Szükség lehet a télikabátra? Így folytatódik itthon a hosszú hétvége időjárása

Továbbra is egy hatalmas kiterjedésű ciklon alakítja kontinensünk jelentős részének időjárását. Ennek az alacsonynyomású képződménynek hosszan elnyúló hullámzó frontrendszere a Brit-szigetektől egészen a Kelet-európai-síkságig terjed, a front mentén borult, csapadékos az idő. A Kárpát-medence időjárását a légörvényhez tartozó hullámzó hidegfront alakítja, szombaton nagyobb területen is csapadékos, borult idő várható, vasárnap azonban már a napsütés fog dominálni, és csak helyenként fordulhat elő zápor, néhol zivatar.

A legtöbb csapadékot a ciklon középpontjához közel, Anglia középső részéről jelentették, ott nagyrészt 40-50 mm esett, helyenként azonban a 70 mm-t is eléri a lehullott csapadék mennyisége. A ciklon hullámzó hidegfrontja mentén a labilis levegőben főként a Földközi-tenger térségében pattannak ki felhőszakadással járó zivatarok. Ennek a hidegfrontnak az előterében szokatlanul meleg, szubtrópusi eredetű levegő áramlik a kelet-európai területekre, a Balkán-félszigeten nem egy helyen a 30 fokot is meghaladja a csúcsérték. Ezzel szemben a Skandináv-félsziget fölött anticiklon terül el, melyhez nyugodt, napos, eseménytelen idő társul, a hőmérséklet arrafelé nagyobb területen a nappali órákban is 0 fok alatt marad.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de főként a Tiszántúlon, illetve északnyugaton időnként elvékonyodhat a felhőzet. Több hullámban - legkisebb eséllyel északnyugaton és a Tiszántúlon - számíthatunk esőre, záporesőre, néhol zivatarra. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is előfordulhat. Az éjszaka második felében délnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő várható. Helyenként előfordulhat zápor, a nyugati részeken és északkeleten zivatar is kialakulhat. Az eleinte még élénk, helyenként erős déli, délnyugati szél lassan mérséklődik, zivatarok környezetében előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. Vasárnap a szél délnyugatiról északnyugatira fordul.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 17 és 24 fok között valószínű.

