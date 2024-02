Elárulta a titkot a profi kertész: ezt sokan rosszul tudják a palántázásnál, talán te is elhibázod

Hiába süt hétágra a nap, még tart a tél, így a tavaszi, vetési és ültetési időszakra várnunk kell, de ez nem jelenti azt, hogy semmit sem tehetünk már most a nyári bőséges termésért. Sőt, még van rá időnk, hogy mindent alaposan előkészítsünk! Addig is, eljött az idő, lehet palántázni. Állj neki magad, hidd el, sokkal egyszerűbb, mint gondolnád, de azért pár aranyszabályt érdemes betartani!

Amikor ilyen enyhe a február, és épp nem esik az eső, és nem merülünk el nyakig a sárban, akkor bizony már érdemes szorgoskodni odakinn a kertben is. A talaj előkészítését a rutinos kerttulajdonosok már elkezdték, és az ágyások helyét alaposan megtrágyázták, és megforgatták. Azok a hobbikertészek pedig, akik most találták ki, hogy szeretnének palántákat, ők sincsenek elkésve – közölte a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök. De számukra sem elkerülhető a kerti talaj előkészítése, forgatása, porhanyítása, tápanyaggal való feltöltése, azaz trágyázása is.

Eljött a palántázás ideje, lassan el kell vetni a magokat

Ha még nem tettük meg, ilyenkor még érdemes lehet átnézni a vetőmag katalógusok kínálatát, kezdjük el tervezni - a vetésforgónak megfelelően - az idei vetőmagszükségletünket. Készítsünk ültetési tervet. Rendeljük meg most minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre tervezünk ültetni. Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk. Aztán jöhetnek sorba a az aktuális teendők:

Lassan el kell vetni a magokat, egyesével vagy pedig tálcán csíráztatni. Ez után szétültetés következik, akik pedig magonként vetnek, vagy tejfölös dobozban, papír tojástartóban vagy akár műanyag cserepekben nevelik a palántákat. Ha már a kertészetekben elérhetőek lesznek a palánták, vagy nevelték maguknak, mindkét esetben szükség van edzetésre. Ekkor szoktatjuk a palántákat a kinti klímához. Ekkor minden reggel kivisszük napos helyre őket, majd este védett helyre visszavisszük. Ezt kiültetés előtt olyan 3-5 hétig célszerű csinálni, amíg temperálódnak a palántáink, valamint ez már május 2. Vagy 3.hetére esik, amikor is a tavaszi fagyok veszélye jelentősen csökken

– sorolta a feladatokat a HelloVidéknek Kósa Dániel kertészmérnök.

Bár magról szinte bármilyen zöldség termeszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes palántaként elindítani. Ilyen zöldségek, amiket palántáról neveljünk:



• Fejes káposzta (Magvetés palántaneveléshez: II. hónap., kiültetés: IV.)



• Kelkáposzta (Magvetés palántaneveléshez: II. hónap., kiültetés: IV.)



• Spárga (Magvetés palántaneveléshez: III. - IV., kiültetés: IV. közepe)



• Paradicsom (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: IV. vége -V)



• Karalábé (Magvetés palántaneveléshez: III. eleje., kiültetés: IV. közepe)



• Karfiol, brokkoli (Magvetés palántaneveléshez: III., kiültetés: V. eleje)



• Dinnye (Magvetés palántaneveléshez: IV., kiültetés: V. közepe)



• Paprika (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: V. közepe)



• Padlizsán (Magvetés palántaneveléshez: II. - III., kiültetés: V.)



• Zeller (Magvetés palántaneveléshez: II., kiültetés: V.)

Ahogy látjuk, nem egy zöldségfélét, például a káposztaféléket, a paradicsomot, a paprikát vagy a zellert is érdemes már most, február közepén elkezdeni palántaként nevelkedni. De hogyan álljunk neki?

