Kertészek titkos trükkjei: így kerülheted el ősszel, hogy kárt tegyél a kertedben

Bár még egyelőre jó az idő, de érdemes már most elgondolkodni a kertünk téli védelmén, elsősorban a benne található növényekén, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjunk, amikor beköszönt a tartós hideg, csapadékos ősz, majd tél. Az évelő növények talajtakarása számos előnnyel jár, hiszen a talajtakaróként kihelyezett, jól lebomló komposzt biztosítja a szükséges tápanyagokat a hideg évszakokban is. A mulcsot a talaj hőmérsékletének mérséklésére, a hőingadozás kiegyenlítésére, a talaj nedvességtartalmának megőrzésére, valamint a gyomok elnyomására is használjuk. Az évelő növények talajtakarása kulcsfontosságú része az őszi-téli kertrendezésnek, ugyanakkor számos hibát elkövethetünk, ha rosszul fogunk hozzá. Mutatjuk, melyek a legfontosabb teendők, hogy a megfelelő talajtakarással védjük a növényeinket, ne pedig kárt tegyünk bennük.

A talajtakarás a kert téliesítési rituáléja, amivel megvédjük a növények gyökereit, és segítjük őket túlélni a telet. A vastag talajtakaró célja, hogy megakadályozza a fagyás-olvadási ciklusokat az átmeneti időszakokban, amelyek elpusztíthatják a növényt. Sokuk jól viseli, ha decemberben keményen fagyok vannak, viszont a hőmérsékletingadozást nem, mivel nem tudnak olyan gyorsan alkalmazkodni a növények. A talajtakarás kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy megelőzzük a külső hőmérséklet ingadozása miatt bekövetkező károkat, hangsúlyozza a gardening.com.

Nem minden növénynek van szüksége téli talajtakarásra

Általánosságban elmondható, hogy az őshonos fajok gyakran jól érzik magukat téli védelem nélkül. Sok hibrid vagy speciális kultúrfajta ezzel szemben kevésbé szívós, és szükség lehet a talajtakaró réteg által nyújtott extra védelemre. Egyes növényfajok sokkal jobban elviselik a fagyás-olvadási ciklusokat, ha már megszokták a környezetet. Éppen ezért, gyakran célszerű az első egy-két télen talajtakarni az új növényeket, majd elhagyni ezt a szokást, ha már jól megtelepedtek.

Persze vannak olyan fajták is, melyek rothadásra hajlamos évelők, ezek gyakran nem a szélsőséges hidegtől, hanem a túlzott nedvességtől pusztulnak el. Így számukra, amire leginkább szükségük van a tél túléléséhez, az nem a szigetelés, hanem a jó vízelvezetés. Valójában, mivel a talajtakaró segít a talajnak megőrizni a nedvességet, az ilyen növények számára káros lehet, ha felhalmozzák köréjük a mulcsot.

A legtöbb helyen a talaj nem fagy be három teljes hónapra, és általában egy folyamatos fagyás-olvadás ciklus játszódik le, amíg be nem köszönt a tavasz. Ez meglehetősen nagy teher a talajnak, és az abban pihenő, áttelelő növényeknek is.

Különös figyelmet kell fordítani a növények gyökereire, amelyeknek ezeket a körülményeket kell elviselniük hónapokon át. Még a hideget legjobban tűrő fajtáknak sem árt némi védelem az extrém mínuszok ellen, nem is beszélve a talajban élő mikrobákról.

A talaj megmentője: a talajtakaró

Habár a talajtakaró segít a talajhőmérséklet szabályozásában, a hidegebb területeken nem előzhető meg vele a talaj teljes átfagyása (melegebb éghajlatokon erre sokkal több esély van). Elsődleges szerepe valójában a gyorsfagyások és hirtelen olvadások kiküszöbölése. A jó őszi talajtakaró olyan, mint egy jó tollkabát – olyan anyagból van, ami lazább, és képes megtartani magában a levegőt.

Ilyen például a szalma, aminek beszerzésekor ügyelni kell a minőségre – győződj meg róla, hogy a szalma nincs tele gyommagokkal. A sűrűbb takarók, mint például a falevelek, kevesebb szigetelést biztosítanak, és gátolják a csapadék felszívódását is. A levelek felaprításával javítható a szigetelésük, és így könnyebben belebomlanak a talajba. A szalma és az aprított levelek kombinációja szintén jó megoldás.

A fa melléktermékek is jó talajtakarók lehetnek, első sorban szigetelés szempontjából. Nehezen sűrűsödnek be (kivéve a fűrészpor – helyette próbálj kéregdarabokat beszerezni), de nehezen is bomlanak bele a talajba. A tűlevelek mind sűrűségük, mind lebomlási idejük szempontjából előnyösek, de első sorban savasabb talajt kedvelő növények alatt érdemes használni őket, és vastag rétegre van szükség belőlük az ideális szigetléshez.

