konyha által használt „fines herbes”, azaz finom fűszernövények egyike. Aki egyszer megdörzsölte petrezselyemhez hasonló apró leveleit, édeskés és ánizsos illatáról, másrészt jellegzetes: 20–70 cm hosszú szárairól, ernyős, apró pici fehér virágairól biztosan felismeri. Tavasszal, legnagyobb meglepetésemre a házunk végébe, a kőrisfák árnyékába is nőtt egy. Azóta nagy becsben tartom, jobban vigyázok rá, mint bármelyik boltban vásárolt fűszernövényemre. Vadon nő, így garantáltan vegyszermentes, számtalan jobbnál jobb étel ízesítéséül szolgálhat. Míg a petrezselyemmel kínlódom a kertben, magról nevelve mindig lerágja valami (vegyszerezés kizárva), de ez az édespetrezselyemnek hívott növény csak úgy ontja a leveleit. Ha nekünk sikerült, nektek is fog, legyetek szemfülesek, keressetek és szelídítsetek meg magatoknak ti is egy elvadult turbolyabokrot!

Titkos ókori örökségünk, amit szinte senki sem használ, pedig nagy kár

A zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium) a turbolya (Anthriscus) nemzetség Magyarországon leggyakoribb faja. Magyar népies neve: illatos turbolya, olasz saláta, zamatos turbolya vagy édespetrezselyem. Az útszéli turbolya DK-Európától Közép-Ázsiáig őshonos, egyesek szerint Magyarországon is; a termesztett változat elvadulva az egész Kárpát-medencében megtalálható, főleg üde akácosok aljnövényzeteként.

Az ánizsra emlékeztető szagú, édeskés ízű, egynyári növényt a perzsák mellett az egyiptomiak is szerették. Már Tuthankamen sírjában is találtak turbolyamagokat. A görögök turbolyával áldották meg a barátaikat, s arcfiatalító tonikot készítettek belőle, amelybe zsázsát és pitypangot is kevertek. A rómaiakat az aromája mellett az is meggyőzte a turbolyafogyasztás fontosságáról, hogy hittek benne: a növény javítja a memóriát. A középkori emberek nem csak ették, hanem a pestis ellen is bevetették.

A turbolyánál igénytelenebb fűszernövényt nem is ültethetnénk a kertbe

Ültethetjük magról is, viszont vetésforgóban ne szerepeltessük, mert az elszóródó magokból minden évben megújítja magát. Könnyen elvadul és a következő évben már újra felbukkan. Utak, kerítések mellett, köves, értéktelen területek hasznosítására alkalmas.

A tűző napot nem szeretni, és közepesen vízigényes. Gyengébb fényviszonyok között is szépen fejlődik, a közepes árnyékot elviseli. Ligetes erdőkben, irtásréteken helyenként tömegesen fordul elő.

Tavasszal termesztve a téli csapadék elegendő a növekedéséhez. Száraz időben öntözés nélkül csak sínylődik és illóolaj-tartalma jelentősen visszaesik. Nyáron csak néhány öntözéssel ad megfelelő minőséget.

A talajjal szemben igénytelen. Szinte valamennyi talajtípuson termeszthető, ha kap nedvességet.

Zsenge hajtásait kora tavasztól kezdve folyamatosan szedhetjük

A fűszernek szánt leveleket és fiatal hajtásokat a május-júniusi virágzáskor szedjük. Egyszerre azonban a levelek felénél többet ne távolítsunk el, hogy a fejlődés töretlen maradjon. Amennyiben termésre, illetve magra nincs szükségünk, a növény egész föld feletti részét levághatjuk és száraz, napfénytől védett helyen vékonyán kiterítve szárítsuk meg. A megszárított herbát összetörve fűszerként használhatjuk.

Salátának, főzeléknek, fűszernek, de még szörpnek is kiváló

A francia konyha kedvelt fűszere, zöldség- és csontleves, baromfiételek, mártások ízesítője. Kiváló még sült húsok, főleg báránysültek, tojásételek fűszerezésére is. Mindenféle gomba, gombás ételek és gombás mártások elengedhetetlen fűszere. Kora tavasszal megjelenő zsenge hajtásaiból salátát is készítenek, később a levelek már keserűvé és rágóssá válnak. Íze erősen eltér a petrezselyemétől, mivel gyenge, zamatos levelei édeskések és ánizsillatúak – ezért édespetrezselyemnek is nevezik. Gyors növekedésű növény, leveleit már vetés után 4–5 héttel vághatjuk.

A hajtás illóolaj-tartalma 0,03%, a termésé 0,9%; az illóolaj fő összetevője metilkavikol. A hajtás tartalmaz továbbá flavon-glikozidot, keserűanyagokat, ásványi anyagokat, valamint A- és C-vitamint. A termés zsírosolajat is tartalmaz. Drogja a virágzó leveles hajtás (Cerefolii herba) és a termés (Cerefolii fructus). Teája vese, hólyag- és emésztőszervi megbetegedéskor jó hatású.

Végezetül következzék egy kis tavaszi főzelék-recept, de a turbolya otthoni felhasználása, ahogy fentebb is írtuk, még számtalan egyéb módon lehetséges:

