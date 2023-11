Most kiderül, megérkezik-e a héten a fagy: az esernyőt mindenképp tartsuk kéznél!

Európa nagy részének időjárását továbbra is ciklonok teszik változékonnyá, emiatt az elmúlt 24 órában is sokfelé fordult elő eső, záporeső, nem egy helyen kiadósabb mennyiség is hullott. Csütörtök estig a Kárpát-medence fölé megerősödő, helyenként viharossá is fokozódó délies áramlással több hullámban érkezik melegebb és nedvesebb levegő.

Várható időjárás csütörtök éjfélig A gomolyfelhők összeesnek, és délnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, amely éjszaka átmenetileg meg is vastagszik. Hajnalban nyugat felől már elkezd felszakadni a felhőzet, és csütörtökön az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A déli óráktól nyugat felől azonban ismét felhősödés kezdődik. Kisebb eső éjszaka, reggel néhol nem zárható ki, de határozottabban majd csütörtök késő délutántól, estétől növekszik meg a csapadékhajlam. A délies szél megélénkül, főként hajnaltól az Északnyugat-Dunántúlon megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között várható, de a szélcsendes, kevésbé felhős helyeken alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön nagyrészt 17 és 21 fok között várható, de az északi szélcsendes völgyekben több fokkal hűvösebb maradhat az idő.