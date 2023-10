Gigantikus méretű karalábét nevelt a magyar kertész: a zöldség rekordsúlya a 10 kilót is meghaladja

Egy magyar hobbikertész valódi zöldségszörnyeket nevel: a fajtájuk miatt van több nagyméretű, 3-4 kiló közötti céklája és 5-7 kilós karalábék is nőnek, de a mostani két rekordpéldány méretben és súlyukban túlszárnyalta a többit, egyelőre ők a rekorderek. Idén egy több mint 10 kilós karalábét, egy másik ágyásban pedig egy 4 kilogramm feletti célkát is kihúzott a földből.

A hobbikertész Ujhelyi Krisztián arról számolt be a Sokszínű Vidének, hogy mivel a kertje elég kisméretű, nagyjából 140-150 négyzetméter, így meg kell gondolnia, mit, hová, miből, mennyit ültet, mert korlátozottak a lehetőségek. Most a kertjében termelt petrezselyemgyökeret, paszternákot, sárgarépát, karalábét, zellert, káposztákat, uborkát, céklát, hagymát, fokhagymát, paprikát, paradicsomot és jónéhány bokor chilit. Mivel nagyon szeretik az erőspaprikát, ezért a thai, tabasco, jalapeno és habanero fajtákból darálva és sóban eltéve „erős Pista” készül, de szószokat is főz belőlük és felfűzve-szárítva, illetve nyáron frissen, nyersen is fogyasztja a család. Mert, mint a portál megtudta, Krisztián csak magának és a családnak termel, édesapjának és húgának.

Na de mi lesz a két óriászöldség sorsa?

Ezt még nem döntöttem el, de tervek már vannak. Most a veremben pihennek, valószínűleg rántott karalábéként és levesben végzi egy része, a cékla pedig gyümölcsprésbe kerül, a levét fogyasztom el, mivel már raktam el 30 üveggel télre

– nyilatkozott Krisztián, aki a Hajdú-Bihar vármegyei Polgáron él és ötödik éve kertészkedik.

Sok könyvet olvastam el a témával kapcsolatban és sokat tanultam kertész csoportokból is mielőtt belefogtam volna, és az eltelt évek alatt saját tapasztalatokat is gyűjtöttem természetesen. Egyébként amellett, hogy folyamatosan gyomláltam az ágyásokat, öntöztem őket, ha nem volt rendszeres eső, semmilyen külön törődést nem kaptak az extra nagyra nőtt növények. Semmilyen vegyszert nem használtam, mert akkor minek a kert, a boltban is megvehetem mindezt, nem igaz?

Krisztiánnak vannak még hasonló méretű céklái, azokat is folyamatosan szedi fel. A gigazöldégek fotóit megosztotta a közösségi oldalon is, és arra a kommentre, hogy egy ekkora karalábé biztos fás, Krisztián egy kettévágott zöldség képével válaszolt hozzátéve, hogy bizony nagyon finom lett.

Címlapkép: Getty Images

