Kiadták a figyelmeztetést: hiába süt hétágra a nap, a fél országot elsöpri a zivatar + Térkép

A nyugati, északnyugati tájak kivételével ma több tájegységünkön kialakulhatnak szórványos záporok, zivatarok a napos időszakok mellett. Többfelé megélénkül, nyugaton és északkeleten megerősödik az északias szél, zivatarok idején viharos lökések lehetnek. Délután 23 és 30 fok között alakulhat a hőmérséklet. De mutatjuk azt is, mire kell számítani a hétvégén.

Ma is folytatódik a gomolyfelhős, napos idő, délután elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás is kísérhet, a Dunántúl északnyugati, nyugati részein a legkisebb a csapadék esélye. Az északias szél több helyen megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödhet, zivatar környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.

Szombat hajnalban a záporok, zivatarok számossága csökken, többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor az éjféli órák környékétől a Dunántúl délkeleti, keleti felén, a Duna vonalának tágabb térségében újból erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé ismét kialakulhatnak helyenként záporok, zivatarok. Az északias szelet a nyugati és az északkeleti megyékben továbbra is élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a hidegre érzékeny északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb lehet - áll az előrejelzésben.

Vasárnap napos időben lesz részünk általában kevés, délkeleten több gomolyfelhővel, helyenként fátyolfelhőkkel. Általában száraz idő várható, de főleg hazánk délkeleti harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hajnali 7, 14 fokról 23 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

