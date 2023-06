Rengeteg kutyatartó nem tudja: durva kórok támadnak, egy vagyonba kerül a gyógyítás

Négylábú kedvenceinkre minden évszakban oda kell figyelnünk, hogy időben észleljük azokat a jeleket, amelyek betegségre utalhatnak, de a nyárelő és a nyár különösen kritikus lehet a számukra, ilyenkor ugyanis fokozottan támadnak mind a külső, mind a belső paraziták, vagyis a szúnyogok, kullancsok és a különböző bélférgek, de egyéb veszélyek is leselkednek rájuk. Sokszor indokolatlannak tűnő tüneteket produkál kedvencünk, amit soha nem hagyhatunk figyelmen kívül. Jobb ugyanis megelőzni a bajt, mert a kezelések nemcsak nagyon drágák lehetnek, de ha későn fedezzük fel a betegséget, sokszor már nem is segíthetünk az állaton.

Külső élősködők okozta betegségek

Ha eddig nem tettük volna, legfőbb ideje, hogy alaposan felkészüljünk a kullancsok, a szúnyogok és egyéb külső élősködők elleni védekezésre. Saját magunkat és a házi kedvencünket is "kullancsállóvá" kell tennünk, hiszen Európában a kullancs által terjesztett betegségek, fertőzések tekintetében Magyarország közepesen fertőzött országnak számít mind az emberre, mind az állatra veszélyes kórokozók tekintetében, a szinte gyógyíthatatlan kórt okozó szúnyoginvázióról nem is beszélve.

Szívférgesség

A szívférgesség egy olyan, potenciálisan halálos betegség, melyet a dirofilaria immitis fonálféreg okoz. A szúnyogcsípéssel terjedő, nálunk elsősorban a kutyákat fenyegető fertőzés Magyarországon a közelmúltig ismeretlen volt, ám a klímaváltozás miatt terjedni kezdett. A kezelése rendkívül költséges és hosszadalmas, és még ekkor sincs rá garancia, hogy az állat túléli a betegséget. A legoptimálisabb esetben is 9-10 hónap, mire meggyógyul a kutya, a költségek ekkorra pedig az egymillió forintot súrolják. Ezt tehetjük ellene, és ez lehet a segítség, ha mégis megbetegedett kedvencünk.

A szívféreg terjedése, megbetegedés

A féreg szaporodási- és életciklusa meglehetősen bonyolult. Szükséges hozzá egy olyan gazdaállat, melyben kifejlődött nőstény féreg élt és szaporodott, így a vérében féreglárvák találhatók, melyeknek új gazdatestre van szükségük a fejlődéshez. A fertőzött állatokból szúnyogcsípéskor a vérrel együtt a féreglárvák is a szúnyogba, mint köztesgazdába kerülnek. Két-három hétig a szúnyogban fejlődnek tovább a lárvák, majd az ezt követő csípéskor egy újabb állatba kerülnek. Itt két-három hónapig főként a kötőszövetben fejlődnek, majd az úgynevezett mikrofilária (miniféreg) állapotukban belefurakodnak az állat vénás rendszerén keresztül a szervezet különféle helyeire, többnyire a tüdő nagy véráramaiban telepszenek meg, de átlógnak a szívbe is.

Amikor tüdőartériákba, majd a jobb szívfélbe jutnak, megkapaszkodnak, és vérplazmán élnek. További három hónap alatt fejlődnek kifejlett és ivarérett féreggé. Amennyiben nem pusztítja el a gazdaszervezetet, a féreg élettartama kifejezetten nagy, 6-7 év is lehet, így akár természetes halálnak is tűnhet, ha egy-egy kutyus 11-12 évesen belepusztul a betegségbe.

Amikor a szívet is behálózzák ezek a 20-30 centiméteres férgek, már nagy a baj, és többnyire csak műtéti úton, katéterekkel távolíthatóak el az állatból, amit itthon egyelőre csak specialisták végeznek, így a legtöbb vidéki rendelőben nem érhető el. Amerikában ez a betegség évtizedek óta diagnosztizált, így mi is az ott kifejlesztett kezelést alkalmazzuk a kutyák esetében. Elvileg a macskák is megfertőződhetnek, náluk szerencsére többnyire nem fejlődik ki a parazita, mivel ellenállóbb a szervezetük. Én nem tudok szívférges macskamegbetegedésről

- osztotta meg velünk Dr. Kórik Csilla állatorvos, aki sok beteg állatot kezelt már, és a tapasztalatai szerint nagy odafigyeléssel megmenthetőek a kutyák, különösen akkor, ha még nem roncsolta a féreg a szívizomzatot és a tüdőt, a májat pedig közvetve.

