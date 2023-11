Mégis fehér lesz a karácsonyunk? Nagy pelyhekben hull a hó ezekben a megyékben

Ha Erzsébet napján havazik, a népi jóslat szerint a karácsony is szép, hóval borított lesz, ma pedig Erzsébet napja van, és az ország több területén is nagy pelyhekben hull a hó, számolt be az Időkép.

Vasárnap virradóra szinte országszerte fagyott, helyenként -4, - 5 Celsius fokig hűlt a levegő, a leghidegebbet Mihálgygergén mérték, ott - 5,2 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Az érkező enyhébb légtömeg még nem vette át az uralmat a hideg felett, emiatt reggel a Bakony térségében is havazott, a csapadék pedig tolódik tovább kelet felé, a Nagy-Hideg-hegyen jelenleg hatalmas pelyhekben szakad a hó! A 864 méter magas hegycsúcs gyorsan elkezdett kifehéredni, a kamerát itt lehet élőben követni. Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegye területén többfelé havazik, az északi országrész kapott néhány télies pillanatot. Persze a dolog nem fog sokáig tartani, hiszen már érkezik is fölénk a melegebb légtömeg. Címlapkép: Getty Images