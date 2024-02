Elárulta a hazai sztárkertész: ezt rengetegen elhibázzák kora tavasszal, végzetes lehet a termésre

Idén, úgy tűnik már a februárt is tavaszi hónappá avatjuk. Amíg tart ez a ragyógó idő, érdemes szétnézni a kertünkben, és közelebbről is megvizsgálni, mi újság a gyümölcsfákkal! Hogyan álljunk neki a téli metszésnek, melyik fajtákat érdemes most formára igazítani? Szakember válaszolt kérdéseinkre.

A gondos hobbikertészek a téli metszést bizonyára már elvégezték, de akik még nem fogtak hozzá, ők sincsenek lekésve róla. De mielőtt nekiállnánk, előtte azért nézzük meg, melyek azok a növények, amiket ilyenkor februárban kell metszeni. A HelloVidék erről kérdezte Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt, aki pár gyakorlatias ötlettel is szolgált. Ezek nem mások, mint az almatermésűek - ezek azok a növények, amiket ilyenkor februárban kell metszeni. Ebbe a csoportba soroljuk az almát, körtét, birset, naspolyát. Ezeket a gyümölcsöket mélynyugalmi állapotban kell metszenünk. Mélynyugalom egy olyan állapot egy növény életében, amely a lombhullás befejezésével kezdődik, és egy genetikailag kódolt időszak. Ez azt jelenti, hogy fajonként és fajtánként is eltérő lehet a hossza, és míg a kényszernyugalmat általában a hőmérséklet oldja fel, erre nincs hatással. Mélynyugalomban a növényben nincs nedvkeringés, épp ezért nem is tud megfagyni. - közölte Kósa Dániel, aki azt is tanácsolta a HelloVidék kertészkedő olvasóinak, hogy a metszést mindig olyan napokra időzítsük, amikor a napközbeni hőmérséklet 0°C felett van. Fontos jó tanács még, hogy a metszés megkezdése előtt élezzük meg a szerszámokat, valamint több fa metszése esetében célszerű alkoholos fertőtlenítővel kezelni az eszközeinket két növény metszése között. A koronaformáktól függően eltérő lehet a metszés is Ahogy Kósa Dániel elmondta, jellemzően az almatermésűeknél a kombinált koronaforma jellemző, a metszés menetét ezen koronaforma kialakítása mentén vesszük végig: A kombinált koronaforma, ahogy a neve is sejteti, két kialakulást ötvöz. Az első, amit ki kell alakítani, az egy álsudaras orsó, vagy ágemeletes koronaforma, amelyeken 2-3 emeletet alakítunk ki. Amennyiben ez megvalósult, utána kivágjuk a sudarat, és nem nevelünk a helyére álsudarat, ezt úgy nevezzük, hogy kikatlanozzuk. A tematikában a friss ültetéstől haladunk évente, valamint a kialakított koronaforma metszését vesszük végig. Első azaz az ültetés évében, a fő feladat a drasztikusabb visszametszés, és az első ágemelet kialakítása. Ezt úgy tudjuk elvégezni, hogy a törzsmagasság felett 4-6 rüggyel elmetsszük a fát, majd az itt kihajtott rügyekből alakítjuk ki az első ágemeletet. Erre 3-5 hajtásra lesz szükség, melyeket a térben egyenlő számban kell elhelyezni. Az első évben, valamint a második évben ezeknek a karoknak a metszése, alakítása a cél. A második évben el kell kezdeni nevelni az álsudarat, amelyet körülbelül 80-100cm-re nevelünk, és ugyanúgy, ahogy az ültetéskor 4-6rüggyel felette metsszük. Ezt annyiszor ismételjük meg, amíg a kívánt emeletszámot el nem érjük, majd a legvégén a katlanozáskor annyi a feladatunk, hogy kivágjuk a sudarat, de már nem nevelünk helyette másikat. Egy koronakialakítás általában 4-6 évbe telik, ez alatt termőre fordul a fánk, és a kialakítás közben már tudunk betakarítani gyümölcséből. A