A férgek kifejlődés után szaporodnak, majd a nőstény több évig is életképes lárvákat juttat a vérbe. Ezek itt nem fejlődnek tovább, a ciklus újra kezdődik a szúnyogcsípéssel, majd ezután a következő gazdatestben való fejlődéssel. Amennyiben egy kutyában jelen van a felnőtt féreg, a vérében előbb-utóbb megjelennek a lárvák (microfiláriák), amelyek szúnyogba bejutva további kutyákat fertőznek meg.

Babézia

A babéziafertőzést kullancs okozza, a lappangási ideje általában 2 naptól 1 hétig terjed, de az is előfordul, hogy csak a fertőzést követő 2-3 hét után jelentkeznek a betegség jelei.

A megbetegedést egy vérélősködő okozza, ami tönkreteszi a vérlemezkéket, a nyálkahártya pedig besárgul. A tünetei közé a nagyon magas láz, a bágyadtság, az étvágytalanság tartozik, és sok vizet iszik a kutya. Nem szabad elbagatellizálni a betegséget, de még jobb megelőzni a bajt. Nagyon jól lehet védekezni a kullancsok ellen tablettával, rácsepegtetős készítményekkel, de van bolha- és kullancsriasztó nyakörv is, a gazditól és a kutyától függ, melyiket választják

- sorolta Dr. Nagy Anna állatorvos a lehetőségeket.

A babéziás kutya láza magas, 41-42 fok. Sokszor számolnak be a gazdik arról, hogy megváltozik a babéziás kutya viselkedése, például az amúgy jó étvágyú kutya étvágytalan lesz, vagy egyszerűen nem olyan, mint amilyen szokott lenni. Ha az állat vizelete véressé, vagy csokoládébarnává színeződik, azonnal állatorvoshoz kell vele fordulni különben a betegség az állat elhullását eredményezheti.

1-2 napos bágyadtság után megjelenik a leginkább szembetűnő, sötét színű vizelet, mert a parazita által szétrobbantott vörösvértestekből kiszabaduló vérfesték (haemoglobin) a vesén keresztül kiválasztódva a vizeletet “véresre”, csokoládébarnára színezheti. A légzésszám és a pulzus nyugalmi állapotban is magas, a nyálkahártyák halvánnyá, “vértelenné” válnak, a nyirokcsomók megduzzadnak

- foglalta össze a tüneteket az állatorvos.

Belső élősködők okozta veszélyek

A kutyák bélparazitáinak - férgességének – veszélyeiről, terjedésének lehetőségeiről időnként szélsőséges vélemények kapnak szárnyra kutyás és nem kutyás körökben egyaránt. Emiatt a kutyatulajdonosok körében számtalan kérdés vetődik föl, tévhitek terjednek el, például a fokhagyma féregűzőként való használata.

Sajnos nincs természetes alapanyagú alternatív módszer a bélparaziták elpusztítására. Elterjedt a fokhagymának és egyéb gyógynövényeknek a használata, de ezek legfeljebb a külső paraziták ellen mutatnak hatékonyságot, de inkább azt se kockáztassák meg a gazdik. Ha azt nézzük, hogy minden gyógyszert a kutya súlyához mérten kell adagolni, ez igen problémás lenne mondjuk a fokhagyma estében: egy 3-6 kg testsúlyú ölebbel talán meg lehet etetni 1-2 gerezd fokhagymát, de ez egy 60-70 kg nagyságú kutyafajtánál már hetente több kilónyi fokhagyma elfogyasztását kívánná, ami szinte lehetetlen. Tehát a rendszeres, tablettával vagy pasztával történő gyógyszeres féregtelenítést semmiképpen nem úszhatja meg egy kutyatulajdonos sem, és még mindig olcsóbban megússza a dolgot a megelőzéssel, mint ha megbetegedne az állat

- ismertette az állatorvos.

