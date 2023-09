Brutál áron a szezon sztárgyümölcse a boltokban: van, ahol fillérekért megveheted

A friss hazai szőlő megjelenése a boltokban, piacokon szeptemberben már megszokott, akárcsak az, hogy elkezdődött a tanév. A gyümölcsök egy ideje elég borsos áron kaphatóak szezonjukban is, nincs ez máshogy a szőlővel sem. Szerencsére egyre több helyen szedhetünk magunknak a boltihoz képest sokkal olcsóbban az őszi csemegézni valóból. Mutatjuk, mi a helyzet az ősz sztárgyümölcsével, és az is kiderül, mennyiért vehetjük meg, ha magunknak szedjük le.

Augusztus közepétől piacra kerültek a belföldön termett, korai érésű csemegeszőlő-fajták – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb). A kínálatban a Csabagyöngye, a Szőlőskertek királynője muskotály és a Saszlák jelennek meg először. Ezeket követik a középérésű fajták, amelyekből a Pölöskei muskotály, az Attila, a Pannónia kincse a legnépszerűbb, a későiek közül pedig a Hamburgi muskotály, az Afuz Ali, a Moldova. A nemzeti fajtajegyzékben jelenleg 43 államilag minősített csemegeszőlő-fajta és 2 csemegeszőlő klón található, de számos borszőlő-besorolásút is árulnak étkezési szőlőként.

Magyarországon az egy főre jutó fogyasztás évente 2,5-3 kilogrammra tehető, és ez a szám folyamatosan emelkedik, akárcsak világszinten.

Belföldi termelésből évetne 10-12 ezer tonna étkezési szőlő kerül forgalomba, a behozatal főképp Olaszországból, kisebb része Argentinából, Brazíliából, Chiléből, Dél-Afrikából és Peruból származik. Az import 2018 és 2021 között 7100 tonnáról 14 400 tonnára nőtt.

Magyarország mind a 19 megyéjében termesztenek szőlőt. Közülük kiemelkedik Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Heves, Veszprém és Zala megye. A világ szőlőtermelő régiójában a legnagyobb mérvű területcsökkenés az elmúlt másfél-két évtizedben Európában következett be. Magyarország szőlőtermesztése, a szőlő- és borágazat napjainkban is igen jelentős, annak ellenére, hogy 2003 óta 15,1%-kal csökkent a szőlő-termőterületünk. Ez a visszaesés elsősorban a fehér szőlőfajták ültetvényeinek területében következett be, amely 18,6%-kal, de a kékszőlőfajták termőterülete is 5,8%-kal csökkent.

A magyarországi termőterület 371 hektár, ebből 142 hektár Bács-Kiskun vármegyében, 62 hektár Heves vármegyében, 46 hektár Tolna vármegyében található. Hazánkban a fehér szőlőfajták termesztése a jellemzőbb. Az arány ugyan borvidékenként változó, de országos szinten a termőterület durván 60%-án fehér borszőlőfajták termesztése folyik. Így a 18,6%-os visszaesés igen drasztikus, több mint 10 ezer hektárt jelent.

A frisspiaci fogyasztásra szánt borszőlőt is beszámítva jóval nagyobb, 900-1000 hektár lehet a termőterület. Kiterjedése az elmúlt években nem változott, ugyanis a csemegeszőlő-termesztés tőke- és beruházásigényes kultúra, komoly szaktudást és odafigyelést igényel. A fogyasztóknak arra kell ügyelniük vásárláskor, hogy a szőlő nem utóérő gyümölcs, és minél érettebb, annál értékesebb a szervezet számára

- emelte ki a NAK.

A KSH adatai szerint 1990-hez képest közel a felére csökkent a betakarított szőlőmennyiség - kertben és lugason termelt mennyiséggel együtt - Magyarországon. Akkor még 863 ezer tonnát szüreteltek, 2021-ben mindössze 438 ezer tonnát. Eddig a legrosszabb a 2010-es év volt, akkor mindössze 295 ezer tonna szőlőt szüreteltek itthon. A termésmennyiség csökkenésének oka a negatív időjárási hatások mellett az alacsony felvásárlói ár, ami miatt sokan zöldszüretre kényszerültek, de idén a tőkék védelmében is sokan meghozták ezt a döntést.

Egyre többen keresik a szedd magad akciókat

A boltokban és a piacokon még mindig sokba kerül a szőlő, így nem is csoda, hogy egyre többen keresik az olcsóbb, alternatív megoldásokat. Ezekre tökéletesek a szedd magad akciók, ahol a bolti és piaci ár töredékéért vásárolhatunk jó minőségű szőlőt.

Szeptemberben, a 36. héten a csemegeszőlő kilóára a vidéki fogyasztói piacokon Debrecenben és Szegeden 800-900 forint között mozog átlagosan fajtától függően, a budapesti fogyasztói piacokon pedig 980-1180 forintos átlagáron kapható az AKI PÁIR árinformációs rendszere szerint.

Kelbertné Szikora Beáta, a Zöld levelecske _anno 1942 nevű szőlőbirtok társtulajdonosa férjével műveli évtizedek óta a Villányi borvidéken, Siklóson található, két hektárnyi ültetvényüket. Nincs oka panaszra idén a szőlőtermést illetően, de ez nem az időjárásnak köszönhető a gazdálkodó szerint, hanem annak, hogy a szőlő csodálatos növény, ők pedig családtagként tekintenek minden egyes szőlőtőkére, így annak megfelelően különös gondoskodással kezelik az ültetvényt.