termő korú, valamint kialakított koronaforma esetén más a teendőnk Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmagyarázta, első körben szemrevételezzük a fát, megnézzük vannak e nem kívánatos meredeken feltörő visszahajtások, vagy sérült, elszáradt részek. Ezeket ki is vehetjük teljesen tőből. Minden egyes fajnál tudnunk kell, hogy mely hajtásokból alakulnak ki a termőrészek, és ezek arányára is figyelnünk kell, nehogy túl sok legyen, amivel aztán megboríthatjuk a fa termőegyensúlyát. A második lépésben ezeket a hajtásokat válogatjuk, valamint a hosszabb hajtásokat vágjuk vissza. Ezeket úgy tegyük meg, hogy nagyjából a hajtás 1\3-ada kerüljön levágásra, maximum és indokolt esetben a fele. Az óvatosabb metszés azért fontos, mert minél drasztikusabb a metszés annál erősebb a következő évben a hajtásnövekedés. Amikor idősödik a fánk, figyelnünk kell a termőkarok ifjítására, melyet szintén emeletenként egy-két kart, fánként maximum 2 emeletet ifjítsunk egyszerre. Ezt úgy végezzük el, hogy amikor kivesszük a termőkart, vagy karokat, akkor utána ne sokat metszünk már a fán. Mire a fa elér abba a korba, hogy ifjítani kelljen, addigra elérte a 12-15 éves kort. Ezért ezek már olyan vastag ágak, hogy nem a tövében kell elvágni, hanem inkább az alkarnyi ágaknál vágjuk vissza, és ott ifjítsunk. - tanácsolta a kertészmérnök. A metszés során fától függően szükség lesz metszőollóra, karos ollóra, nagyobb fáknál fűrészre. Abban az esetben, ha a metszési seb felülete nagyobb egy 100ft-osnál, akkor mindenképp használjunk sebkezelőt, mellyel lezárjuk a sebet, és így a kórokozók nem tudnak bejutni a növénybe. A gyümölcsök másik kategóriája a csonthéjasok Ezek közé soroljuk a kajszit, őszibarackot, szilvát, cseresznyét, és a meggyet. Ezeket pirosbimbós állapotban kell metszeni, mégpedig azért, mert a számukra legveszélyesebb betegségegyüttes a gutaütés hideg időben, a sebfelületen keresztül fertőz - közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel. Ez alapján, hiába enyhült az idő, még várnunk kell a metszésükkel. A koronaforma fajonként eltérő, őszibaracknál, és bizonyos esetben kajszinál katlan koronára, cseresznye és meggy, valamint a kajszit sorolhatjuk ide is orsó, szilvánál váza korona a jellemző. Az orsó koronaforma kialakítása hasonló a kombináltéhoz, melyet az almatermésűeknél jellemeztem, csak az utolsó lépést a kikatlanozást nem végezzük el rajta. A katlan korona kialakítása merőben eltérő. Ennék a koronaformánál alacsony törzsön 3-5 vázágat nevelünk, melyeket minél jobban próbálunk kiteríteni, hogy a napfény bejusson a korona belsejébe. Hogyan is álljunk neki? Első évben a 40-60 centiméteres törzsmagasság felett 4-6 rüggyel elmetsszük. Ha ebben a magasságban vannak már ágak, akkor azokat 2-4 rügyre visszavágjuk.

Idősebb korban próbáljuk folyamatosan ifjítani a régi vázágakat, biztosítsuk a megfelelő utánpótlást. Metszéskor itt is ügyeljünk arra, figyelmeztetett a szakember, hogy élesek legyenek a szerszámok, az ágakat egy vágással vágjuk át. Ha kell gondoskodjunk, hogy közben ki tudjuk fenni az ollókat. Legyen kéznél mindig fertőtlenítő, erre legjobb a tiszta alkohol. A metszés megkezdése előtt permetezzük be, vagy mártsuk bele az ollót. Ezzel biztosítjuk, hogy semmilyen kórokozót nem viszünk fel a sebre. Minden fa metszése előtt ismételjük meg a műveletet. Legyen kéznél sebkezelő is, és minden nagyobb felületet alaposan kenjünk be.