Így neveljünk a lakásban palántát

Ha palántanevelésre adnánk a fejünket, kétféle módon tehetjük meg: egyrészt úgy, hogy egyenként, sejttálcába ültetjük el a magokat. Itt nagyon kell ügyelni arra, hogy a sejttálcákban nem szabad túltömöríteni a földet, ugyanis levegőtlen lesz a közeg, így nem fog szépen kicsírázni a növényünk. Illetve nagyon fontos, hogy a tálcákat meleg és páradús helyre tegyük. Érdemes radiátor vagy ablak elé kihelyezni, fóliával vagy üveglappal letakarni – tanácsolta Kósa Dániel.

A másik módszer a palántaneveléshez, hogy fogunk egy tálcát, azt megszórjuk földdel, aztán ráhintjük a magokat, majd letakarjuk földdel. Óvatosan megnyomkodjuk, majd bevizesítjük. Végezetül szintén ráhúzzuk a fóliát, és rárakjuk az üveglapot.

Mindként esetben figyeljünk arra, hogy ne általános virágföldbe ültessük el a magokat, hanem szerezzünk be speciális palántaföldet, ez ugyanis a legideálisabb.

Ha sejttálcába, egyesével ültetünk magokat, amikor megpillantjuk az első kis leveleket, akkor vegyük le róla az üveglapot vagy a fóliát, hadd levegőzzön. Továbbra is fontos, hogy olyan helyiségben neveljük, ahol sok fény és ahol meleg van. Ha fényhiányos helyre tesszük, megnyúlnak, erőtlenek és vékonyak lesznek a palántáink, ezt hívják palánta megnyúlásnak.

Ha szétszórva, nem egyesével ültettük el a magokat, akkor, ha megjelennek az első levelek, szét kell ültetjük őket. Erre hagyományosan mind a mai napig sok háztartásban a tejfölös dobozokat használják. Jó ez, csak arra figyeljünk, hogy az aljukra fúrjunk lyukakat, amin keresztül eltávozhat a felesleges víz. A szétültetésnél nagyon ügyeljünk arra, hogy úgy szedjük ki, és válogassuk őket, hogy közbe ne sérüljenek gyökereik és vékony száraik - figyelmeztetett a kertészmérnök.

Milyen magot vegyünk?

Az „olcsó húsnak híg a leve” bölcsesség a vetőmagokra is igaz. Érdemes prémium minőségű, ellenőrzött, lehetőleg betegségeknek ellenálló fajtáról származó vetőmagot vásárolni. A tasakon feltüntetett információk mennyisége többnyire arányos a vetőmag termesztési erényeivel. A szakemberek szerint válasszunk ismert gyártótól minőségi magokat, törekedjünk ellenálló fajok nevelésére. Már a féléves mag elvetése sem kecsegtet sikerrel, vásároljunk mindig újakat. A bio magok is általában jó választásnak bizonyulnak.

Megfelelő mélységbe ültessünk: minden esetben a gyártó által megadott vetési mélységbe ajánlott elültetnünk a magokat. Ha megfelelő mély árokba vetünk, a jó időben fog kikelni a növényke, és egyáltalán, ki fog kelni. Általában minél nagyobb átmérőjű egy mag, annál mélyebbre kell ültetni.

Válasszunk megfelelő cserépméretet

Nem érdemes túl nagy cserépbe ültetnünk a magokat, mert akkor nem tudja benőni a földet a palánta gyökérzete – tanácsolta a Praktiker is. A pici cserépben viszont nem tud elég fejlett gyökeret növeszteni.

A spenót, saláta számára 5 x 5-ös ültetőedény ideális.

A paradicsom, paprika 8 x 8-as vagy 10 x 10-es méretű edényben kezdi el sikeresen a növekedést.

