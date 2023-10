Megtalálták az ijesztő építményt: itt van az ázsia lódarazsak első fészke Magyarorsszágon

Kimlén találták meg az első ázsiai lódarazsat hazánkban. A faj még 2004 környékén jelent meg először Európában, egy kínai teherhajón áttelelve ért partot Franciaországban.

Sikerült megtalálni az első ázsiai lódarázsfészket Kimlén – jelentette be az első ilyen rovarra rábukkanó kimlei méhész, Márta Tamás. Korábban az agrárminiszter jelezte, hogy van ilyen, de most fotók is előkerültek - írja az Infostart.

Márta Tamás kimlei méhész fedezte fel az első hazai példányokat, melyeket a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa augusztus 24-én azonosított és elismerte, hogy ázsiai lódarázsról (Vespa velutina) van szó.

Örömmel jelentjük, hogy sikerült azonosítani az első magyarországi ázsiai lódarázs kolónia fészkelőhelyét. A felderítésben, a darazsat elsőként észlelő méhész, holland és belga szakemberek valamint az OMME munkatársai vettek részt. Az első darazsat 11:41 kor fogták be és körülbelül egy óra alatt sikeresen lokalizálták a fészek helyét

- közölte Facebook-oldalán a Országos Magyar Méhészeti Egyesület.

Az első lódarazsat megtaláló Márta Tamás azt írta: "nagyon köszönöm a belga, holland csapatnak, hogy el jöttek hozzánk, és profi módon el távolították a fészket! Külön ki emelném a helyi méhészek, kimlei lakosok, tűzoltók és nem utolsó sorban az OMME munkatársainak a munkáját!"

