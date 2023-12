Tömegek vásárolják advent idején, aztán csalódnak, ha nem virágzik: ki ne dobd, van megoldás

Az adventi és karácsonyi időszak két legkedveltebb szobanövénye nálunk a mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz. Sokan azonban csak addig gondozzák ezeket, ameddig el nem virágoznak, aztán ha már kevésbé mutatósak, egyszerűen kidobják. Pedig némi odafigyeléssel sok éven át lehetnének még a téli ünnepkör díszei. A gondozásuk fortélyairól a HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgetett, aki azt is elárulta nekünk, hogyan neveljük őket, hogy sokáig szépek és egészségesek maradjanak.

Először is nézzük, mit kíván a karácsonyi kaktusz!

Származását tekintve a trópusi éghajlaton őshonos, fákon élő növényről van szó. A botanikusok Schlumbergera bridgesii-nek hívják, és az ünnepi kaktuszok csoportjához sorolják, amelyhez a hálaadás-kaktusz és a húsvéti kaktusz is tartozik. Brazíliában őshonos, eredeti élőhelyét az esőerdőben találjuk. A karácsonyi kaktusz fán élő, úgynevezett epifita fajta, hasonlóan, mint az orchideák. Nem a talajban gyökeresedik meg, hanem a fák kérgeinek repedéseiben, ahol összegyűlik a levél és a korhadék, ebben tud megtelepedni. Örökzöld és évelő, melynek szára a leveleiből áll. Rövid nappalos növény, tehát a virágzásához napi ciklusokban 12 órányi sötétségre van szüksége

– mesélte a HelloVidéknek Kósa Dániel.

Ez azt jelenti, hogy ha nem tudjuk biztosítani számára a megfelelő óraszámban a sötétet, vagy éppen túl sok a fény nélküli órák száma, a virágrügy-képződés gátolva van. Ha nincs olyan szoba, amely elég sötét, takarni is lehet például egy papírdobozzal.

Jó tudni, hogy ennyire fényigényes, ugyanakkor nem bírja a tűző napot sem! Ez fonto, hogy ne égjenek meg a levelei, ugyanis lassan gyógyulnak a sebei – figyelmeztetett a szakember.

Hőmérséklet függvényében inkább a hűvösebb helyet kedveli, a melegebb szobákban rövidebb ideig virágzik.

függvényében inkább a hűvösebb helyet kedveli, a melegebb szobákban rövidebb ideig virágzik. Vízigénye kicsi, mivel származási helyén a fák törzséről veszi fel a vizet és tápanyagot. Ezzel ellentétben a magas páratartalmat kedveli, tehát szükséges a párásítás főleg a nyugalmi időszakban júliusban és augusztusban.

kicsi, mivel származási helyén a fák törzséről veszi fel a vizet és tápanyagot. Ezzel ellentétben a magas páratartalmat kedveli, tehát szükséges a párásítás főleg a nyugalmi időszakban júliusban és augusztusban. A virágzási fázisban , emelhetjük az öntöző víz mennyiségét, de ügyeljünk rá, hogy a két vízkijuttatás között a talaj megszikkadjon.

, emelhetjük az öntöző víz mennyiségét, de ügyeljünk rá, hogy a két vízkijuttatás között a talaj megszikkadjon. Tápanyaigénye szintén kicsi, az előbb említett nyár végi időszakban a bő virágzás érdekében vonjuk meg tőle a tápanyagot, majd a virágzás alatt az öntöző víz mennyiségével emelhetjük a tápanyagutánpótlást is.

Ezernyi színben, viszonylag olcsón beszerezhető

Az áruházakban és virágárusoknál egyaránt népszerű, hasonlóképpen, mint a ciklámen, a piros, a fehér, a rózsaszín vagy a lila szinte összes árnyalatában megvásárolható. Folyamatosan próbálkoznak újabb fajták keresztezésével is, így már narancsos-sárgás színárnyalatokban is létezik. Nagyjából 6 különböző fajuk él Brazíliában. Ezek jól kereszteződnek egymással, ezt használják ki a nemesítők, hogy újabb fajtákat hozzanak létre. Mostanában próbálják úgy is keverni a színeket, hogy a virágszirom vége más árnyalatú legyen, mint az eleje. Árudákban, mérettől függően ezer forinttól 2000-4000 forintig kínálják. Ebből is látszik, hogy nem egy drága és elérhetetlen dísznövény.

Az árudákban feltüntetett (internetes) árak:

• Praktiker: 599 Ft/darab

• Lidl óriás: 3500 Ft/db

• Obi: 2500 Ft/db

Így időzíthetjük a virágzást

Ahogy Kósa Dániel elmondta, a karácsonyi kaktusz fejlődési ciklusait több részre oszthatjuk. Az első a nyugalmi időszak, mely megelőzi és követi a virágzást. Ebben a szakaszban (jellemzően szeptember és október hónapban) keveset öntözzük, valamint kevés tápanyagot adagoljunk neki. Ekkor kell az emelt óraszámú sötétség, ez órában kifejezve 19 órától reggel 8óráig tart, valamint páradús, de hűvös környezetre van szüksége. Nyugalmi időszakaiban az optimális hőmérséklet a 10-15°C. Az első nyugalmi időszak a virágrügyek megjelenéséig tart.

