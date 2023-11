Ismét megmozdult a föld: több településen is érezni lehetett a rengéseket

Lassan minden hétre jut földrengés a Bükk környékén - írja a heol.hu.

Ahogy a portál írja, a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium honlapja szerint csütörtökön és pénteken is voltak egyes erősség fölötti rengések a Bükkben. A honlapon található térkép szerint egy sávban, Bélapátfalva és Cserépfalu között voltak kisebb-nagyobb földrengések. Péntek reggel például több rengés is volt 1,5 magnitúdó környékén.

November 14-én nem sokkal este 8 óra előtt egy 2.7 magnitúdójú rengést éreztek Felsőtárkányban, az epicentrum légvonalban Bélapátfalva és Felsőtárkány közé helyezik a térképen. Másnap arról számoltunk be, hogy Makláron délelőtt fél 10-kor robbanásszerű hangot hallottak az egész településen. Az obszervatórium szerint ekkoriban Bükkzsérc és Cserépfalu mellett a voltak kisebb, 1-es erősségű földmozgások, de máshol is jelöltek ilyet a Bükkben. Azóta folyamatosan vannak kisebb rengések a térképen, november 17-én, 18-án, 21-én is van jelölés

- írta meg a lap.

Forrás: http://www.seismology.hu/

