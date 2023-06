Buja oázis lehet a jó kert, csak figyeljünk oda rá: 4+1 tuti tipp a szakértőktől

Nincs ház kert nélkül – vallják sokan, és valamennyire érthető is. Az otthon közelében megteremtett természet kicsiny szigete egyre több ember számára vonzó, legyen szó egy kis veteményesről vagy virágágyásról, esetleg nagyobb, komplexebb koncepciókról. Az Árukereső.hu összefoglalja azt az 4+1 fontos tippet, amit a kertgondozáskor és -tervezéskor érdemes észben tartani. Az Árukereső.hu felületén rengeteg kerti eszközt és kelléket lehet vásárolni, és pont ezért fontos előtte tisztában lenni a lehetőségekkel, tudatosan tervezve meg álmaink pihenőhelyét.

1. Tisztázzuk, hogy mit akarunk kezdeni a kerttel!

Nagyon fontos összegezni, hogy pontosan mit is szeretnénk. Nélkülözhetetlen, hogy a családi kupaktanács megvitassa a lehetőségeket, és ne az legyen, hogy mindenki a maga elképzelése szerint rendelgeti meg az Árukereső.hu-ról a kiszemelt termékeket. A nagy káosz zűrt eredményez, és elég drága folyton korrigálni a hibákat vagy rádöbbenni, hogy nem jó irányba indultunk el. Ha mindenki elégedett a végén, több idő marad a pihenésre.

2. Válasszunk megfelelő növényeket!

Elkerülhetetlen, hogy tudjuk, milyen közegbe milyen növényeket lehet telepíteni, nehogy meglepődjünk, ha alma- vagy fügefánk nem hoz gyümölcsöt. Fel kell mérni a környezetet, esetleg megnézni a szomszéd növényeit, és levonni a következtetéseket. Nagyon fontos tudnunk, melyik növény hol érzi a legjobban magát. Magyarország sajátos élővilágára is érdemes építeni. Vonzóak lehetnek az egzotikumok, de nem biztos, hogy életben maradnak – még ha egyszerűnek tűnő növényekről is van szó.

3. Keressünk helyi termelők által előállított termékeket!

Ahogy az egzotikus növényektől is érdemes tartózkodni, úgy fontos ügyelni arra is, hogy ne a világ túlsó végéről érkezzenek a kerthez használt anyagok. Vegyük figyelembe, hogy hazai vagy közeli termelők alapanyagaival is nagyban hozzájáruljunk a környezettudatossághoz. Ez nemcsak autentikus külsőt kölcsönöz kertünknek, hanem a bolygó és a helyi gazdaság egészségét is támogatja.

4. Tartsuk magunkat az alapanyagok sajátosságaihoz!

A helyi alapanyagok mellett a tudatos használatuk is fontos. Kerüljük a fát imitáló műanyagokat: a fa maradjon fa, a műanyag műanyag, a kő kő, a beton beton. Ezek mind esztétikus, vonzó kertet eredményeznek, ahol öröm megpihenni. Több oka is lehet, ha nem tudunk egy adott anyaggal dolgozni, de az imitációk csak rontanak az összhatáson, és nem éri meg bajlódni velük. Ellenőrizzük, hogy mit rendelünk meg, mielőtt elköteleződnénk és pénzt költenénk rá.

4+1. Ültessünk fákat!

A hatalmas fák nemcsak, hogy kifejezetten látványosak a kertekben, hanem tisztítják a levegőt és természetes „légkondícionálókként“ üzemelnek. Érdemes lehet ezért kerülni a megnyirbált, kisebb növényeket és inkább több, frissen ültetett fával dolgozni. A cseresznye- és diófák mind kifejezetten előnyösek. Az összkép mellett a bolygót is gazdagítják, főleg, ha megfelelően helyezzük el őket – sok helyre van ugyanis szükségük. Ezen túl fontos, hogy – ahogy minden más növényt is – a legjobb műtrágyával gondozzuk: ennek megtalálásában is segíthet az Árukereső.hu.

Címlapkép: Getty Images