A virágzási időszakban emeljük a víz és tápanyag adagot, valamint fényesebb helyre tehetjük, de ügyeljünk rá, hogy a hőmérséklet növekedésével fordítottan arányos a virágzás hossza. Virágai pompázhatnak piros, fehér, rózsaszín vagy lilás színben is. A virágzás végét a halványodó szín jelzi, melyet egy újabb nyugalmi időszak követ, mely jellemzően februárban kezdődik, és márciusban ér véget. Ebben a nyugalmi időszakban is kevés vizet és tápanyagot igényel, de sötétítésre nincs szükség. Az április és június közötti időszak a növény növekedéséről szól, ekkor 1-2 hetente öntözzük, tápoldatozzuk. Ekkor meleg, fényes helyre tegyük akár kertbe is, de ne tűző napra, majd szeptembertől kezdjük meg a víz, illetve tápanyag csökkentését, evvel biztosítva számára a virágzás előtti nyugalmi időszakot.

Lássuk mit érdemes tudni a mikulásvirágról!

Dús leveleivel és intenzív színeivel, a mikulásvirág is bármelyik szobában hangulatos látványt nyújt a karácsonyi időszakban. Ám ez a csillag alakú szépség szobanövényként az ünnepeken túl is kiválóan megállja a helyét, és megfelelő gondozással nemcsak télen, de akár tavasszal is megtarthatja színpompás külsejét. De hogyan maradhat sokáig szép?

Őshazája Mexikó területe ahol cserje formája van, és akár 4 méteresre is megnőhet. Tartása és újra virágoztatása nagyobb rutint igényel. A tűző nap nélküli, fényes, szobahőmérsékletű, párás helyen érzi jól magát. A huzatra nagyon érzékeny.

Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, rendkívül fényigényes növényről van szó, ráadásul rövidnappalos. Tehát ha virágoztatni szeretnénk, akkor a virágzást megelőzően takarni kell, nagyjából este 5 és reggel 8 óra között. Hőigénye kicsi, viszont nyáron ki lehet vinni a kertbe, de csak úgy, hogy tűző nap ne érje.

Vízigénye közepes, a túlöntözést, valamint a pangó vizet nem szereti. Pangó víz az, mely sokáig áll a növény alatt, és nem éri miatta a növény gyökerét oxigén. Télen és tavasszal a talaj legyen alatta nedves, a nyári és őszi időszakban pedig hagyjuk hogy két öntözés között száradjon meg kissé a föld alatta. A párás klímát szereti tehát célszerű permetezni

- tette hozzá Kósa Dániel.

Tápoldatozni kéthetente elegendő, az enyhén savanyú, tőzeges földet kedveli. Emelt tápanyagra a növekedési, és virágzási időszakban van szüksége.

Így gondozd a mikulásvirágot mesterfokon

Szeptemberben és októberben el kell kezdeni a sötétítést, ez azt jelenti, hogy 12-14 órás sötétséget kell biztosítanunk. Ezt addig célszerű végezni, amíg megjelennek a jellegzetes színű fellevelek. Ha jól gondoztuk, akkor februárig hozza a virágait, de a színes leveleit áprilisig megtartja majd. Elvirágzás után következik egy újabb nyugalmi időszak, amikor vissza kell metszeni nagyjából 15 cm magasan, valamint csökkenteni a víz és tápanyag mennyiséget. A metszés során legyünk nagyon óvatosak, ugyanis tejnedve mérgező. Ezért mindig kesztyűben végezzük el a műveletet. A nyár folyamán a növekedési időszakban hozza az új leveleket, hajtásokat. Ekkor kitehetjük nyugodtan a kertünkbe, ügyelve, hogy ne érje tűző nap. A nyár végével vigyük be hűvösebb helyre, hogy felkészüljön a nyugalmi időszakra, és kezdjük el csökkenteni a fényt. Ezzel elkezdjük újra a ciklust, mely végén egy karácsonyra pompázó mikulásvirágot kapunk

- magyarázta a HelloVidéknek a szakember.

Jó tudni: vigyázzunk rájuk már a hazaúton is

A trópusi növények nem szeretik a 12 °C alatti hőmérsékletet és a huzatot, így ahhoz, hogy a téli időjárás ellenére a mikulásvirágok sértetlenül vészeljék át az új otthonukba vezető utat, fontos, hogy jól be legyenek csomagolva a szállításhoz. Szerencsére erre a szakkereskedők fel vannak készülve, és rendelkeznek a szükséges, jellemzően papír alapú csomagolóanyagokkal. Azonban ha biztosak szeretnénk lenni a dolgunkban, mi magunk is hozzájárulhatunk a virágok védelméhez. A hűvös, szeles napokon a vásárolt növények különösen hálásak lesznek, ha felruházzuk őket egy extra réteggel.

Hol érdemes beszerezni?

Léteznek egészen picike, vagy épp ellenkezőleg, hatalmas fellevéllel bíró növények. Ha mikulásvirágról van szó, nagyon széles a skála, ma már Magyarországon is többszáz féle közül választhatunk. Nyilvánvalóan a kertészetekben található a legnagyobb választékban, de szupermarketekben is sokfelé árulják.

Idehaza is rendkívül népszerű növény, ami az árán is meglátszik, mert akár már 1000-1500 forintért is megvásárolható. Különleges színváltozatokban pedig 3000-4000 forinttól szerezhetőek be, de 10000 forint körül már igazán egyedi példányokkal is meglephetjük szeretteinket.

Léteznek még egyéb, kevésbé felkapott téli szobanövények is

Ha nem csak ezzel a két növénnyel szeretnénk díszíteni az adventi időszakban, akkor érdemes beszereznünk amarilliszt, broméliát, flamingóvirágot, amelyekkel szebbé varázsolhatjuk még a nappalinkat.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)