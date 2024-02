Nesze neked tavaszi időjárás: havazik a Mátrában és a Bükkben is

A Kékestetőn elhelyezett kamerákon jól látszik, hogy mindent hófehérbe öltöztetett a februári havazás.

Ahogy a két kamerán láthatjuk, a hó tényleg mindent beborított:

Milyen időjárásra számíthatunk a héten?

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a reggeli felhősebb időt követően a nagyrészt gomolyfelhős időben legalább néhány órára kisüt a nap, emellett egy széteső front felhőzete is átvonul felettünk. Este nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel. Helyenként, főként a nap első felében valószínű kisebb eső, zápor. Az általában nyugati, északnyugati szél több helyen lesz élénk, majd délután délnyugatira, délire fordul a légáramlás, és átmenetileg mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. Késő estére 2 és 8 fok közé hűl le a levegő.

A felvonuló fátyolfelhőzet a keleti tájakat is eléri, majd reggeli órákra egyre nagyobb területen meg is vastagszik a felhőtakaró. Foltokban pára, köd képződhet. Számottevő csapadék nem valószínű. A déli szél éjfél után megélénkül, reggel az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között várható, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Csütörtökön jobbára erősen felhős lesz az ég, néhány órás napsütés reggel a keleti határvidéken, napközben a Nyugat-Dunántúlon lehet. Számottevő csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél a Dunántúlon megerősödik, sőt ott viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de Borsod északi részein kissé hűvösebb lesz.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon némileg naposabb lehet az idő. A nyugati, északnyugati, északi megyékben elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat, másutt nem valószínű csapadék. A déli szél megerősödik, sőt néhol még viharossá is fokozódik. Hajnalban általában 6 és 11, délután 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.