Parvovírus

A parvovírusos bélgyulladás egy rettegett kór kiskutyások körében. A kiskutya rövid lappangási idő után elesett, étvágytalan lesz, majd jön a bűzös hányás és hasmenés. A betegség gyógyítása költséges, nehéz, és nem is mindig lesz teljes a gyógyulás. Sok esetben a bélfalak annyira károsodnak, hogy a kiskutyának egész életében könnyített emésztésű tápot kell fogyasztania. Mindenképp védekezzünk ellene tehát teljes oltási sorozattal.

A kutyák parvovírusa védőoltással megakadályozható, ezért nagyon fontos, hogy a kölyökkutya a megfelelő korban megkapja a szükséges oltást. A védőoltások akkor a leghatékonyabbak, ha rögzített időpontokban megismétlik őket. A kölyökkutyák oltási programja általában 6-8 hetes korban kezdődik, a parvovírus oltást hét-kilenc hetes korban adják be nekik. Bizonyos oltások kötelezők, míg mások ajánlottak a kölyök életmódjától és környezetétől függően.

A kutyák parvovírus elleni oltása kötelező, így a kölyökkutya ezt az oltási programnak megfelelően kapja meg. A kölyköket nem szabad idegen kutyák közelébe vinni legalább két hétig az utolsó oltást követően.

Szopornyica

Manapság szerencsére egyre ritkábban találkozunk szopornyicával fertőzött kutyával. Fiatal állat esetén sajnos nagyon hirtelen, súlyos tünetek alakulnak ki. Nagyon gyakran halálos kimenetelt okoz. Felnőtt állatokban elhúzódó, és kevésbé súlyos tünetekkel jelentkezik. Első körben lázzal, hurutos szem és orrfolyással , hányással és hasmenéssel jelentkezik. Izomgörcs és akár bénulás is előfordul. Nagyon ijesztő betegség, szerencsére védőoltással megelőzhető.

Coronavírusos bélgyulladás

Ne tévesszük össze ezt a betegséget az embereknél felső légúti tünetekkel járó koronavírussal, más néven Covid19-el. Szerencsére egyre kevesebb háziállatot érint, közülük is inkább a macskák a veszélyeztetetettek, főleg a szabadon kóborlók. A kutyáknál étvágytalanság, levertség, vízszerű hasmenés jelenik meg tünetként, és gyakran kiszáradnak tőle. Oltással viszont ez ellen is védekezhetünk.

Fertőző májgyulladás

Talán az egyik legkevésbé ismert betegség, hála a vakcinázás elterjedésének. Adeno vírusok okozzák ezt a betegséget, és vizelettel terjed. Magas lázzal, bágyadtsággal, sárgasággal jár. Kék-szem betegségnek is nevezik, mert kékes elhomályosodást is okozhat az állat szemén. Gyógyítása nem lehetséges, ezért mindenképp oltassuk be ellene kedvencünket!

Egyéb májbetegségek

A májproblémák többségénél a szervezetben különböző folyamatokban lépnek fel hiányok. Kezdődik ott, hogy a májbeteg állatok sok esetben nem hajlandóak táplálékot venni magukhoz. A számukra felkínált táplálékot elutasítják.

Sajnos ebben az esetben a kis kedvenc életben maradását csak az infúziós terápia, illetve szükség esetén gyomorszonda tartós beültetése teszi lehetővé. Erre az ún. takarmány-averzióra különösen az elhízott macskák hajlamosak, amelyek valamilyen stresszhatásra válaszolnak a koplalással. A szervezetükben felhalmozódott zsírt mozgósítják, amely nagy mennyiségben raktározódik el a májban. A folyamatos hányinger és a hányás miatt szintén nem kívánják még a kedvenc csemegéjüket sem elfogyasztani, hiába próbálkozik a gazdi a legjobb falatokat felszolgálni számukra.

A májbeteg állatoknál az emésztés, a felszívódás és az anyagcsere szintén zavart szenved, tehát még a bejutott takarmány sem úgy hasznosul a szervezetükben, mint egészséges társaiknál. Legjellemzőbb tünetek az étvágytalanság, a hányás és a hasmenés.

Az étvágytalanság mellett a nyálzás lehet szembetűnő még a gazdi számára. A vér hányása már a fekélyképződés lehet, amely a májbeteg állat állapotát tovább komplikálja. Az állat a sok éhezés miatt súlyából is veszít. Vérzések keletkezhetnek a K-vitamin felszívódási zavara és a véralvadási faktorok hiányos képződése miatt. A has térfogata megnövekedhet a máj megnagyobbodása miatt, a kialakuló hasvízkór következtében. A májbetegségek legtipikusabb tünete a nyálkahártyák sárga elszíneződése, amely együtt járhat a vizelet megnövekedett festékanyag tartalmával (bilirubinuria).