Bár idén úgy tűnhetett, hogy sok eső esett, de a talajmenti szárazságon ez a szőlő esetében errefelé mégsem enyhített, az aszály ugyanis évek óta hatalmas problémát jelent ezen a vidéken. Annyi nem esett, hogy ezt kompenzálni tudta volna. Ugyanakkor a betegségek megtizedelték helyenként a szőlőket, aki nem vette észre és kezelte idejében a veszélyt, már két nap késlekedés után lemondhatott az egész terméséről. Baranyában nem kényeztetett el minket az időjárás, ráadásul a rendelet szerint ha 30 napig nem esik folyamatosan, csak akkor jelenthető be kárigénylés aszálykárra, ha egy-két nap közben pár csepp esik, ugrott ez a lehetőség.

Az aszály tehát továbbra is rémként magasodik a szőlőtermesztők feje fölött, még ha sok helyen nem is lett rosszabb az idei termés a tavalyinál. Volt olyan gazdálkodó, akinek alig egy-két fürt szőlője lett a több hektáros ültetvényen.

Én régi motoros vagyok ebben, de még sosem láttam peronoszpórás fürtöt, idén sajnos ehhez is volt szerencsém, rengeteg tőke elszáradt. Mi védekeztünk permetezéssel, és ha a nettó bevételt nézném, nem lenne annyi, mint a munkára ráfordított pénz és energia, de a saját befektetett energiánkat és időnket soha nem számoljuk bele ebbe persze. De alapvetően nincs okom panaszra, a termés nagyjából annyi lesz, mint tavaly, a minősége pedig remek. Idén még csak most kezdtük a szüretet, hiába terveztük korábbra. A borszőlőnket 200 forintért veszik a szedd magad keretében most, tavaly 170-ért adtuk, és többnyire előre leszedjük a vevőinknek, akik bejelentkeznek előre, és visszatérő vásárlók.

Rengeteg termést elvittek a betegségek

A csemegeszőlő termése is jó lett, de hozzáteszem, csak azért élték túl a tőkéink az aszályos éveket, mert a férjem minden egyes tőkét megtrágyázott. Mi ugyanis nem fóliázzuk és öntözzük a szőlőt, de ez az istállótrágyázás megmentette a kényes csemegeszőlőt. Kiváló minőségű az idei termés, a nagyszeműt 1300-1400 forintért tudom eladni a piacon, többnyire Pécsett és Mohácson a Kosár Közösségen keresztül. Multikban sajnos nem állnak szóba velünk, kistermelőkkel, inkább árulják a többhetes chilei meg spanyol szőlőt a mi friss, kiváló minőségű árunk helyett.

A kistermelő azt is elpanaszolta, hogy lassan tönkremennek ezen a vidéken a kis gazdálkodások, mert kizárólag a nagytermelőkre vannak pályázati kiírások, fejlesztések, így szinte szélmalomharcot folytatnak az ősi birtokaikkal.

Ami nagy panaszom, hogy a nagy borászatok miatt szörnyen alacsonyak a felvásárlási árak, és szinte kilátástalan a helyzetünk nekünk, kicsiknek, a nagyok "megölnek bennünket". A piciknek nincsenek pályázatok kiírva, egyedül kisüzemek fejlesztésére, de az nem érinti a szőlő ágazatot. Itt egyre többen feladják, eladják a régi, családi birtokot, aztán az egészet tarra vágják, és vendégházakat hoznak létre az egykori szőlőültetvényeken. Engem, aki itt nőttem fel, nagyon rosszul érint ezt a pusztulást látni.

A törökbálinti őstermelő, Heffner László szőlőbirtokát idén megfelezte a lisztharmat.

Háromfajta borszőlőm van, amit a szedd magad keretében is értékesítek, de idén a szokásos 80-100 mázsa termésnek a fele lesz meg csak a csapadékos időjárás miatt. Megtettünk mindent, permeteztünk is, de a lisztharmat elkapta a szőlőt... Augusztusban két hét alatt esett le 170 mm csapadék, egy átlagos évben fél év alatt hullik ennyi. Fajtafüggő, van olyan, amelyikből semmi nem ment el, valamelyiknek a fele, valamelyikből az egész. A vékonyabb héjúakat megtámadta a betegség. Aki nem volt felkészülve, és nem tudott rögtön kimenni leszedni, például nyaralni volt vagy egyszerűen nincs annyi munkása. A nagytermelőknél, akinek mondjuk 100 hektárja van, azok fel vannak rá készülve. De ezen a vidéken sokan jártak így, ismerek olyat, akinek egy szem szőlője sem lett az egész parcellában.

Általában 2-3 mázsát vesznek tőlem szőlőt, sokan megfőzik otthon bornak, de fogyasztásra is tökéletes ez a szőlő, a cukortartalma magasabb kicsit, mint a csemegeszőlőé. Ha leszedik, 200 forintért adjuk, ha mi szedjük le, 230 forintért. Ha valaki vesz 100 kiló szőlőt, abből tud készíteni 50-70 liter mustbort.

Országosan itt találhatóak a Szedd magad/Vedd magad szőlő akciók.

