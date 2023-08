Érik az ősz sztárgyümölcse, itt juthatsz hozzá olcsón: de lesz elég lekvárunk télre?

Közepesnél gyengébb lesz az idei szilvatermés, a gazdálkodók mintegy 40-50 ezer tonnát takaríthatnak be a közkedvelt gyümölcsből – derült ki A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) közös piaci körképéből. Az itthon termett szilvának mintegy 60 százalékát ipari felhasználásra viszik, lekvár, befőtt és pálinka készül belőle. De a kistermelőknél sem más a helyzet összességében, bár területenként elég nagy szórás tapasztalható a termésmennyiség és minőség tekintetében. Mutatjuk, hol lehet olcsón hozzájutni az ősz egyik nagy kedvencéhez.

Az időjárás nem volt idén mostoha, de nem is feltétlenül kedvezett a szilvatermesztésnek, a hűvös tavaszi időjárás, a kora tavaszi fagyok néhány fajtánál negatívan befolyásolta a termékenyülést, a virágzáskori csapadékos időjárás pedig a monília fertőzés elleni védekezést nehezítette, így az idén összességében a közepesnél gyengébb termés várható. A gazdálkodók mintegy 40-50 ezer tonna közötti mennyiséget takaríthatnak be ebben az évben.

Hazánk éghajlata szinte mindenhol megfelelő adottságokat teremt a szilva termesztésére. Fénykedvelő növény, jól tűri a hideget. Késő tavasszal virágzik, így a korai fagyok viszonylag ritkán ártanak neki. Ugyanakkor mivel sekélyen gyökerezik, ezért a tartós csapadékhiány megviseli, de idén inkább a jégverés okozott nagy károkat az egyes ültetvényekben.

A termőterület nagysága az elmúlt években enyhén csökkent, a termelés ugyanakkor egyre inkább az intenzív, kézi szedésre alkalmas ültetvények irányába tolódik el. Az idei területalapú támogatási adatok szerint mintegy 5848 hektáron termesztenek itthon szilvát a gazdálkodók.

A legnagyobb termesztőkörzet továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, itt 1636 hektáron folyik a szilvatermesztés, a második helyen Bács-Kiskun vármegye szerepel, 1197 hektárral, de Pest vármegyében is jelentős szilvaültetvények találhatók, mintegy 956 hektáron foglalkoznak ezzel a gyümölccsel a gazdálkodók.

Október közepéig terem a szilva

Hazánkban legnagyobb arányban a nagyfokú ökológiai toleranciával rendelkező házi szilvához (Prunus domestica) tartozó fajtákat termesztjük. Az utóbbi időben legnagyobb arányban a Cacanska lepotica fajtát telepítették a gazdálkodók, de továbbra is népszerű a Stanley és a Besztercei klónok is. Ez utóbbi hagyományos termesztőkörzetekben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig elterjedt.

A sokféle hazai fajtának köszönhetően a szilva július közepétől októberig érik. A szilvacsúcs augusztus végétől indul, amikor megkezdődik a szilva ipari feldolgozása is. A hazánkban termett szilva jelentős részét, mintegy 60 százalékát az ipar dolgozza fel, a lekvár és a felezett befőtt mellett a pálinka alapanyagául szolgáló gyümölcs.

Az AKI PÁIR friss adatai szerint a 34. héten a vidéki fogyasztói piacokon fajtától függően Debrecenben 350 (ringló) és 400 (lepotica) forintos átlagáron, míg Szegeden 500 (bluefre) és 600 (ringló) forintért kapható kilónként a szilva.

Ez a helyzet a Szedd magad/Vedd magad akcióknál

A Pest megyei, Zsámbéki székhelyű Tök jó gyümölcs idén is meghirdette a szedd magad és/vagy vedd magad akciókat szilvából.

A szilvatermésünk idén aránylag jó, a tavalyihoz képest sokkal jobb lett, az időjárás számunkra kedvezőbben alakult. Megúsztuk a fagyokat a 17 hektáros szilvaültetvényen, és egyéb károk sem értek minket. Jelenleg a szedd magad keretében 250 forintért adjuk a gyümölcsöt, ha pedig valaki már leszedve veszi meg, akkor 350 forint, szeptember 18-ig lehet jönni hozzánk

- mondta el kérdésünkre a gyümölcsöskert tulajdonosa.

A Bács-Kiskun megyei Kecelen vedd magad szilva akciót találtunk, fel is hívtuk a termelőt, Fejes Tibort, aki kérdésünkre elmondta, hogy hivatalosan idén nem hirdette meg az akciót, de ha valaki beállít hozzá, természetesen ad neki el gyümölcsöt, amíg van.

Idén sokkal kevesebb szilvánk termett, úgy féltermésnyi. Ahogy hallom a híreket a többi termelőtől, Kecskemét környékén még ennél is sokkal rosszabb a helyzet, ott teljesen nulla a szilva most, a legtöbb helyen elfagyott. Szabolcsból is érkeztek a hírek, ott egyelőre megmaradt a termés, de még ezután is jöhet jégeső, vihar, ami a fákon maradt gyümölcsöket károsíthatják

- osztotta meg velünk Fejes Tibor termelő.

Idén inkább felviszem Budapestre a nagybani piacra a termést, ott 300 forintért veszik meg tőlem az alsó kategóriába sorolható stanley-t, aztán a kereskedőtől függ, a vevőnek mennyiért adja tovább, jellemzően ezt a fajtát 499-599 forinton értékesítik. Nagyon sok fajta szilva terem itthon, és bár kevesebb a termés, a piacokra biztosan fog jutni elég belőle, legfeljebb exportra megy kevesebb. De import se lesz nagyon most, mert a lengyeleknél a miénknél is sokkal rosszabb lett a termés, egyáltalán nem lett szilvájuk, és ők adják egyébként az importunk gerincét, ők a nagy konkurenciánk a szilvában. Nálam most szeptember végéig lesz szilva a fákon, akkor inkább leszedjük, mert ha jönnek az esők, a szeles, viharos időjárás, tönkreteszi a fán maradt gyümölcsöt, hiába érhetne még ott optimális esetben.

Azt is megtudtuk a termelőtől, hogy bár idén volt elég csapadék, a légköri aszály jelenthet gondot továbbra is.

Ha nincs harmat éjszaka meg reggel, hiába vizes a talaj, ha nem kapnak párát a gyümölcsök, elfonnyadnak. Mi is tapasztaltuk, hogy nappal össze voltak töppedve a fán, aztán az éjszakai harmattal teleszívták magukat, és másnapra megszívták magukat nedvességgel, újra megkeményedtek

- összegezte Fejes Tibor.

A Pest megyei Abonyban található Makai Farmon a tulajdonos kérdésünkre elmondta, hogy idén egyáltalán nem lett termésük, néhány szem szilva árválkodik csak a gyümölcsfáikon a most érő és közönségkedvenc, kései stanley fajtából.

A lepotica mostanra lefutott, azt 150 forintért tudtam eladni, de az általában szeptember végéig, október közepéig érő stanley-ből idén semmi nem lesz.

Itt és itt megtalálható a szedd magad és/vagy vedd magad akciók országos listája.