Krónikus májgyulladás vagy májcirrosis bármely életkorban jelentkezhet háziállatunknál. A veleszületett májbetegség javarészt az állat kétéves koráig klinikai tünetekben meg is mutatkozik. Ilyen például a bedlington terrierek réztárolási betegsége, amely kezelés hiányában azok elhullásához vezet az esetek többségében 1 éves korukig. Egyes fajták mája nagyobb gyakorisággal betegszik meg. Ezek közé a fajták közé tartozik az előbb említett terrieren kívül a west highland white terrier, a skye terrier és a dobermann

- mondta el az állatorvos.

A májbetegség jelenlétének felderítésére a fizikai vizsgálaton kívül szükség lehet hematológiai-, biokémiai vizsgálatra, ultrahang- és röntgenvizsgálatra. Ultrahang és röntgenvizsgálattal a máj és epeerek, valamint az epehólyag nagyságát, helyeződését, alakját, denzitását vizsgáljuk. A biokémiai vizsgálattal a májenzimek mennyiségét mérjük, megfelelnek-e az egészséges állatra jellemző referenciatartománynak és amennyiben nem, akkor milyen kilátásokkal indulunk a kezelésnek.

Az emésztési problémával járó állapotot tovább rontja a májbeteg állat nagyobb energiaszükséglete, a proteinlebontás felgyorsulása és a proteinszintézis egyidejű befolyásoltsága. A májelváltozás a szénhidrát anyagcsere, a fehérje és aminosav anyagcsere, a lipid anyagcsere, valamint a vitamin és ásványianyagcsere zavarát okozza hosszútávon.

Kennelköhögés

A kutyák kennelköhögését vírusok és baktériumok is okozhatják. Ez a betegség az emberi influenzának felel meg tulajdonképpen. Hőemelkedés, rossz közérzet, száraz köhögés jellemzi. Ha felülfertőződés van, akkor gennyes orrfolyás is megjelenhet a kutyánál kísérő tünetként.

A „kombinált” típusú oltóanyagok, vagyis a nagy kombinált oltás célja épp az, hogy a kennelköhögést kialakító vírusok elleni védelmet biztosítsa. Léteznek a kombinált oltáson túl speciális, orrba cseppentős, kifejezetten kennel köhögés elleni vakcinák. Ez utóbbi az ún. Bordetella bronchiseptica elleni védelmet biztosítja, ami egy a légutakban élő baktérium, és szerepe van a betegség kialakulásában, főleg kölyökkutyáknál.

A tünetek a megjelenésüktől számított 5. napon a legsúlyosabbak, ezt követően fokozatosan enyhülnek. Teljesen általában 10-20 nap alatt szűnnek meg. Megfelelő tartási körülmények között a betegség önkorlátozó. Fontos a jó minőségű táplálék biztosítása, illetve a hajlamosító tényezők kiküszöbölése.

Herpeszvírus

A kutyáknál veszélyes a herpeszvírus, ha vemhes, oltatlan állat kapja el, a magzat elhalását, vetélést is okozhat. Ha a kiskutyák fertőződnek meg, nem gyarapodnak, híg hasmenésük van, és végül elpusztulnak. Egyetlen biztos megelőzési módja a kutya herpeszvírus elleni védőoltása, melyet a párzás után, majd az ellés előtt 2 héttel megismételve lehet beadni.

1-2 hetes kölykökre életveszélyes a vírus, mivel a fertőzés a szülőcsatornában következik be, és az éretlen immunrendszerű újszülöttek egy-két nap alatt elpusztulnak tőle. Ha 2-4 hetesen fertőződnek meg a kölykök, akkor idegrendszeri károsodás: mozgászavar, vakság, vagy süketség maradhat vissza.

Veszettség

Magyarországon 2009. január 1-je óta törvény írja elő a kutyák veszettség elleni oltását. Az oltást a kutya 3 hónapos korában kell először beadatni, majd fél év múlva ismételni. Ezt követően évente ismétlendő.

Ez ellen a régebben súlyos járványokat is okozó betegség ellen egy ideje itthon évente kötelező védoltást beadatni négylábú barátainknak. Az emberre is veszélyes gyógyíthatatlan betegség ellen csak ez az egy megoldás létezik.

