Már 200 ezres bírságot is kaphatsz ezért a magyar erdőkben: tavasszal indul a razzia

HelloVidék 2024.02.19. 14:02

A medvehagyma a kora tavaszi erdő egyik jellegzetessége. A jótékony hatású növény gyűjtési szezonja március végére, április elejére esik, viszont a Mecsekerdő Zrt. a napokban számolt be a hírről, hogy már előbújtak az első virágok az erdőben. Persze mielőtt rohannánk az ismert gyűjtőhelyekre és begyűjtenénk a friss hajtásokat, nem árt tudni, hogy a közkedvelt fűszernövény gyűjtésére milyen szabályok vonatkoznak. Most annak jártunk utána, hogy mire számíthat az, aki kereskedelmi céllal gyűjti be őket. Hiszen az erdők aranya után adózni is kell, aminek az elmaradása komoly szankciókat vonhat maga után.

Ahogy az erdészet írja posztjában: Már előbújtak az első medvehagymák - indul a medvehagyma-szezon. Lassan ellepi az ország legismertebb medvehagyma-termő területét, a Mecseket a tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetes fokhagyma illatú, vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövény, amelyet előszeretettel szüretelnek az erdőben járók Arra pedig külön felhívták a figyelmet, hogy továbbra sem változtak a gyűjtésre vonatkozó szabályok, ezekre figyelni kell! A tavalyi előírásokhoz képest jogszabályi változás nem történt, a Mecsekerdő Zrt. továbbra is a 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló XXXVII. törvény értelmében jár el, mely szerint állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségleteinek megfelelő, azaz naponta 2 kg/fő mennyiségű gomba, gyógynövény – így medvehagyma-levél is – gyűjthető külön engedély nélkül. Amennyiben valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A Mecsekerdő Zrt. által kezelt területekre az engedélyt a Társaság erdészeteinél lehet megvásárolni, online árverést követően. Több buktatóval is szembe kell néznünk 1. Árusítani csak engedéllyel szabad! Érdemes figyelembe venni, hogy saját felhasználásra medvehagymát a gyűjtési szezonban, állami erdőben napi 2 kilogrammig bárki szedhet, azonban árusításra gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának engedélyével szabad. Az erdők besorolásáról a hatóság interaktív erdőtérképéről lehet tájékozódni. Ahogy arra a Mecsekerdő is felhívta a figyelmet, a Társaság védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt. Az alábbi térképen tájékozódhatunk péládul a Mecsekerdő Zrt. által kezelt erdőterületek erdészeti beosztásáról és a védett természeti területekről: 2. Adózni kell az értékesítőknek is! Az előzetes hozzájárulást magánterületre annak tulajdonosa, állami erdő esetén a területet kezelő erdészet állítja ki. Ezen felül a kereskedelmi forgalomba hozott medvehagymára jelölési kötelezettség vonatkozik, azaz a címkén fel kell tüntetni a gyűjtő vagy forgalmazó nevét és címét, valamint a származási országot. A felvásárlónak történő értékesítésből származó bevétel 25 százaléka minősül jövedelemnek, amelyből a felvásárló állapítja meg és vonja le az adót. A magánszemélyt a vadon gyűjthető termények értékesítéséből származó jövedelmével kapcsolatban adminisztráció vagy más adókötelezettség, így bevallási kötelezettség sem terheli. A felvásárló az ügyletről két példányban vételi jegyet állít ki – ezen fel kell tüntetni az értékesítő (gyűjtő) adatait –, melyből egy az értékesítő példánya - írja felhívásában a NAV. 3. Kerüld el a bírságot! Az értékesítésre szánt medvehagyma gyűjtése tehát engedélyhez kötött és adóköteles. Ennek elmulasztása pedig komoly büntetést vonhat maga után. Mulasztás esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, maximum 200 000 forintos büntetést szabhat ki magánszemélyre, amin felül a vétkes köteles megfizetni az elmaradt adót, továbbá az ehhez tartozó esetleges késedelmi díjakat is. Az elmaradt adózáson felül az is büntethető, ha valaki az erdőtulajdonos engedélye nélkül árusítás céljára gyűjti a medvehagymát. Érdemes tehát résen lenni azoknak, akik tavasszal kereset kiegészítésként megrohamozzák az erdőt a medvehagyma szezonban. Címlapkép: Getty Images