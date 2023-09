Elmossa az eső a hétvégét? Brutális felhőszakadásra számíthatnak ezekben a megyékben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken késő délutántól, estétől előbb a Dunántúl északnyugati felén, éjjel már a középső tájakon is kialakulhatnak zivatarok (reggelig a Tiszántúlon a legkisebb eséllyel), amelyeket viharos széllökés (60-80 km/h), jégeső (jellemzően 1-2 cm) és felhőszakadás (20-40, néhol > 40 mm) kísérhet. Egy-egy heves zivatar is lehet 80 km/h feletti szélrohammal és nagyobb méretű (> 2 cm) jéggel.

Forrás: OMSZ

Mi várható a hétvégén?

Szombaton elsősorban a Dunától keletre (késő délutánig, estig legkisebb eséllyel a Tiszántúlon) és a Dunántúl délkeleti részén alakulhatnak ki (délről, délnyugatról, észak, északkelet felé mozgó) zivatarok, amelyekhez felhőszakadás (ált. 25-50, néhol > 50 mm), viharos széllökés (60-85 km/h), és jégeső (1-3 cm) társulhat. Heves zivatar is valószínű, amelyet károkozó szélroham (> 90 km/h) és nagyméretű jég ( > 3-4 cm) kísérhet. Szombat napközben, este gyors mozgású zivatarrendszerek is létrejöhetnek, amelyek nagyobb területen okozhatnak károkozó szélrohamokat. Az időjárási helyzet függvényében szombaton (főként napközben, este) a piros fokozatú riasztás is kiadásra kerülhet!

Kiadós csapadék a Dunántúlon (és kisebb eséllyel a Duna vonalának tágabb térségében területi átlagban is nagy mennyiségű csapadékra van kilátás. A legtöbb eső várhatóan egy délnyugat-északkelet tengely mentén jön létre, a tengely pontos helyzete azonban jelentős bizonytalansággal terhelt (mind északnyugat, mind délkelet felé elmozdulhat). Az említett területen a lehulló csapadék mennyisége szombaton általában 15 és 45 mm közé becsülhető, de lokálisan ennél jóval több (akár > 60-70 mm) is hullhat.