Fontos tudni, hogy a veszettséget nemcsak kutyák kaphatják el, ugyanis valamennyi melegvérű állat fogékony a fertőzésre. A legfontosabb fertőzésforrások a rókák, a kutyák és a farkasok, de akár a macskák is elkaphatják az erdei vadaktól.

A kórokozó nyállal, harapás útján terjed. Ha ismeretlen oltási eredettel rendelkező kutya harapott meg minket, akkor veszettség elleni oltássorozatot kell kapnunk. A vírus tudatzavart, agresszív viselkedést, habzó szájat okoz, majd végül fulladás, bénulás következik be.

A veszettség tünetei

A fertőzés után a vírus az idegek mentén terjed át a központi idegrendszerre és olyan súlyos neurológiai tüneteket okoz, mint például:

a félénk állat hirtelen barátságossá válik

a bátor, agresszív kutya visszahúzódó lehet

hirtelen fellépő agresszív viselkedés

indokolatlan rángatózás

bénulás

lógó állkapocs

nyelési nehézségek okozta nyáladzás és szájhabzás

légzési nehézségek

bénulás okozta fulladás

A veszettség gyógyíthatatlan betegség, a fertőzött állat a tünetek jelentkezése után mintegy 15 napon belül elpusztul. Ezért nagyon fontos, hogy ha ismeretlen állat harapta meg kedvencünket, azonnal forduljunk állatorvos, semmilyen sérülést ne hagyjunk kezelés nélkül, még akkor sem, ha a kutya már megkapta az éves oltását

- foglalta össze Dr. Kórik Csilla.

Kutyabetegségek tünetei: mikor forduljunk állatorvoshoz?

A kutyák ösztönösen próbálják elkerülni, hogy mások is észrevegyék, ha rosszul érzik magukat, és mivel nagyon nagy a fájdalomtűrésük, sokszor már csak akkor kapunk észbe, amikor nagy a baj. A kutyák által adott jelzések nagyon árnyaltak és finomak lehetnek.

Gyors és indokolatlan fogyás: ha nem mozogtok többet a megszokottnál és nem is változtattál a kutyus étrendjén, de mégis fogyást tapasztalsz, akkor mindenképpen ki kell vizsgáltatni kedvencedet, a tünet ugyanis akár komoly betegség jele is lehet.

Étvágy megváltozása: ha 1-2 napig változást tapasztalsz kedvenced étvágyában – ami nem csak étvágytalanság, de túlzott étvágy is lehet – az még nem feltétlenül jelent problémát. Azonban ha az állapot huzamosabb ideig fennáll, akkor érdemes állatorvossal konzultálni

Ivóvíz elutasítása: A víz elutasítása sokkal nagyobb aggodalomra ad okot, mint az étvágytalanság. Ez nagyon gyorsan vezethet kiszáradáshoz, így ha nem iszik a kutya, azonnal vidd állatorvoshoz!

Viselkedés megváltozása: ha a kutyus nem érzi jól magát, az gyakran viselkedésbeli változásban nyilvánul meg. Lehet, hogy társaságkerülővé vagy agresszívvá válik, vagy letargikus lesz a viselkedése, nem érdekli a séta vagy a játék. Az is intő jel lehet, ha az egyébként független kutya hirtelen bújóssá válik.

Vizelési- és ürítési szokások megváltozása, hányás, hasmenés: Ha az egyébként szobatiszta kutyusod hirtelen elkezd bepisilni, vagy bekakiklni, akkor szinte biztos, hogy orvosi probléma áll a háttérben. De az is intő jel lehet, ha kedvenced többet vagy gyakrabban vizel a szokásosnál, esetleg nehezére esik pisilni. Ugyanígy figyelni kell a székletet, ennek mennyiségét és állagát. A széklet ugyanis rengeteget elárul kedvenced egészségügyi állapotáról. A kutya székletről itt írtunk bővebben >>. Ha pedig folyamatos hányást, hasmenést tapasztalsz, ami nem múlik rövid időn belül, akkor irány az állatorvos!

