Kiadták a figyelmeztetést: még nincs vége, az ország egy részét megint elmoshatja az esőt

HelloVidék 2023.06.09.

Fülledt, zivataros idő várható ma is, napközben 21 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadásra is figyelmeztet. Villámlás, jégeső és szélerősödés is előfordulhat országszerte.

Az Időkép előrejelzése szerint pénteken többfelé záporokkal, zivatarokkal tarkított fülledt időre van kilátás. Felhőszakadással, villámárvízzel továbbra is számolni kell több helyen. A szél zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 21 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Szombaton gyakran zavarhatják gomolyfelhők a napsütést, és továbbra is számítani kell időnként több tájegységünkön záporok, zivatarok kialakulására, néhol felhőszakadás előfordulhat. Az északi-északkeleti szél helyenként zivataroktól függetlenül is megélénkülhet. Reggelre ismét többfelé képződhet pára, köd. Délután 22-28 fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap a napos időszakok mellett még többfelé kialakulhat zápor, zivatar, de délután az északi tájakon már naposabb, szárazabb idő valószínű. Megélénkül, megerősödik az északi-északkeleti szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, és csak egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg gyenge zápor. A szeles időben 18 és 24 fok közé melegedhet a levegő. Kedden már többfelé zavarhatják felhők a napsütést, de csak elszórtan alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Veszít erejéből a szél. Délután 18-25 fokot mérhetünk. Címlapkép: Getty Images