Amint szükséges, ültessük át nagyobb edénybe a palántákat. Közismert megoldás, hogy egy-egy növény kap egy saját kis edénykét, például tejfölös poharat, aminek az alján lefolyónyílást vágtunk, és ott fejlődik tovább. A legjobbak egyébként a palántázáshoz az ültetőedények, ültetőtálcák – ezek ára, ahogy látni fogjuk, az elmúlt egy évben, ha nem is drámai módon, de pár száz forinttal emelkedtek:

Ültetőedények, ültetőtálcák ára 2024-ben (Praktiker online webshopban):

NÖVÉNYÜLTETŐ TÁLCA 12 RÉSZES 3DB – 449 Ft / csomag

NÖVÉNYÜLTETŐ 7,5X7,5X8CM MŰANYAG – 509 Ft / csomag

SZAPORÍTÓLÁDA 30X60CM - 949 Ft/db

PROPAGATOR ABLAKBA 10X49X15,5 CM – 5299 Ft/db (2023 tavaszán az ára 4.399 Ft/db volt)

PALÁNTANEVELŐ SZETT 33X23X13 CM - 2.099 Ft / darab (2023 tavaszán az ára 1.599 Ft/db volt.)

PALÁNTANEVELŐ PAPÍRTÁLCÁVAL 24 REKESZES, 14X33X23CM 5.299 Ft / darab- (2023 tavaszán az ára 4.399 Ft/db volt.)

Mi kell a palántának, hogy szépen növekedjen?

A sikeres palántaneveléshez fontos, hogy a magok és a kis magoncok kellően melegben legyenek. Épp ezért feltétel, hogy fedett helyen, például üvegházban tartsuk őket - tanácsolta a Praktiker.

Megfelelő hőmérséklet: A palánták megfelelően növekednek és ellenállóbbak, ha megkapják a kellő hőmérsékletet, ami nem lehet sem túl hideg, sem túl meleg. A csírázáshoz az egyes fajtáknál más-más hőmérséklet ajánlott, ennek ajánlott utánanézni. Ez a hőmérséklet a káposztaféléknél 16-20 ℃ fok körül van, míg a paradicsom, padlizsán esetében 26 ℃ fok körüli.

A palánták megfelelően növekednek és ellenállóbbak, ha megkapják a kellő hőmérsékletet, ami nem lehet sem túl hideg, sem túl meleg. A csírázáshoz az egyes fajtáknál más-más hőmérséklet ajánlott, ennek ajánlott utánanézni. Ez a hőmérséklet a káposztaféléknél 16-20 ℃ fok körül van, míg a paradicsom, padlizsán esetében 26 ℃ fok körüli. Fontos a helyes öntözés: Ültetés után belocsoljuk a ládánkat, majd letakarjuk - például üveglappal - a földet, hogy egy kis párás levegőt biztosítsunk. A magokat addig ne locsoljuk, míg pár nap múlva meg nem jelennek az első levélkék. Amikor már 4-6 leveles állapotúak a kis palántáink, akkor lehet őket komolyabban öntözni. Addig nem érdemes, csak kisebb adagokkal, mert levegőtlenné válik a föld.

Ültetés után belocsoljuk a ládánkat, majd letakarjuk - például üveglappal - a földet, hogy egy kis párás levegőt biztosítsunk. A magokat addig ne locsoljuk, míg pár nap múlva meg nem jelennek az első levélkék. Amikor már 4-6 leveles állapotúak a kis palántáink, akkor lehet őket komolyabban öntözni. Addig nem érdemes, csak kisebb adagokkal, mert levegőtlenné válik a föld. Biztosítsunk elegendő fényt: Fontos, hogy kellő mennyiségű napfény érje a palántákat, erre a déli tájolású ablak a legjobb. Ha kevés a fény, elindulnak a fény felé a növénykék és megdőlnek. A palánták mögé tehetünk fehér lapot - derítőnek - a fénnyel ellentétes oldalra, hogy ezt elkerüljük. A legoptimálisabb, ha hatezer kelvines megvilágítást tudunk biztosítani, ha nincs elég természetes fény. Vagy érdemes speciális palántaneveléshez ajánlott lámpákat beszerezni.

