Elképesztő, ami Szegeden létrejött: meseszép közösségi kertet építettek

HelloVidék 2023.07.13. 10:32 Megosztom

Szeged impozáns közösségi kertjének története majd tíz évre nyúlik vissza, azóta több hazai díjat is bezsebelt, de még külföldről is többen érkeztek ide, hogy jó tapasztalatokat gyűjtsenek. Ahogy a Telex írja, a kertben minden olyan növény megtalálható, amely a közeli panellakások lakóinak az igényeit kielégítheti: van itt fűszerpaprika, cékla, zeller, cukkini, paradicsom, borsó, eper, de a fűszernövények mellett méhhotel, számos madárodú, és komposztáló is akad, abból kettő.

Ahogy a koordinátor, Kinyó Pál a portálnak arról mesélt, szerinte a hely fő erejét mégsem a növények vagy a felszerelés adja, hanem az a közösség, amely köré szerveződött az évek során. Szeged északi részén, Makkosház városrész magas panelházai és a töltésoldal szegélyezte 2284 négyzetméteren terül el a kert, amelyről, ha a szerszámoskamra ajtajára fújt hatalmas graffiti nem jelezné, nem is gondolnánk, hogy egy nagyváros része. A sikerek pedig egymás után jöttek: a legszebb konyhakertek országos pályázaton négyszer is végeztek első helyen zártkertek kategóriában, legutóbb a Civilek határok nélkül rendezvényen vehették át az Év adományozója díjat. Kezdetben tizenhat parcellát foglalt magába az udvar, mára ez negyven magaságyásra gyarapodott. Persze nem kifejezetten a díjak motiválnak. Egyszerűen, a mai világban, amikor nagyon egymásnak vannak feszülve az emberek, kevés az olyan hely, ahol szeretet vesz körül. Itt békesség van meg friss levegő, a fák árnyékos oldalában szinte naponta összejönnek az emberek, illetve szervezett formában rendezvényeink is vannak – mesélte a lapnak Kinyó Pál. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!