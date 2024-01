Hótakaró alatt ébredt az ország egy része: van, ahol 12 cm hó is esett + Videó

A déli országrészbe bizony visszatért a tél, a Baranya vármegyei Szentlőrincen 12 centi hó hullott - adta hírül az Időkép.

Tegnap kora este több déli területen is intenzíven havazott, így a Baranya vármegyei Szentlőrincen például 12 centi hó hullott – írja az Időkép. Pécsen és környékén, Magyaregregyen is havazott, utóbbin 6 centi hó esett, de Závodon is intenzíven esett a hó.

A folytatásban

Kedden reggel délen havas tájra ébredhetünk, de ekkorra már elvonul a csapadék. Eleinte napos idő várható, később nyugat-északnyugat felől felhősödés kezdődik. Az esti órákban északon-északkeleten hószállingózás, kisebb hózápor előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél a délnyugati országrészt leszámítva többfelé megerősödhet. Hajnalban -7, -1 fokig hűl a levegő, de a szélvédettebb völgyekben ennél hidegebb is lehet. Napközben 0, +5 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán nyugat-délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, melyből délután, este északon, északkeleten hullhat vegyes halmazállapotú csapadék, míg délen eleinte inkább záporok fordulhatnak elő. Estére már többfelé eleredhet az eső. A délies szél többfelé élénk, erős, néhol viharos lesz. A minimumok -10, -3 fok között alakulhatnak, de a fagyzugokban lehet ennél hidegebb is. Kora délután 0 és 9 fok várható.

Csütörtökön egy napra jelentősen megenyhül az idő

Erős, viharos lesz a délnyugati szél, majd csütörtök este nyugaton már északnyugatira fordul a légmozgás. Szükség lesz az esernyőkre, több helyen is számítani kell esőre, záporokra. Délután 10-17 fokra számíthatunk az ország nagy részén, északkeleten lehetnek ennél alacsonyabb maximumok, ott néhol csak 4-7 fokot mutatnak majd a hőmérők.

A tavaszias időnek pénteken egy markáns hidegfront vet véget. Többfelé erős, viharos északnyugati szélre, szórványosan havas esőre, havazásra, hózáporokra van kilátás. Hajnalban -5 és +1 fok között, napközben pedig mindössze 0 és +5 fok között alakul a hőmérséklet.