Túl sok vagy túl kevés talajtakarás

A talajtakarás, mulcsozás kiválóan alkalmas a gyomok elleni küzdelemre és a talaj nedvességtartalmának megtartására. Azonban ha túlzásba visszük, rosszul járunk: blokkolja a légáramlást, tömöríti a talajt, a növények szára köré halmozva pedig rothadást, különféle betegségeket idézhet elő. A másik véglet a túl kevés mulcshasználat, ami a gyomok elburjánzását eredményezheti. A klímaváltozás hatására ősszel és télen is előfordulnak melegebb napok, amikor is a pangó nedvesség gombásodást okozhat a növényen.

Ha viszonylag meleg és száraz az idő, esetleg kevés a rendelkezésre álló víz, a szerényen adagolt talajtakaró nem védi meg a talaj nedvességét, ami könnyen kiszáradáshoz vezet. Ha problémát tapasztalunk, győződjünk meg arról, hogy a víz átjut-e a talajtakarónkon és el is tud folyni odáig, ameddig kell, illetve tartsuk észben, hogy a növények szárától néhány centire távolabb terítsük le a talajtakarónkat.

Sokan hibáznak vele: téli növénytakarás

A frissen ültetett évelők, rózsák takarást igényelnek, hogy a fiatal növények túléljék a nagy fagyokat is. A téli takarást nem szabad túl hamar, azaz például októberben elkezdeni, célszerűbb a tél elején, decemberben, mert jobb, ha minél kevesebb időt tölt a növény a takarás alatt, illetve egy esetleges melegebb időszakban a takarás felmelegszik, így a növény télre való felkészülése nem a megfelelő ütemben zajlik.

A növény nem termel hőt, tehát hiába öltöztetjük fel, bugyoláljuk be, nem zárunk alá hőt, így maga a szigetelés csupán csekély védelmet nyújt, nem véletlen, hogy az így betakart, fagyérzékenyebb növények tulajdonosai rendre elfagyásokról számolnak be a hidegebb telek után.

Ha a növény körül egy dróthálót teletömünk lombbal, falevelekkel, szénával, szalmával, akkor gyakorlatilag pont a talajhőt zárjuk el a növénytől, ezért a helyes megoldás, a következő:

Építsünk sátrat a növény köré

Csináljunk egy indiánsátrat, azaz egy vázat a növény fölé kúp, gúla formában. A váz lábait rögzítsük a talajban, mert egy nagyobb szél el tudja mozdítani a takarást. A takarás vázát akár egy nagyobb hordó is adhatja. A vázat le kell takarni valamilyen hőszigetelő anyaggal, takarókkal, plédekkel, paplannal, lepedőkkel, akár hungarocell táblákkal, kőzetgyapottal, ez fogja meg a talaj hőjét, majd kívülre kell egy (lehetőleg világos, fehér vagy szürke) fóliatakarás, hogy ne ázzon el.

Mivel az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcstermő növény, a füge is bírja a hideget -15 fokig, a káki (datolyaszilva), a gránátalma, selyemmirtusz -20 fokig, ezért az is megoldás, ha csak ezekre a hideg éjszakákra készítjük el a takarást. Ezek a -15-20°C-os éjszakák általában egy-egy télen 1-2 alkalommal fordulnak csak elő, a többi időszakokban enyhébb idő van, nem szenvednek fagykárt a fagyérzékenyebb növényeink olyankor.

Extrém hideg esetén plusz fűtés

Ha előrelátóak vagyunk, elkészítjük a takarás vázát ősz végén, tél elején, és csak arra az 1-2 éjszakára tesszük fel a takarást, készítjük el a hőszigetelést. Erre a néhány éjszakákra akár egy 50-100 W-os égőt is kihúzhatunk a takarás alá, amivel 10 fokkal magasabb hőmérsékletet lehet elérni a takarás alatt. Ez azt jelenti, hogy ezzel a megoldással -23 fokig biztosan nem lesz baja a fügének, márpedig -23 °C fok azért elég ritkán van. A datolyaszilva, gránátalma, selyemmirtusz esetében ez azt jelenti, hogy -26-28 °C fok esetén sem lehet baja a fánknak.

Ezeket viszont soha ne tedd, ha nem akarsz ráfázni

1. Kerüld a friss mulcsokat

A talajtakaró anyagok, például az aprított szalma, a trágya vagy a legelőkről, kaszálókról származó széna gyommagokat tartalmazhat, rosszabb esetben gyomirtószer maradványokat, amelyek elpusztíthatják a növényeket. A mulcsnak szánt szerves anyagot mindenképp hagyd pihenni pár hónapig, hogy megtisztulhasson ezektől a szennyeződésektől.