Fontos, hogy kellő mennyiségű napfény érje a palántákat, erre a déli tájolású ablak a legjobb. Ha kevés a fény, elindulnak a fény felé a növénykék és megdőlnek. A palánták mögé tehetünk fehér lapot - derítőnek - a fénnyel ellentétes oldalra, hogy ezt elkerüljük. A legoptimálisabb, ha hatezer kelvines megvilágítást tudunk biztosítani, ha nincs elég természetes fény. Vagy érdemes speciális palántaneveléshez ajánlott lámpákat beszerezni. Válasszunk megfelelő cserépméretet: Nem érdemes túl nagy cserépbe ültetnünk a magokat, mert akkor nem tudja benőni a földet a palánta gyökérzete. A pici cserépben viszont nem tud elég fejlett gyökeret növeszteni.

Ne lepődjünk meg, hogy a palántaföldért is többet kell fizetnünk!

Egy biztos, ha palántázásra adjuk a fejünket, nagyon nem mindegy, mibe kerülnek a magok: sterilizált palántaföld keveréket érdemes használnunk. Az általános virágföld erre a célra kevésbé alkalmas. Viszont van, ahol még tavalyi áron is beszerezhető a palántaföld, úgyhogy lehet, aki élelmes, még most, főszezon előtt vásárolja meg! Ahogy látni fogjuk, 2023-hoz képest is drágulás történt – itt is pár száz forintos emelkedésről beszélhetünk, persze sok kicsi sokra megy:

Nézzük, online webshopokban mennyiért kínálják 2024 februárjában a palántaföldet:

BIORGMIX Palántaföld 20 L: 929 Ft / darab (2023-ban 889 Ft/darab, 2022 tavaszán: 499 Ft – Praktiker)

– Praktiker) Oázis Kertészet Palántaföld (20l): 1 290 Ft (2023-as ára: 1190 Ft/darab)

Garri virágföld bio palántákhoz és zöldségekhez 20 l: 1 699 Ft (2023-ban 1499 Ft/darab, 2022 tavaszán 1199 Ft volt) (OBI)

Jó Föld Magvető- és Palántaföld 20 Liter: 2.450 Ft (2023-ban 2413 Ft/darab) (Plantart KFT)

Mikor ültethetjük ki a palántáinkat?

Az, hogy melyik palántát mikor lehet kiültetni azt az adott fajra jellemző hidegtűrés és melegigénye határozza meg – közölte Kósa Dániel, de

egy biztos, hogy ezt mindenképp fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác - május 12., május 13., május 14.) elmúltával tegyük csak meg.

Így például a salátákat, retket borsókat, sárgarépát, fehérrépát már hamarabb helyére vethetjük magról, mint amiből palántát kell nevelni, mint például a paprika, paradicsom, tökfélék. Valamint vegyük figyelembe azt, hogy melyik fajnak mennyi a vízigénye, ugyanis egy uborka a leg vízigényesebb, viszont egy bazsalikom nem szereti a sok vizet, kifejezetten szárazabb talajokat kedvel - tanácsolta még a szakember.

A kiültetés után fokozottan kell figyelnünk, hogy a növényeink egészségesek maradjanak, ugyanis csak akkor tudják a legjobb termést hozni. Fontos megemlíteni a növényvédelmet, a tápanyagutánpótlást, és az öntözést is, melyből az utolsó kettőt egy menetben is végezhetjük, ha hígtrágyát, vagy lombtrágyát használunk. Figyeljük a növényeinket, hogy milyen állapotban vannak, valamit három hetente termés érésig célszerű rovar illetve gombaölővel kezelni. A gyomok ellen legjobb, ha kapát ragadunk, és átkapáljuk a veteményest, ugyanis ilyenkor a meglazított talajban több oxigén éri a gyökereket. Öntözésnél pedig figyeljünk arra, hogy lehetőleg kisebb mennyiségben, többször öntözzünk, kivéve azokat a palántákat, amelyek kedvelik az árasztást

– tette hozzá még Kósa Dániel.