Változások a fizikai megjelenésben: A kutyák szemének fényesnek és élénknek kell lennie, a füleknek pedig tisztának és szagtalannak. Az egészséges íny rózsaszínű, az orr pedig általában nedves és hűvös. Ha bármiben változást tapasztalsz, érdemes kedvencedet kivizsgáltatni

Légzési nehézségek, köhögés: Az emberekhez hasonlóan a kutyáknak is lehetnek légzőszervi problémái. A köhögés, tüsszögés és orrfolyás egyszerű fertőzések is lehetnek, de mégis indokolt az állatorvos meglátogatása. Ha nehézlégzést, orrvérzést tapasztalsz, esetleg a nyelv vagy az íny kékes árnyalatúvá színeződik, akkor sürgős orvosi segítségre van szükség

Extrém vakarózás, nyalogatás: Ha kedvenced folyamatosan nyalogatja magát vagy vakarózik, az jelezhet fertőzést, bolha-allergiát, élősködőt de akár ízületi bántalmakat is. Minél előbb érdemes állatorvoshoz fordulni, ugyanis a sérült területeken másodlagos fertőzések is kialakulhatnak, amik mind a diagnózist, mind a kezelést megnehezítik

Láz: Az egészséges kutya testhőmérséklete 38,5 Celsius fok (amennyiben az állat végbelében mérjük). A szakirodalom szerint 37,5 és 39,2 fok között nem beszélhetünk lázról a kutyák esetében. Ha azonban a kutyák hőmérséklete meghaladja a 39,7 fokot, egyértelműen lázról van szó. A láz a szervezet reakciója valamilyen betegségre, fertőzésre, ezért ha ezt a tünetet tapasztalod, irány a rendelő! A kutya lázról itt írtunk bővebben>>

Árlista 2023. április 4-től a debreceni Vezér Állatcentrumban

A műtéti beavatkozások ára az állat fajától, súlyától, és a beavatkozás típusától függnek.

Általános vizsgálati díj kutyánál, macskánál: 17.600 Ft

Általános ortopédiai és neurológiai vizsgálati díj: 22.100 Ft

Vizsgálati díj rágcsálónál, görénynél, hüllőnél, madárnál, sünnél: 14.200 Ft

Vizsgálati díj ügyeleti pótlékkal: 30.000 Ft

Vizsgálati díj Fertőző állat kezelésekor: 27.500 Ft

Szájüreg-, fogvizsgálat: 15.200 Ft

Hétvégi pótlék: 7.000 Ft

Veszettség elleni oltás klinikai vizsgálattal (kutya, macska): 13.300 Ft

Kis kombinált oltás kutyáknak: 18.200 Ft

Nagy kombinált oltás kutyáknak: 29.400 Ft

Kombinált oltás macskáknak: 18.200 Ft

Leucosis elleni oltás macskáknak: 18.300 Ft

Állatútlevél kiállítása: 15.200 Ft

Chip beültetése: 12.300 Ft

Mikrofilária szűrővizsgálat+mintavétel: 7.300 Ft + 8.300 Ft

Szívféreg kimutatása gyorsteszttel+mintavétel: 13.400 Ft + 8.300 Ft

Rutin (vérvizsgálat) kis-nagy rutin: 16.300-20.500 Ft

Karomvágás: 8.100 Ft

Kullancs eltávolítás: 4.900 Ft

Féregtelenítés: 1.900-3.000 Ft

Gyógyszerbeadás szájon át: 3.000 Ft

Kórházi tartásdíj: 7.400-10.900 Ft

Fizioterápia: 9.000 Ft-/alkalom

Hidroterápia: 9.000 Fz./alkalom

Röntgenfelvétel készítése és értékelése egy irányból: 15.600 Ft

Röntgenfelvétel készítése és értékelése két irányból: 23.300 Ft

Hasi ultrahang vizsgálat: 22.000 Ft

Szív ultrahangos vizsgálata: 22.400 Ft

Célzott (szervi) ultrahang vizsgálat: 14.600 Ft

CT vizsgálat: 88.000 Ft

CT szakértői vélemény első régió: 24.000 Ft

CT szakértői vélemény további régiók: 9.700 Ft/régió

Endoszkópos vizsgálat: 41.800-100.000 Ft

Ultrahangos fogkő eltávolítás: 31.500 Ft-tól

Altatás: 5 kg alatt: 35.400 Ft; 5 kg-10 kg: 39.800 Ft; 10 kg-20 kg: 46.200 Ft; 20 kg-30 kg: 53.000 Ft; 30 kg-40 kg: 56.100 Ft; 40 kg-50 kg: 62.400 Ft

Műtéti beavatkozások: az állat súlyától és a műtét típusától függően: 84.500-304.700 Ft

Címlapkép: Getty Images