2. Szabadulj meg a gyomoktól talajtakarás előtt

Noha egy jó réteg talajtakaró képes elfojtani a kicsi, fiatal gyomokat, mégis jobb, ha eltávolítasz minden nagyobb gyomot és gyomfoltot, mielőtt betakarnád őket. Különösen mostanában ugyanis az enyhe őszi és téli időjárás során a nagyobb gyomok gond nélkül elburjánozhatnak, és tavaszra kész horros lehet a kert.

3. Ne használj túl sok talajtakarót

A növényi gyökereknek oxigénre és vízre van szükségük a túléléshez, és egy nagyon mély talajtakaróréteg korlátozhatjaőket az utánpótláshoz való hozzájutásban. Ráadásul a gombák problémát jelenthetnek, ha a talajtakaró réteg túl vastag, mutat rá Sam Schmitz, a The Gardens at Ball területfelügyelője és kertésze. Egy 2-3 centiméteres talajtakarás bőven elég, és gazdaságosabb is.

4. A talajtakaró ne érjen hozzá a házfalhoz

Amikor a nyirkos talajtakaró hozzáér a házfalhoz, kedvező útvonalat biztosít a hangyák és más kártevők számára, amelyek a réseken át könnyen bejuthatnak az otthonunkba. Tehát a házfal és a talajtakaró között legyen legalább 15 centiméteres távolság.

5. Ne készíts talajtakaró dombokat a fák köré

Míg a fák körüli talajtakarás jó ötlet, a törzshöz való felhalmozása nem. Ennek az az oka, hogy túl nedvesen tarthatja a fát, és rothadást okozhat, ráadásul ösztönözheti a rovarokat, hogy behatoljanak a törzsbe, és meggyengítsék azt. Inkább hagyj mindig egy kis helyet a talajtakaró és a fa törzse között. Ugyanígy ne halmozd fel a talajtakarót más növényekre, például cserjékre és évelőkre sem.

6. Kerüld a festett mulcs használatát

Ha ipari, bolti talajtakarót használsz, olvasd el a címkét, mivel egyes talajtakarók természetes színezékeket is tartalmaznak, de van olyan, amelyek mesterséges színezékkel lehetnek tele. Ezeket inkább kerüld el, nehogy ártson a háziállatoknak vagy kisgyerekeknek, ha netán megrágcsálnák őket. Plusz veszély, hogy beszivároghatnak a talajba is, és elpusztíthatják a hasznos mikroorganizmusokat.

További tippek a hatékony őszi talajtakaráshoz

Takarj mélyen, de ne túl mélyen. Habár a cél elsősorban a szigetelés, a túl vastag talajtakarók gátolják az extra nedvesség elpárolgását, ami idővel a talajba jut, és rothadáshoz, illetve fertőzésekhez vezethet. A szerint szabályozd takaród vastagságát, hogy milyen kemények szoktak lenni a telek otthonod környékén. Ha a fagyok ritkábban fenyegetnek, akkor nincs szükséged mély takaróra. Ne feledd, hogy a lehullott hóréteg is kínál némi hőszigetelést.

Igyekezz olyan anyagot választani, amit a szél nem fog elfújni. A levéldarabkák vagy a szalma könnyedén a levegőbe repülhetnek, de némi csirkehálóval leszoríthatod takaródat a talajra. Ügyelj rá, hogy a takaró ne kerüljön a növények szárának (például a fatörzsek) közelébe. Ha a takaró a növényekhez ér, akkor azok nem száradnak majd meg, és a nyirkos részek a rothadás és a betegségek melegágyai lehetnek.

Ne használj kérges talajtakarót otthonod vagy bármilyen épület közvetlen közelében – a nedvszívó takarókból folyamatosan szivárgó nedvesség kárt tehet a házak alapjában. A levélből álló talajtakaró és a levélkomposzt (vagy levélhumusz) két külön kategória. Míg az előző valóban alkalmas talajtakarásra, addig az utóbbi szorosan összesűrűsödik, és egy gátló réteget képez majd a levegő és a talaj között. A komposztálódó tavalyi leveleket inkább használd talajadalékként, és ez után végezd el a takarást, de valami mással.

A termőtalajra hullott leveleken nyugodtan hajts át egy fűnyíróval, vagy használd azokat a levéldarabkákat, amelyeket fűnyíród tárolója összegyűjtött. Ahogy azt már fentebb említettük, a feldarabolt levelek remek talajtakarók lehetnek, és gazdag nitrogénforrásként használhatók fel a talaj dúsítására. Nem árt figyelembe venni a talajtakaró kinézetét, különösen ha azt szeretnéd, hogy ne zavarja meg kerted esztétikai összhangját. Persze ez csak sokadlagos szempont.

Az élő talajtakaró növények is remek alternatívák lehetnek, különösen már kifejlett fák és bokrok körül. A talajtakaráshoz sosincs túl késő – még ha januárban kezdesz is bele, az extra védelem mindig csak segítheti kerted növényeit és talaját.

Címlapkép: Getty Images

